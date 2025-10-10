Зеленский угрожает погрузить российские регионы во тьму, а переговоры застыли в мертвой точке: главные новости об СВО

На границе начались перебои с электричеством из-за атак Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил оставить часть территории России без электричества и ждет новых ракет для ударов вглубь страны. В это время американский лидер Дональд Трамп надеется усадить Москву и Киев за стол переговоров, но пока встречи приостановили. В материале расскажем о том, что произошло в зоне спецоперации, и о политических решениях на этой неделе.

Взаимные атаки

Десятки беспилотников сбивают над российскими регионами ежедневно. Одна из мощнейших атак прошла в ночь на 6 октября. Удалось перехватить 251 дрон. В Белгородской области без света остались почти 40 тысяч человек в семи муниципальных образованиях.

Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о проблемах с электричеством Источник: Настоящий Гладков / Telegram

В другой день ВСУ атаковали физкультурно-оздоровительный комплекс. Погибли три человека, еще один получил ранения.

Последствия удара Источник: Настоящий Гладков / Telegram

По региону бьют не только БПЛА, но и ракеты. В результате одной из таких атак погиб местный житель.

Волгоградская область тоже подверглась массированному удару беспилотниками. В результате падения обломков частично повреждено здание котельной в Котовском районе. Об этом сообщила администрация Волгоградской области в своем официальном telegram-канале.

Под Воронежем сбили дрон, который атаковал Нововоронежскую АЭС. При падении дрон взорвался, слегка задев одну из башен-охладителей. Об этом сообщили в пресс-службе «Росэнергоатома». На башне остался темный след, но сама станция не пострадала и работает как обычно. В «Росэнергоатоме» заявили, что радиационный фон в норме, угрозы для людей нет.

В Тюмени на территории предприятия в микрорайоне Антипино обнаружены три БПЛА. Откуда они прилетели, власти не уточнили.

Атаки идут и на земле. Российская армия освободила населенный пункт Кузьминовка в ДНР, Отрадное в Харьковской области и Новогригоровку в Запорожской области. Помимо этого ВС РФ прорвали оборону и взяли высоту в пяти километрах восточнее Петропавловки на купянском направлении в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

Минобороны РФ сообщало, что российская группировка войск «Запад» нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах ДНР и Харьковской области, в том числе в районе Петропавловки, противник потерял более 220 военнослужащих.

Угроза блэкаут

Российские военные наносят удары по объектам энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, а также по местам подготовки к запуску беспилотников дальнего действия ВСУ, передает Минобороны РФ. Ударам подверглись места подготовки к запуску беспилотников дальнего действия и позиции армии Украины в различных районах страны.

Зеленский в ответ пригрозил России блэкаутом в Белгородской и Курской областях, если на Украине продолжатся масштабные отключения света, пишет издание «Страна». О них в стране объявляли уже несколько раз. Последнее произошло сегодня в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и в Днепропетровской областях. По словам президента Украины, к этому привела масшатбная атака с применением свыше 450 дронов и более трех десятков ракет. Сейчас бригады работают над восстановлением электроснабжения и водоснабжения. Российские военные подтвердили удары на объекты энергоинфраструктуры.

На проблемы пожаловался и мэр Харькова. По его словам, предстоящая зима станет «самой тяжелой» для города с начала конфликта. Он призвал «быть готовыми ко всему».

Помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об утверждении плана спецопераций Службы безопасности Украины (СБУ) против России. Об этом он сообщил в ходе вечернего обращения, публикация доступна в его Telegram-канале.

Он не дал никаких подробностей данного плана, но рассказал о массовом применении дронов и ракет для ударов вглубь России. По его словам, украинские военные используют ракету-дрон «Паляница», реактивный дрон «Рута», дрон «Лютый», а также ракеты «Нептун» и «Фламинго».

Также президент Украины надеется на получение дальнобойных ракет Tomahawk от США. Однако такая возможность пока под вопросом. Президент США Дональд Трамп хочет знать, как именно их будут применять.

В целом поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, если они будут одобрены Вашингтоном, могут занять несколько месяцев. При этом Киев может остаться без разрешения на их применение, пишет британская The Telegraph.

Однако комитет Сената США по делам вооруженных сил одобрил проект оборонного бюджета на 2026 финансовый год (начался с 1 октября 2025 года) на 925 млрд долларов, предусматривающий увеличение помощи Украине в сфере безопасности до 500 млн долларов. До этого палата представителей американского конгресса приняла собственную версию закона. В ней речь идет об оборонном бюджете почти в 900 млрд долларов и 400 млн долларов для Украины. Теперь они должны прийти к компромиссному решению.

Завершение конфликта

Вопрос новой встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа для обсуждения украинского кризиса в настоящий момент не стоит на повестке дня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако контакты между представителями администраций глав государств проводятся постоянно, заявил помощник Путина Юрий Ушаков. При этом они оба уверена, что предыдущие встреча президентов до сих пор приносят свои плоды.

Возобновление прямых переговоров между Россией и Украиной реально, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов. Но пока все остается в подвешенном состоянии.

На это есть несколько причин. В частности, Украина сейчас не тяготеет к мирному процессу. Киеву кажется, что что-то изменится на фронтах, но реальное положение дел свидетельствует об обратном, заявил Песков. По его словам, утрата импульса в урегулировании российско-украинского конфликта вызвана серьезной паузой в диалоге с США по Украине.

«Никакого субстантивного ответа по-прежнему нет от украинской стороны по проекту документа, по рабочим группам. Власти Украины явно воодушевлены европейцами и не стремятся к мирному процессу, им кажется, что что-то изменится на фронтах и они перейдут в позитивную динамику, но реальное положение дел свидетельствует об обратном», — сказал пресс-секретарь президента.

Стамбульский процесс стоит на паузе из-за нежелания Киева реагировать на предложения РФ, заключил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Украина не отвечает ни на проекты меморандума, ни на предложение России по трем рабочим группам. При этом украинские власти не отдают себе отчет в том, что с каждым днем переговорная позиция у них ухудшается, считает пресс-секретарь президента России.