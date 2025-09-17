НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Кабина водителя загорелась: на М-8 в Ярославской области случилось жесткое ДТП с фурой

Кабина водителя загорелась: на М-8 в Ярославской области случилось жесткое ДТП с фурой

Публикуем кадры с места происшествия

552
Водитель пострадал | Источник: Алена Троицкая \ 76.RU

Водитель пострадал

Источник:

Алена Троицкая \ 76.RU

В Ярославской области 17 сентября на трассе М-8 произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась около 14 часов дня в поселке Семибратово Ростовского округа.

По предварительным данным, автомобиль «ГАЗ» врезался в фуру на светофоре. Основной удар пришелся на переднюю часть «ГАЗа», вследствие чего машина загорелась. До прибытия пожарной части местным жителям удалось потушить огонь.

Водителя увезла бригада скорой помощи | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUВодителя увезла бригада скорой помощи | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU
Авария произошла на светофоре | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUАвария произошла на светофоре | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU
На месте работают сотрудники экстренных служб | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUНа месте работают сотрудники экстренных служб | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU
ДТП произошло около 14 часов дня | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUДТП произошло около 14 часов дня | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

«В 13:45 в Ростовском районе на 221 км трассы М-8 произошло ДТП с участием автомобиля „ГАЗ“ и грузовика. По имеющимся данным, мужчина-водитель „ГАЗа“ госпитализирован», — сообщили сотрудники полиции.

На месте работают экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.

Не так давно в Семибратове столкнулись иномарка и грузовик «КАМАЗ».

Алёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
ДТП Авария Столкновение
Комментарии
1
Гость
19 минут
профессионалы начинают делать дтп
