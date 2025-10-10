Мощный взрыв уничтожил завод взрывчатки в США, погибли люди, больше 10 пропали без вести. Кадры с места

От завода ничего не осталось Источник: WTVF Nashville

В американском штате Теннесси произошла крупная промышленная катастрофа. На заводе Accurate Energetic Systems, производящем взрывчатые вещества, прогремел мощный взрыв. Как сообщает Fox News со ссылкой на представителя экстренных служб, трагедия унесла несколько жизней.

На данный момент подтверждена гибель нескольких человек (точное число пока не называется), не менее 19 числятся пропавшими без вести. Пострадавших доставили в больницы.

Кадры с места ЧП Источник: WTVF Nashville

Производственное здание практически полностью разрушено. Очевидцы сообщают, что спасательные работы осложняются продолжающимися локальными детонациями, что мешает оперативному доступу к месту трагедии.

В округе видно сгоревшие от взрыва машины Источник: Shot / Telegram