Самых нерадивых родителей нашли в Омской области: одного их ребенка съел барсук, а второй утонул в ведре. Новости 10 октября

Что произошло за сутки

245
Других детей из этого дома забрали | Источник: Прокуратура Омской области / Telegram Других детей из этого дома забрали | Источник: Прокуратура Омской области / Telegram

Других детей из этого дома забрали

Источник:

Прокуратура Омской области / Telegram

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Подводим итоги 10 октября.

В Липецкой области разбился военный самолет

Самолет МиГ-31 разбился в Липецкой области при заходе на посадку. Об этом сообщили в Минобороны.

«Сегодня около 19:20 (мск) в Липецкой области при заходе на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни летчикам нет», — говорится в сообщении.

Истребитель упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта.

На Филиппинах произошло землетрясение 

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Филиппин. Очаг залегал на глубине десять километров. После этого объявили угрозу цунами. 

Асфальт стал расходиться | Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram Асфальт стал расходиться | Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Асфальт стал расходиться

Источник:

Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Подземные толчки привели к множественным разрушениям | Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram Подземные толчки привели к множественным разрушениям | Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Подземные толчки привели к множественным разрушениям

Источник:

Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

В провинции Восточный Давао погибли два человека, сообщалось о разрушении зданий. Президент Фердинанд Маркос — младший поручил эвакуировать население из прибрежных районов. После этого последовали сотни афтершоков, сообщил научный исследователь местного Института вулканологии и сейсмологии Анхелито Лануза.

Дуров сделал тревожное заявление в свой день рождения

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову сегодня исполняется 41 год. Вместо радостных сообщений он опубликовал мрачный пост о грядущей смерти свободного интернета

«Предавая наследие наших предков, мы становимся на путь саморазрушения — морального, интеллектуального, экономического и в конечном счете биологического. Так что нет, я не собираюсь сегодня праздновать. У меня заканчивается время. У нас заканчивается время», — написал Дуров.

Основатель Telegram не исключил, что ныне живущее поколение рискует войти в историю как последнее, у кого были свободы и которое позволило их отнять.

В РАН рассказали, когда наступит конец света

Солнце через пять миллиардов лет превратится в красный гигант и сожжет ближайшие к нему планеты. В их числе окажется и Земля. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

«Солнце — это звезда, и всё, что имеет начало, имеет и конец. Согласно теории эволюции звезд, через пять миллиардов лет оно превратится в красный гигант, сожжет Меркурий, Венеру и Землю», — сказал Богачев.

Затем ближайшая от нас звезда превратится в белый карлик и станет «фактически вечным объектом, если слово „вечность“ вообще уместно в отношении Вселенной», добавил ученый. До этого времени переживать не о чем. Солнце будет стабильно светить, а на Земле сохранятся довольно комфортные условия для существования и человека, и биосферы, добавил эксперт в беседе с РИА Новости. 

Разница между пенсией и зарплатой достигла рекорда 

В первой половине 2025 года средняя зарплата россиян достигла 96 тысяч рублей, а пенсия — лишь 23 тысяч. Таким образом, выплаты пожилым гражданам, включая страховые и государственные, составили 24% от уровня заработка. Это минимальный показатель за последние 17 лет, выяснили «Известия».

В последний раз показатель опускался ниже 25% в 2008 году. Тогда зарплаты были на уровне 16 тысяч рублей, а выплаты — чуть меньше 4 тысяч.

Есть несколько причин такого разрыва в доходах:

  • рекордный рост зарплат;

  • более сдержанная индексация пенсий;

  • рост числа самозанятых и граждан без трудового стажа.

В России предложили ограничить количество собак и кошек в квартирах

В России планируют ввести ограничение на количество проживающих в квартире собак и кошек. Такой законопроект в Госдуму внес член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко.

Согласно инициативе, на каждые 18 квадратных метров квартиры допускается проживание не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки. Превысить этот показатель можно будет лишь временно, при рождении у питомца потомства. Однако после 6 месяцев владельцы должны найти животным новый дом.

Предложение подвергли критике. Домашние животные могут оказаться на улице при ограничении их числа в квартирах, заявил ТАСС первый зампред Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Никто не будет разбираться, будет это принято, не будет принято. Просто условная бабушка, у которой в однокомнатной квартире три кота, она выбрасывает их прямо сейчас», — заявил депутат.

Президенту Перу Дине Болуарте объявили импичмент

Парламент Перу единогласно проголосовал за импичмент президенту Дине Болуарте, передает Diario Gestion.

Во время голосования никто не воздержался и не выступил против. В парламенте объявили о «постоянной моральной недееспособности» главы государства, а также что она не способна руководить страной в условиях растущего политического и социального кризиса.

Председатель Конгресса Перу Хосе Хери официально принес присягу в качестве нового главы республики.

Ранее в Перу прошли акции протеста против политического курса президента Дины Болуарте и парламента страны.

Умер биолог, по методу которого клонировали овечку Долли

Лауреат Нобелевской премии по медицине 2012 года, британский биолог Джон Гердон, чьи исследования заложили основу для клонирования млекопитающих, умер в возрасте 92 лет, сообщает Daily Star.

«Профессор биологии, чьи новаторские исследования привели к созданию овечки Долли, скончался в возрасте 92 лет», — отмечает издание.

Его работа с японским ученым Синъей Яманакой позволила выяснить, сохраняется или теряется генетическая информация в процессе развития.

Исследования профессора проложили путь к революционным достижениям в биомедицинских исследованиях — от биологии стволовых клеток до генетики мышей и ЭКО.

В Омске мать отправят в колонию: ее ребенок захлебнулся в ведре 

Жительницу Омской области приговорили к 10 месяцам колонии после того, как ее годовалая дочь утонула в ведре с водой. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

36-летнюю женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности после того, как ее годовалая дочь упала головой вниз в ведро с водой, стоявшее на кухне. В это время родители девочки были пьяны и спали, а другие не смогли оказать ей помощь. 

Ребенок упал в ведро | Источник: Прокуратура Омской области / Telegram Ребенок упал в ведро | Источник: Прокуратура Омской области / Telegram

Ребенок упал в ведро

Источник:

Прокуратура Омской области / Telegram

Ранее женщина и ее супруг были лишены родительских прав на двух сыновей четырех и двух лет. Она неоднократно привлекалась к  ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, так как жестоко обращалась с детьми. Например, оставляла их на долгое время зимой без еды в неотапливаемом доме.

Источник РИА Новости в силовых структурах рассказал о более страшном случае, который произошел с этой семьей. Около 15 лет назад еще одного ее ребенка в полуторамесячном возрасте съел барсук. Женщина приехала в гости к брату, а тот принес из леса животное и посадил в клетку. В этой комнате оставили спать младенца. Когда женщина вернулась, барсук убил ребенка. 

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
