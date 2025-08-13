Не уступил дорогу: в Ярославском районе случилось смертельное ДТП

В среду, 13 августа, в Ярославском районе на трассе М-8 произошла смертельная авария. ДТП случилось около шести часов утра.
«65-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Tiida, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю Kia, имеющему преимущество в движении, под управлением 47-летнего мужчины», — сообщили в УМВД по Ярославской области.
Водитель автомобиля Nissan от полученных травм скончался до приезда скорой.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, проводится проверка.
Ранее смертельное ДТП случилось в Рыбинске. Человек погиб в горящей легковушке.