НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 745мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,97
EUR 94,08
Драка с водителем автобуса
К нам едет «Ревизор»
Мнение активиста о платных парковках
«Умные решения» в недвижимости
Выбрали лучшее кафе азиатской кухни
Подготовить авто к холодам
Как живет деревня под Ярославлем
Бизнес по-женски
Гуляем по району-призраку
Читайте 76.RU в MAX без интернета
Происшествия Мошенники начали похищать деньги россиян под видом председателей ТСЖ. В чем их схема

Мошенники начали похищать деньги россиян под видом председателей ТСЖ. В чем их схема

Аферисты отправляют ссылку на бот

220
Мошенники убеждают россиян перевести деньги на «безопасный счет» | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUМошенники убеждают россиян перевести деньги на «безопасный счет» | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Мошенники убеждают россиян перевести деньги на «безопасный счет»

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Мошенники начали использовать схему новую обмана, теперь они просят россиян отключить систему пожарной безопасности дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД.

По информации ведомства, аферисты с помощью мессенджера Telegram отправляют сообщения с соответствующей просьбой якобы от лица председателя ТСЖ.

«Для этого мошенники потенциальной жертве высылают ссылку на бот. Не ожидая подвоха, человек авторизуется там по номеру телефона, а пришедший код пересылает на аккаунт, который называется „председатель ТСЖ“», — говорится в материалах.

Затем потенциальной жертве приходит сообщение, что ему выслали код от портала «Госуслуги» и что это — мошенники, которые сейчас возьмут на него кредит. Спустя время в схему вступают якобы операторы с «Госуслуг», выманивая персональные данные — паспорт, СНИЛС, ИНН, а далее идут «представители Роскомнадзора и правоохранители».

В итоге мошенники убеждают россиян перевести деньги на «безопасный счет» или передать курьеру, отметили в ведомстве.

Мошеннических схем огромное множество. Злоумышленники изучают соцсети, чтобы манипулировать детьми, притворяются школьными психологами или представителями приемной комиссии. В любом случае их конечная цель — завладеть вашими личными данными и деньгами.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Мошенник ТСЖ Сообщение Деньги
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары
Мария Овчинникова
Мнение
«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете
Кирилл Фрош
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление