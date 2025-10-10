Мощный взрыв уничтожил завод взрывчатки в США, погибли люди, больше 10 пропали без вести. Кадры с места

В американском штате Теннесси произошла крупная промышленная катастрофа. На заводе Accurate Energetic Systems, производящем взрывчатые вещества, прогремел мощный взрыв. Как сообщает Fox News со ссылкой на представителя экстренных служб, трагедия унесла несколько жизней.
На данный момент подтверждена гибель нескольких человек (точное число пока не называется), не менее 19 числятся пропавшими без вести. Пострадавших доставили в больницы.
Производственное здание практически полностью разрушено. Очевидцы сообщают, что спасательные работы осложняются продолжающимися локальными детонациями, что мешает оперативному доступу к месту трагедии.
Предприятие, расположенное в 100 километрах от Нэшвилла, специализируется на производстве взрывчатых веществ и энергетического оборудования для военной, аэрокосмической и горнодобывающей промышленности. По данным СМИ, на заводе производили боеприпасы для ВСУ: на Украину шли кумулятивные подрывные заряды M2A4 и взрывчатка для 155-мм артснарядов. Следственные органы устанавливают причины происшествия.