Российская альпинистка, застрявшая в горах Киргизии, погибла

На пике Победы в Киргизии погибла российская альпинистка Наталья Наговицына. Как сообщает SHOT, её тело остаётся на высоте семь тысяч метров — эвакуация возможна только после улучшения погодных условий, когда вертолёты смогут подняться на такую высоту.
Трагедия произошла в ходе экспедиции, в которой участвовали Наталья и трое мужчин. По словам участника восхождения Ильи Храброва, при спуске с вершины один из альпинистов сорвался и увлёк за собой Наталью, в результате чего она получила перелом ноги.
Пострадавшую оставили в палатке на высоте 7200 метров, где она провела 11 дней при температуре -26°C без еды и воды, имея лишь горелку, спальный мешок и повреждённую палатку.
Это не первая трагедия в семье Наговицыной — четыре года назад на соседнем пике Хан-Тенгри погиб её муж. Тогда альпинистка до последнего оставалась с парализованным супругом, но спасти его не удалось — эвакуировать смогли только её саму.
Спасательная операция осложняется экстремальными условиями — группа, направленная для эвакуации погибшего ранее итальянского альпиниста (участника группы, который пытался помочь Наталье), была вынуждена отступить с высоты 4500 метров. Теперь тела обоих погибших смогут забрать только при улучшении погоды.
Обновлено (09:20 по мск)
Подтверждений гибели Натальи Наговициной нет, сообщил ТАСС вице-президент Федерации альпинизма России Пятницын.
«В настоящее время поиски остановлены из-за погодных условий. Что будет дальше, зависит от погоды, от условий. Жива она или нет, неизвестно — врач к ней не подходил. Сколько придется ждать до этого момента, неизвестно», — передал Пятницын.