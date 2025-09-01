В России школьница умерла во время праздничной линейки: новости 1 сентября

У ученицы остановился кардиостимулятор Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 1 сентября.

Бесплатный Wi-Fi в вузах и колледжах

В вузах и колледжах России предлагают ввести бесплатный Wi-Fi для студентов и преподавателей. Законопроект на эту тему сегодня внесли на рассмотрение в Госдуму. С инициативой выступил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Инициатором, помимо Нилова, выступил также депутат Владислав Даванков. Нилов в своем Тelegram-канале отметил, что отсутствие беспроводного интернета и высокая загруженность компьютерных классов затрудняют доступ к онлайн-библиотеке и курсам.

Финансирование беспроводного интернета в вузах происходит за счет денег, заработанных самой организацией, и средств, полученных из других источников.

Изменения в расчете отпускных

В России изменили правила расчета отпускных. Теперь при расчете учитывают не только зарплату и ежемесячные премии, но и квартальные и годовые премии работников. Об этом рассказал Александр Сафонов, профессор управления персоналом Финансового университета, в интервью радио Sputnik.

По его словам, раньше при расчете среднего заработка отпускных разовые премии не учитывались. Теперь все деньги, которые работник получает от работодателя, будут учитываться и при расчете отпускных.

Эти изменения никак не повлияют на расчет больничных и не изменят общую статистику зарплат, потому что все официальные выплаты уже учитываются в базе данных Социального фонда.

А что еще изменилось в сентябре, мы рассказали в отдельном материале.

Мощное землетрясение унесло жизни 800 человек в Афганистане

В Афганистане произошло мощное землетрясение, которое стало одним из самых разрушительных за последние годы. Власти сообщили, что в результате трагедии погибли более 800 человек. Еще более 2800 жителей получили ранения различной тяжести, пишет Reuters.

+1

Сила подземных толчков была настолько велика, что многие здания и постройки обрушились, под завалами оказались десятки людей. Спасательные службы работают круглосуточно, извлекая пострадавших из-под обломков. Раненых оперативно доставляют в ближайшие медицинские учреждения на вертолетах, где им оказывают необходимую помощь.

Ситуация осложняется масштабами разрушений и ограниченными ресурсами для ликвидации последствий стихийного бедствия.

В Госдуме рассказали, как отцам получить маткапитал

Материнский капитал доступен не только матерям, но и отцам. Об этом РИА Новости сообщила Екатерина Стенякина, член комитета Госдумы по труду и соцполитике.

«Следует заметить, что материнский капитал, который еще называют семейным капиталом, — это не деньги матери или отца, это средства, которые предоставляются государством ребенку для того, чтобы качественно улучшить условия его жизни. Поэтому право на получение маткапитала должно быть равнозначным у обоих родителей», — объяснила парламентарий.

Отцы могут получить маткапитал в следующих случаях:

если они стали единственными усыновителями первого, второго или последующих детей;

если мать умерла, объявлена умершей или лишена родительских прав, независимо от наличия у отца российского гражданства.

Для оформления выплаты отец должен подать заявление в отделение Соцфонда, МФЦ или через «Госуслуги» и приложить подтверждающие документы, такие как решение суда об усыновлении, свидетельство о смерти матери или документ о лишении ее родительских прав.

С 2024 года отцы могут направлять маткапитал на пенсионный счет наравне с матерями.

День знаний и предстоящие каникулы

Сегодня, 1 сентября, в России стартовал новый учебный год. Школьники вышли на торжественные линейки и классные часы. Уроки у ребят начнутся с 2 сентября.

Ученики четвертной системы будут отдыхать три раза за учебный год: осенью, зимой и весной. Первоклассники получат дополнительные каникулы с 21 февраля по 1 марта 2026 года.

В некоторых регионах сохраняется модульный график обучения по триместрам, где расписание каникул отличается.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Отдохнуть школьники смогут не только в каникулы, а также в праздничные дни. Расписание мы опубликовали здесь.

Мединский раскрыл ключевую задачу новых учебников по истории

Новые учебники по истории сделают изучение предмета интереснее, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, задача пособий — пробудить у школьников интерес к истории и отвлечь их от YouTube, отметил он.

Он подчеркнул, что новая линейка учебников отличается периодизацией. Например, в пособиях для шестого класса теперь изучают эпоху Василия III — сына Ивана III, который продолжал его политику. Это связано с переходом на общеевропейскую периодизацию, где Новое время начинается с открытия Америки Колумбом.

Школьница скончалась на линейке в Ульяновской области

В Ульяновской области ученица скончалась во время праздничной линейки в Октябрьском сельском лицее. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Во время церемонии девочке стало плохо, после чего ее госпитализировали в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную помощь, она скончалась. Следователи немедленно прибыли на место происшествия и начали проверку для определения причины смерти.

По информации из правоохранительных органов, опубликованной на сайте «Ульяновск онлайн», у ребенка был порок сердца. Около 09:30 по московскому времени у девочки отказал кардиостимулятор, и она потеряла сознание. Ее внесли в здание школы, где фельдшер пыталась оказать первую помощь.