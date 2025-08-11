«Убитые малыши лежали на кровати». Репортаж из дома в Екатеринбурге, где мать расправилась с детьми и свела счеты с жизнью, оставив записку

Следователи закончили работу на месте ЧП, но им еще предстоит выяснить все причины трагедии Источник: Дарья Манохина / E1.RU

…Утром 10 августа к высотке на улице Бардина в Екатеринбурге съехались силовики. Соседи проснулись от громкого шума. Это газовики пилили трубы и ставили на них заглушки. Жильцам так и не сказали, почему им перекрыли газ. Но от рабочих, разбудивших их в воскресенье, они и узнали, что в доме случилась трагедия: мать убила двоих детей и покончила с собой.

Блондинку с необычным именем Ляна, которая одна воспитывала сына и дочку, в подъезде многие знали. Она была вежливой, хорошо выглядела, работала врачом в областной больнице. Мальчик закончил третий класс, девочка недавно пошла в садик. Соседи с ужасом следили из окон, как тела семьи грузили в катафалк. Подробности — в материале Е1.RU.

«Жуткая картина»

Семья жила на восьмом этаже панельки на Бардина. Это в их квартире открыто балконное окно Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Первой тревогу забила бабушка детей, когда не смогла дозвониться до дочери. Она сразу почувствовала, что произошло что-то страшное, и сообщила в полицию. Пенсионерка рассказала, что Ляна страдала от депрессии и могла «наломать дров». В квартиру Ляны она зашла уже вместе с силовиками.

«Перед сотрудниками полиции предстала жуткая картина. Убитые малыши лежали на детской кровати, а тело матери находилось на кухне, на полу», — рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Следователи пока не раскрывают, как погибли дети. По информации источника E1.RU, мать убила их ножом. А потом покончила с собой. Ближайшие соседи, с которыми Ляна была знакома много лет, не слышали ни криков, ни шума.

К слову, информация о том, что Ляна и дети отравились бытовым газом, недостоверна, отметил в разговоре с Е1.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Источник: Дарья Манохина / E1.RU

«Она хорошая мать, не пила, ничего такого. Дети были чистенькие всегда. Спокойно жили», — рассказал сосед семьи.

Что известно о семье

Ляна была врачом, растила детей, которых родила для себя, — без мужа Источник: читатель Е1.RU

Ляна работала врачом-узистом. На медицинских сайтах о ней много положительных отзывов от пациентов. И лишь в мае этого года появился первый негативный.

— Абсолютно пренебрежительное отношение врача к моей маме во время приема. Лежала молча на УЗИ, а у врача было лицо, как будто ее заставили бесплатно сегодня работать, — написала родственница пациентки.

Жила медик без мужа, отца у детей не было, но оба ребенка были очень желанными. Как рассказала бывшая коллега доктора, сына и дочь Ляна зачала с помощью ЭКО. Мальчика она родила в 40, девочку в 46 лет. И души в них не чаяла. Но за месяц до гибели жаловалась на семейные проблемы.

«Она говорила, что очень устала от детей, что сын неуправляемый. Она приходила к моей подруге на процедуры уже на нервах и злая», — рассказала знакомая погибшей.

Соседи говорят, что Ляна проводила много времени с детьми, долго была в декрете и на работу вышла не так давно Источник: Дмитрий Емельянов / Е1.RU

Соседи тоже замечали, что мальчик вел себя странно, например кричал на прохожих с балкона и совсем не общался со сверстниками. К тому же, рассказывают они, ребенок отставал в развитии.

«Ляна с бабушкой очень долго в коляске мальчика водили, он уже большенький был, а всё в коляске ездил. Было заметно, что у него немножечко есть заболевание, он играл с палками, стучал вот у соседнего подъезда, а так — разговаривал нормально», — рассказала соседка.

Источник: Дарья Манохина / E1.RU

Ляну с детьми соседи видели буквально накануне трагедии. Они гуляли во дворе у высотки. Женщина держалась на площадке обособленно. Но другие мамы к этому уже привыкли.

«Раньше она была открытая и общительная, а этим летом стала замкнутая. Отвернется и пойдет. Часто гуляла со своей мамой», — рассказала соседка Ляны, которая встречалась с ней на детской площадке.

Уголовное дело

Последним из квартиры вынесли тело девочки Источник: Дарья Манохина / Е1.RU

Тела матери и двух детей увезли на судмедэкспертизу. Сотрудник ритуальной службы на руках, как живого ребенка, вынес из квартиры трехлетнюю малышку в черном пакете. По его лицу было видно, что в этот момент он едва сдерживал эмоции.

После гибели трех человек следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Вопросов и странностей в трагедии пока сильно больше, чем ответов. Силовики выясняют, что заставило когда-то счастливую маму расправиться с долгожданными детьми и покончить с собой. Известно, что семья была благополучной и на учете не состояла.

Известно, что Ляна оставила предсмертную записку.