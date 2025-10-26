Мошенники начали похищать деньги россиян под видом председателей ТСЖ. В чем их схема

Мошенники убеждают россиян перевести деньги на «безопасный счет» Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Мошенники начали использовать схему новую обмана, теперь они просят россиян отключить систему пожарной безопасности дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД.

По информации ведомства, аферисты с помощью мессенджера Telegram отправляют сообщения с соответствующей просьбой якобы от лица председателя ТСЖ.

«Для этого мошенники потенциальной жертве высылают ссылку на бот. Не ожидая подвоха, человек авторизуется там по номеру телефона, а пришедший код пересылает на аккаунт, который называется „председатель ТСЖ“», — говорится в материалах.

Затем потенциальной жертве приходит сообщение, что ему выслали код от портала «Госуслуги» и что это — мошенники, которые сейчас возьмут на него кредит. Спустя время в схему вступают якобы операторы с «Госуслуг», выманивая персональные данные — паспорт, СНИЛС, ИНН, а далее идут «представители Роскомнадзора и правоохранители».

В итоге мошенники убеждают россиян перевести деньги на «безопасный счет» или передать курьеру, отметили в ведомстве.