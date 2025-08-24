Китаянка вонзила длинный нож в голову маленькой дочери: девочка чудом дошла до больницы. Новости 24 августа

Мать призналась, что сделала это случайно Источник: mustShareNews / X.com

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 24 августа.

В МВД рассказали, как распознать террориста

Россиянам перечислили несколько признаков, которые свидетельствуют о том, что человек готовится совершить теракт. Подробности рассказали в МВД.

Граждан призывают остерегаться тех, кто одет в плащи или толстые куртки, кто пришел с большой сумкой или чемоданом в кинотеатр, на праздники или в другое неподходящее для такого багажа место.

Также стоит обращать внимание на поведение окружающих. По информации специалистов, люди, которые готовятся к теракту, обычно выглядят чрезвычайно сосредоточено. Их губы плотно сжаты либо медленно двигаются, будто читая молитву, передает ТАСС.

В Москве случился взрыв в Центральном детском магазине

На третьем этаже торгового центра возникло задымление после взрыва баллона, как сообщили АГН «Москва» и ТАСС. Департамент здравоохранения Москвы отметил, что в результате инцидента пострадали три человека. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, один из пострадавших скончался.

Сотрудники экстренных служб прибыли на место, когда администрация магазина уже начала эвакуацию посетителей. На территории ЦДМ работали правоохранительные органы. Администрация оказывает необходимую помощь специалистам экстренных служб и семьям пострадавших.

Из ЦДМ эвакуируют посетителей Источник: Осторожно, Новости / T.me

Все посетители и сотрудники были эвакуированы из здания. На месте продолжают работать оперативные службы и правоохранительные органы. Подробнее о происходящем наши коллеги из MSK1.RU рассказывают в онлайн-репортаже.

Обстановка на Театральной площади Источник: Агентство «Москва» / T.me

Пенсионеров хотят обеспечить едиными льготами на проезд по России

Депутаты от ЛДПР внесли в правительство законопроект, направленный на установление единого стандарта льготного проезда для пенсионеров в пригородных и межмуниципальных транспортных средствах, а также в пригородных поездах. Согласно предложенному проекту, стоимость проезда в пригородных поездах для пенсионеров в пределах одного региона не должна превышать 70% от полной стоимости билета.

Льготу будут согласовывать между региональными властями и перевозчиками, что позволит минимизировать убытки транспортных компаний. Отмечается, что сегодня в законодательстве РФ отсутствует единый норматив, регулирующий право пенсионеров на льготный проезд.

В настоящее время бесплатный проезд предоставляется только определенным категориям граждан, включая ветеранов ВОВ, детей-сирот, инвалидов, а также пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, пишет ТАСС.

Минпросвещения обновило список школьных предметов

Министерство просвещения РФ на этой неделе утвердило новый перечень обязательных предметов для основного общего образования с 2026/2027 учебного года. В программу войдут русский язык, литература, иностранный язык, история (в трех модулях), обществознание, география, математика (с курсами алгебры, геометрии, теории вероятностей и статистики), информатика, физика, биология, химия, изо, музыка, труд (технология), ОБЖ и физическая культура.

Кроме того, появится новый предмет — духовно-нравственная культура России. Изучение родного языка, родной литературы и второго иностранного языка будет возможно только по заявлению родителей.

Фармацевтам в аптеке грозят штрафы

С 1 сентября аптеки начнут штрафовать сотрудников, если те не будут рассказывать покупателям о более дешевых аналогах лекарств. Об этом сообщил ТАСС доцент медицинского права из Московского юридического университета Алексей Кубышкин.

Новые правила связаны с изменениями в работе аптек. Теперь фармацевты должны сообщать покупателям о лекарствах, которые стоят дешевле. Это часть закона о защите здоровья граждан, который касается всех, кто работает в аптеках.

Кубышкин объяснил, что такие изменения нужны, чтобы люди могли получать лекарства по доступным ценам.

Умер актер из сериала «Сопрано»

В США на 96-м году жизни скончался актер Джерри Адлер, наиболее известный своей ролью Хэша в сериале HBO «Клан Сопрано», который в России также известен как «Сопрано». О его смерти 24 августа сообщила газета The New York Times.

Адлер начал свою актерскую карьеру уже в зрелом возрасте. Его самая знаменитая роль — это соратник Тони Сопрано и давний друг его отца.

Кроме того, он принимал участие в съемках сериалов «Спаси меня», «Хорошая жена» и «Долго и счастливо».

Россиян ждет трехдневная рабочая неделя

В ноябре россиян ждет трехдневная рабочая неделя. Такой график возник из-за праздничного выходного 4 ноября, Дня народного единства, а также из-за переноса выходного с субботы 1 ноября на понедельник.

Выходные выпадают на понедельник, вторник, субботу и воскресенье (3, 4, 8 и 9 ноября). Рабочие дни — среда, четверг и пятница (5, 6 и 7 ноября).

Инфицированный клещ укусил россиянку на пляже в Таиланде

Российская туристка заразилась боррелиозом после укуса клеща на военном пляже Сай Кео в Паттайе. Светлана с семьей отдыхала в отеле Grand Jomtien Palace и пошла на пляж, который находится на территории Королевских военно-морских сил Таиланда.

Клещ укусил женщину, когда она загорала на шезлонге, и она приняла укус за комариный. Место укуса начало расти, и по прилете в Россию оно стало гигантским. В больнице ей диагностировали боррелиоз и назначили курс антибиотиков, передает SHOT.

Женщина сначала подумала, что ее укусил комар Источник: SHOT / Telegram

В Китае спасли девочку с 15-сантиметровым ножом в голове

В Китае хирурги успешно удалили из головы трехлетней девочки нож длиной 15 сантиметров. По словам матери ребенка, она случайно вонзила его в голову дочери. Об этом 24 августа сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

15 августа издание опубликовало видео, на котором мать и ее трехлетняя дочь идут в больницу. У девочки в голове торчит нож. Мать утверждает, что меняла постельное белье и случайно задела нож, который отлетел и вонзился в голову ее дочери.