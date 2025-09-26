НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Учительница детсада гнала самогон, а сосед перепродавал: что известно о массовом отравлении метанолом в Ленинградской области

Учительница детсада гнала самогон, а сосед перепродавал: что известно о массовом отравлении метанолом в Ленинградской области

Жертвами стали, как минимум, восемь человек

Мужчина разливал алкоголь в использованные бутылки и продавал односельчанам

Мужчина разливал алкоголь в использованные бутылки и продавал односельчанам

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Почти 20 человек умерли в Сланцевском районе Ленинградской области всего за неделю. Причиной стало употребление алкоголя. Сейчас медики уже уверены, что восемь из них погибли из-за отравления метанолом, остальные случаи еще изучают. Полиция уже задержала двух человек, которые продавали местным алкогольные напитки собственного производства.

«24 и 25 сентября в полицию из медицинских организаций и от жителей деревни поступили сообщения об отравлениях. После употребления суррогатного алкоголя семь человек скончались и трое госпитализированы. В жилищах каждого из них были обнаружены одинаковые пустые бутылки от немаркированного алкоголя», — сообщили в полиции.

Первым в больницу попал 54-летний житель деревни Гостицы. Его госпитализировали 24 сентября, через два часа констатировали смерть. В тот же день незадолго до полуночи в Гостицах умер 69-летний мужчина, а в одном из домов по соседству были найдены тела 42-летнего мужчины и женщины 58 лет.

25 сентября в той же деревне нашли мёртвыми ещё одну пару: обоим было 46 лет. В тот же день в Сланцах умерла 60-летняя женщина, её 39-летний сын госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Ещё двое пострадавших из Гостиц попали к медикам в тяжёлом состоянии. Это 53-летний мужчина и 75-летняя женщина. Она стала не только жертвой — именно ее муж, 79-летний пенсион, снабжал местных алкоголем, который и мог стать причиной отравления. Его уже задержали, сообщила областная прокуратура.

Оказалось, что мужчина покупал спирт и разводил его водой. Эту жидкость он продавал односельчанам. Недавно схема нарушилась и вместо обычного спирта в бутылках на продажу оказался метанол.

Метанол — это простейший спирт, получаемый из природного газа или угля. Его используют в промышленности в качестве растворителя, при производстве химических продуктов или как добавку к топливу. Для человека он крайне ядовит. Главная его опасность — он ничем не отличается по виду и запаху от этанола, который используется в пищевой промышленности.

Правоохранители уже вышли на след того, кто поставлял пенсионеру спирт. Ей оказалась жительница соседней деревни, которую тоже задержали.

Telegram-канал SHOT пишет, что это 60-летняя учительница-дефектолов местного детского сада. По их данным, она не просто передавала спирт, а готовила самогон, который продавала Николаю Бойцову — тому самому мужчине, что распространял его среди жителей Гостицы.

Пожилой мужчина перепродавал его односельчанам. В его жилье нашли канистры с самогоном до 10 литров.

Источник: Прокуратура Ленинградской области / Telegram
Источник:

Прокуратура Ленинградской области / Telegram

Источник: Прокуратура Ленинградской области / Telegram
Источник:

Прокуратура Ленинградской области / Telegram

Разливал он его в использованные бутылки из-под водки, но делал это все в антисанитарных условиях: канистры, сырьё и посуда для разлива хранились на грязном чердаке обычного частного дома.

Источник:

Прокуратура Ленинградской области / Telegram

Его жена стала жертвой случайно. Она решила попробовать товар мужа, а в итоге оказалась в больнице в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, в последней партии учительница быстро прогнала самогон и плохо очистила первую фракцию.

Следственный комитет квалифицировал случившееся как причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Не исключено, что жертв бормотухи больше. В областном комздраве уточнили, что в течение сентября в Сланцевском районе после употребления алкоголя умерло 19 человек. Пока лабораторно подтверждено 8 случаев, где причиной смерти явился метанол. От чего именно погибли ещё 11 человек — выясняется.

Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
