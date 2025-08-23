НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Российская альпинистка, застрявшая в горах Киргизии, погибла

Российская альпинистка, застрявшая в горах Киргизии, погибла

Её тело остаётся на высоте семь тысяч метров

Наталья уже пыталась восходить на пик Победы, но еще тогда попытка оказалась неудачной | Источник: natalina_1022 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Наталья уже пыталась восходить на пик Победы, но еще тогда попытка оказалась неудачной | Источник: natalina_1022 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Наталья уже пыталась восходить на пик Победы, но еще тогда попытка оказалась неудачной

Источник:

natalina_1022 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На пике Победы в Киргизии погибла российская альпинистка Наталья Наговицына. Как сообщает SHOT, её тело остаётся на высоте семь тысяч метров — эвакуация возможна только после улучшения погодных условий, когда вертолёты смогут подняться на такую высоту.

Трагедия произошла в ходе экспедиции, в которой участвовали Наталья и трое мужчин. По словам участника восхождения Ильи Храброва, при спуске с вершины один из альпинистов сорвался и увлёк за собой Наталью, в результате чего она получила перелом ноги.

Источник:

Городские медиа

Пострадавшую оставили в палатке на высоте 7200 метров, где она провела 11 дней при температуре -26°C без еды и воды, имея лишь горелку, спальный мешок и повреждённую палатку.

Это не первая трагедия в семье Наговицыной — четыре года назад на соседнем пике Хан-Тенгри погиб её муж. Тогда альпинистка до последнего оставалась с парализованным супругом, но спасти его не удалось — эвакуировать смогли только её саму.

Спасательная операция осложняется экстремальными условиями — группа, направленная для эвакуации погибшего ранее итальянского альпиниста (участника группы, который пытался помочь Наталье), была вынуждена отступить с высоты 4500 метров. Теперь тела обоих погибших смогут забрать только при улучшении погоды.

Обновлено (09:20 по мск)

Подтверждений гибели Натальи Наговициной нет, сообщил ТАСС вице-президент Федерации альпинизма России Пятницын.

«В настоящее время поиски остановлены из-за погодных условий. Что будет дальше, зависит от погоды, от условий. Жива она или нет, неизвестно — врач к ней не подходил. Сколько придется ждать до этого момента, неизвестно», — передал Пятницын.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
