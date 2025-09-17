Кабина водителя загорелась: на М-8 в Ярославской области случилось жесткое ДТП с фурой

В Ярославской области 17 сентября на трассе М-8 произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась около 14 часов дня в поселке Семибратово Ростовского округа.
По предварительным данным, автомобиль «ГАЗ» врезался в фуру на светофоре. Основной удар пришелся на переднюю часть «ГАЗа», вследствие чего машина загорелась. До прибытия пожарной части местным жителям удалось потушить огонь.
«В 13:45 в Ростовском районе на 221 км трассы М-8 произошло ДТП с участием автомобиля „ГАЗ“ и грузовика. По имеющимся данным, мужчина-водитель „ГАЗа“ госпитализирован», — сообщили сотрудники полиции.
На месте работают экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.
Не так давно в Семибратове столкнулись иномарка и грузовик «КАМАЗ».