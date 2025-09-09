«Медики сообщают, что силовики стреляют настоящими пулями». Российские туристы застряли в Непале из-за кровавых протестов зумеров

Россияне застряли в Непале из-за протестов Источник: Евгения Маркова / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Во вторник, 9 сентября, в столице Непала Катманду вспыхнуло ожесточенное противостояние между зумерами и властями. Молодежь взбунтовалась после серии блокировок социальных сетей. Протестующие жгут гостиницы, дома премьера, президента страны, нескольких министров и политиков. Они требуют немедленной отставки правительства. Число погибших во время демонстраций достигло 22 человек.

Протестующие вступили в драку с полицией. Тем временем в них летят дымовые гранаты. Во время митингов демонстранты ворвались в резиденцию президента Рама Чандры Поудела в Катманду и подожгли здание. Также они сожгли дом премьер-министра Шармы Оли, погибла его жена, захватили особняк бывшего министра внутренних дел.

Пока местные бастуют, российские туристы напуганы происходящим. Аэропорт закрыт для вылета, поэтому покинуть город они не могут. Зумеры через социальные сети требуют запускать фейерверки, дроны, а также использовать лазерные указки, чтобы мешать воздушным судам.

Введен комендантский час. Многие сейчас прячутся в своих отелях. MSK1.RU поговорил с одной из россиянок, которая находится в Непале, гидом по Гималаям — Непалу и Тибету, — Евгенией Марковой. Она сейчас живет в туристическом квартале Катманду.

«Обстановку я бы назвала напряженной. Все события происходят у правительственных резиденций, на центральных улицах и магистралях. Уже подожгли правительственную резиденцию, горит множество домиков министров. Сейчас город, можно сказать, в огне, но это пока не касается туристического района», — рассказала MSK1.RU Евгения.

По словам гида, все магазины и школы закрыты. Туристов не выпускают из отелей в целях безопасности. Протесты против действующей власти продолжаются даже после отмены блокировки соцсетей.

Все замерли в ожидании, что будет дальше. Действительно становится уже немножко страшно. Евгения Маркова гид

Евгения периодически живет в Непале, и, по ее словам, молодежь разозлил не столько запрет соцсетей, сколько коррупция. В Сети появились видео роскошного отдыха детей местных властей. На кадрах — дорогие часы и сумки Hermès. Всё это на фоне бедности, в которой существуют обычные непальские семьи.

Сейчас очень ошибочно распространяются новости по всему Непалу о том, что главная причина протеста — блокировка соцсетей. Но знаете, это стало лишь последней каплей. Молодое поколение вышло на улицы из-за коррупции правительства. Евгения Маркова гид

«Теперь мы все замерли и ждем, что же будет дальше. Сегодня протесты перешли в более жесткую и агрессивную форму. Вот эти поджоги, пожары, гостиница „Хилтон“… Я сама в шоке, если честно. Для меня это большой удар. Мы не понимаем, то ли сейчас всё плавно пойдет на спад, потому что они всё-таки добились своего, то ли дальше будет еще хуже», — опасается гид.

Еще одна российская туристка, Анастасия Гилязова, также находится в Непале, в туристическом районе.

«Я в безопасности. В районе, где я нахожусь, относительно тихо», — сказала она журналисту MSK1.RU.

Тем не менее чуть дальше по улице от ее отеля сгорел полицейский участок. Но администраторы не дают туристам покидать здания.

Местные силовики действуют очень жестко, подавляя протесты. Используют водометы, слезоточивый газ и «резиновые пули». Беру это в кавычки, потому что медики сообщают, что используются самые настоящие, боевые. Анастасия Гилязова гид

По данным Ассоциации туроператоров России, в Непале сейчас находится не более 350–400 российских туристов, из них в организованных турах — не более 50 человек. Многие из них в настоящий момент находятся в труднодоступных местах в горах, ведь в Непал едут, чтобы покорить Эверест.

При этом Совет по туризму Непала совместно с туристической полицией запускает бесплатные шаттл-автобусы для иностранных пассажиров международных и внутренних рейсов. Согласно данным приложения для путешественников «Турпомощь», маршрутов будет три:

аэропорт — NAC — Нью-роуд — Hotel Annapurna — Yak & Yeti — Тамель — Лайнчоур — Hotel Shanker — Ambassador — аэропорт. Телефон для связи: Шиям +977-9845515472;

аэропорт — Гаусала — Шифал — Бхагаватибахал — Hilton — Marriott — Дурбар Марг — Radisson — Shangri-La — Нарян Гопал Чоук — Махараджгандж — Hyatt Regency — Чабахил — Dwarika — аэропорт. Телефон для связи: Розан +977-9851338612;

аэропорт — Тинкуне — Hotel Everest — Майтигхар — Himalaya — школа St. Xavier’s — Soaltee — Grand — аэропорт. Телефон для связи: Пема +977-9843510945.

Посольство России в Непале просит соотечественников оставаться в гостиницах. Если же кто-то в аэропорту, тех просят следовать указаниям властей. Вопросы и опасения можно адресовать по номеру дежурного дипломата +977-9801047187.