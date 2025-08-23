НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Атаки БПЛА Дроны атаковали российские регионы: в Петербурге БПЛА врезался в многоэтажку, десятки рейсов задержаны

Дроны атаковали российские регионы: в Петербурге БПЛА врезался в многоэтажку, десятки рейсов задержаны

Показываем кадры с места

292
1 комментарий
В высотке повреждены окна | Источник: «Фонтанка.ру»

В высотке повреждены окна

Источник:

«Фонтанка.ру»

Российские регионы подверглись массовой атаке БПЛА. Временные ограничения вводили в десяти воздушных гаванях: Санкт-Петербурга, Пензы, Казани, Кирова, Ульяновска, Ижевска, Самары, Нижнего Новгорода, Тамбова и Москвы.

В Петербурге задерживается более 50 рейсов, мобильный интернет в ряде районов недоступен, сообщают наши коллеги из «Фонтанки». Один из дронов прилетел в ЖК «Огни залива» в Красносельском районе. Из-за удара повреждены стекла в доме, сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин. Пострадавших нет.

«Собственникам выплатят компенсацию из городского бюджета», — добавил Разумишкин.

Источник: «Фонтанка.ру»
Источник: «Фонтанка.ру»
Источник: «Фонтанка.ру»

Ограничения воздушного пространства действовали в Петербурге более шести часов. Ожидающим пассажирам предлагают складные сиденья, коврики, скамьи, бесплатно раздают воду и размещают семей с детьми в бизнес-салонах.

Ситуация в аэропорту спокойная

Источник:

аэропорт Пулково

Всего в Петербурге и Ленобласти уничтожено восемь украинских БПЛА, сообщили власти.

Также силы ПВО сбили дрон, летевший на Москву. Об этом заявил Сергей Собянин. Обломки рухнули в лесополосе, уточняет телеграм-канал SHOT. По словам местных жителей, раздалось несколько взрывов. Информации о пострадавших нет.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил Собянин.

Гость
57 минут
А как мы будем перековывать бывших украинских граждан на наших новых территориях? Считаю, нужна специальная программа и новые подразделения в структурах МВД, ФСБ, администрациях новых регионов.
