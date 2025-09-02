Ким Чен Ын снова показал свою дочь — ее считают маленькой наследницей. Новости 2 сентября

Ким Чен Ын с дочерью в 2023 году Источник: 朝鮮通信社/AP

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 2 сентября.

В США акула напала на восьмилетнего мальчика

Восьмилетнего мальчика у побережья острова Ки-Ларго в американском штате Флорида укусила акула. Об этом сообщили местные власти в соцсети Facebook* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Ребенка сразу доставили в больницу Jackson Memorial Hospital в Майами. Не уточняется, какие именно травмы он получил и в каком состоянии находится.

Также об инциденте уведомили береговую охрану США и Комиссию по охране рыбных и диких животных Флориды.

Новый проект соцпомощи многодетным семьям

Депутаты Госдумы фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили предоставлять соцпомощь многодетным семьям, пока младшему ребенку не исполнится 18 лет. Сегодня законопроект внесли на рассмотрение.

Авторы инициативы предлагают установить одинаковые правила и порядок оказания социальной помощи многодетным семьям по всей России. Новизна предложения в том, что помощь таким семьям будет предоставляться до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 18 лет (или 23 года, если он очно учится в колледже или вузе).

Раньше помощь прекращалась, когда старшему ребенку исполнялось определенное количество лет. Миронов считает, что на федеральном уровне многодетным семьям необходимо предоставлять государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей.

«Многодетным матерям — досрочно выплачивать страховую пенсию по старости. Обоим родителям — предоставлять поддержку в сфере трудовых отношений, помощь в получении дополнительного профессионального образования. Многодетные семьи также должны иметь возможность бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, выставки на всей территории страны независимо от места жительства», — отметил депутат.

Также депутаты предлагают предоставлять таким семьям льготы по оплате ЖКУ на региональном уровне, передает РИА Новости.

На Земле начались мощные магнитные бури

На Земле начались магнитные бури уровня G3, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в telegram-канале. Геомагнитный индекс может вырасти.

Основные зоны полярных сияний ожидаются в Скандинавии и Канаде, а в России возможны отдельные всполохи в северо-западных регионах.

Недавно ученые зафиксировали два выброса солнечной плазмы: один направился к Меркурию и Венере, другой — к Земле. Такие явления могут нарушать работу энергетических систем, радиосвязи и навигационных систем, а также вызывать перепады напряжения.

Россия и Китай подписали более 20 документов о сотрудничестве

Россия и Китай по итогам переговоров в Пекине подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве, охватывающих, в частности, энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект. Переговоры с участием президентов Владимира Путина и Си Цзиньпина прошли во вторник, передает Центральное телевидение Китая.

«Стороны подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве, охватывающих энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект, сельское хозяйство, инспекционный и карантинный надзор, здравоохранение, научные исследования, образование и СМИ», — говорится в сообщении телеканала.

Также с 15 сентября Китай вводит безвизовый режим в отношении граждан России с обычным заграничным паспортом до 30 дней. Безвизовый въезд будет действовать по 14 сентября 2026 года. Об этом сообщили представители китайского МИД.

В Госдуме выступили с прогнозом по ключевой ставке осенью

В сентябре ключевая ставка Банка России может снизиться, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Снижение составит не более 100 базисных пунктов.

Аксаков связывает это с разнонаправленным движением цен и снижением инфляции. По его прогнозу, ставка может опуститься до 17%. Подробнее об этом мы писали здесь.

Названы варианты перехода на четырехдневку

В России пока не стоит вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю, отметил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Для перехода необходимо, чтобы уровень эффективности труда резко вырос, и за четыре дня сотрудники выполняли тот же объем работы, что и за пять. Также переход возможен при внедрении прорывных технологий или при отсутствии дефицита трудовых ресурсов, чего сейчас в России нет, подчеркнул Широв.

Водителей будут учить дистанционно и не только в автошколах

С весны 2026 года в России обновятся правила обучения на права. Водителям будут доступны дистанционные уроки, а также подготовка на автобазах, в автобусных парках и транспортных компаниях.

Автошколы смогут проводить теорию удаленно, фиксируя посещаемость и успеваемость. При обучении на новую категорию водителям не придется заново проходить весь курс, достаточно будет прослушать цикл лекций.

Также увеличатся часы практики. Сколько часов нужно будет откатать при обучении на «механике» и «автомате», рассказали здесь.

У альпинистки Наговициной не обнаружили признаки жизни

Сегодня появилось новое видео с палаткой альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы 12 августа со сломанной ногой. Ролик снял maga.fpv — блогер и оператор дрона из Казахстана.

Известно, что новый облет организовала телеведущая Виктория Боня. Об этом она рассказала в своем telegram-канале.

Палатка альпинистки закрыта, в ней нет признаков жизни Источник: maga.fpv / Telegram

Звезда рассказала, что признаков жизни альпинистки обнаружить не удалось. Подробности о новой съемке палатки Наговициной можно узнать здесь.

Ким Чен Ын показал дочь

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Китай со своей 12-летней дочерью Ким Чжу Э. Об этом свидетельствуют фотографии Центрального телеграфного агентства КНДР.

Бронепоезд с северокорейским лидером прибыл на столичный вокзал в 16:00 по местному времени. Ким Чен Ына с дочерью встретили мэр Пекина Инь Юн, министр иностранных дел Китая Ван И и высшие партийные работники.

Источник: ЦТАК

Ранее агентство Yonhap сообщало, что Ким Чен Ын готовит из своей дочери преемника. Ее называют «сильным кандидатом» из-за частых появлений на публике, посещений мероприятий и реакции общественности. Отмечается, что около 60 процентов общественной деятельности Ким Чжу Э заключается в сопровождении отца.