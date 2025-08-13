НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

облачно, без осадков

ощущается как +17

5 м/c,

с-з.

 753мм 68%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,87
EUR 92,86
Ребёнок выпал с 12 этажа
Незрячего не впустили в монастырь
Откроется новая школа. Фото
Как выглядит сквер 950-летия Ярославля
Переезд Минобра
Откроют офисы в памятнике
Пожар на предприятии
До какого числа можно поступить на платку
Ярославцы - о платных парковках
Где остались места в 10-е классы
Происшествия Не уступил дорогу: в Ярославском районе случилось смертельное ДТП

Не уступил дорогу: в Ярославском районе случилось смертельное ДТП

Авария произошла ранним утром

1 820
3 комментария
В Ярославле произошла смертельная авария | Источник: Дороги Ярославля / Telegram В Ярославле произошла смертельная авария | Источник: Дороги Ярославля / Telegram

В Ярославле произошла смертельная авария

Источник:

Дороги Ярославля / Telegram

В среду, 13 августа, в Ярославском районе на трассе М-8 произошла смертельная авария. ДТП случилось около шести часов утра.

«65-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Tiida, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю Kia, имеющему преимущество в движении, под управлением 47-летнего мужчины», — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Водитель автомобиля Nissan от полученных травм скончался до приезда скорой.

Стали известны подробности аварии

Источник:

Госавтоинспекция по Ярославской области

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, проводится проверка.

Ранее смертельное ДТП случилось в Рыбинске. Человек погиб в горящей легковушке.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
ДТП М-8
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
2 часа
"65-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Tiida, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю" - Классика. Пожилой клал на окружающую обстановку и будто на танке ехал по своим делам.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Думала, рабство уже давно отменили. Как же я ошибалась»: россиянка — о волонтерстве в отеле в Черногории
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Дракон в пещере, источники и Лермонтов. Студентка — о том, за что любят Кавказские Минеральные Воды
Ангелина Скобелева
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление