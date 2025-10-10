НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

0 м/c,

 749мм 58%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,19
EUR 94,05
Ярославский ресторан — в топ-10 лучших
Отменят 13 автобусных маршрутов
Сэкономить время и нервы на врачах
Зальет дождями циклон «Барбара»
Купят 12-метровую ёлку
Итоги старта хоккейного сезона
Закрылся популярный бар
Лучшая бургерная Ярославля
Студентку нашли мертвой
Афиша на октябрь
Происшествия Мощный взрыв уничтожил завод взрывчатки в США, погибли люди, больше 10 пропали без вести. Кадры с места

Мощный взрыв уничтожил завод взрывчатки в США, погибли люди, больше 10 пропали без вести. Кадры с места

Здание полностью разрушено

320
От завода ничего не осталось | Источник: WTVF NashvilleОт завода ничего не осталось | Источник: WTVF Nashville

От завода ничего не осталось

Источник:

WTVF Nashville

В американском штате Теннесси произошла крупная промышленная катастрофа. На заводе Accurate Energetic Systems, производящем взрывчатые вещества, прогремел мощный взрыв. Как сообщает Fox News со ссылкой на представителя экстренных служб, трагедия унесла несколько жизней.

На данный момент подтверждена гибель нескольких человек (точное число пока не называется), не менее 19 числятся пропавшими без вести. Пострадавших доставили в больницы.

Кадры с места ЧП

Источник:

WTVF Nashville

Производственное здание практически полностью разрушено. Очевидцы сообщают, что спасательные работы осложняются продолжающимися локальными детонациями, что мешает оперативному доступу к месту трагедии.

В округе видно сгоревшие от взрыва машины

Источник:

Shot / Telegram

Предприятие, расположенное в 100 километрах от Нэшвилла, специализируется на производстве взрывчатых веществ и энергетического оборудования для военной, аэрокосмической и горнодобывающей промышленности. По данным СМИ, на заводе производили боеприпасы для ВСУ: на Украину шли кумулятивные подрывные заряды M2A4 и взрывчатка для 155-мм артснарядов. Следственные органы устанавливают причины происшествия.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Взрыв Завод Боеприпас
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Хорошая новость!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Мнение
«Платить сверхпроценты невыгодно». Застройщик честно рассказал, почему новостройки сдают с задержкой
Владимир Городенкер
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление