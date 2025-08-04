«Я их резал и стрелял, но мне их так жалко»: обвиняемые в теракте в «Крокусе» признали вину. Рассказываем, что происходит в суде

В Москве стартовало первое слушание по делу о теракте в «Крокусе» Источник: Виталий Смольников / MSK1.RU

Четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», убивавшие людей, признали вину, один из них — частично, передает корреспондент MSK1.RU. Саидакрам Рачабализода согласен, что состоял в террористической организации, но отверг обвинения в совершении теракта.

Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 127 потерпевших, рассказала, что подозреваемые изо всех сил пытались выразить раскаяние. Дело рассматривает 2-й Западный окружной военный суд.

В Москве стартовало первое слушание по делу о теракте в «Крокусе» Источник: Виталий Смольников / MSK1.RU

«Фаридуни, Мирзоев, Файзов, Рачабализода признали себя виновными, в содеянном раскаялись. Искренне попросили извинения у потерпевших… [Один сказал: ] „Я их резал и стрелял, но мне их так жалко, такие соболезнования приношу, ну просто плакать хочется!“» — сказала Айвар.

Другие подсудимые, которых обвиняют в помощи террористам, вину либо не признали, либо признали частично. Они утверждают, что переводили деньги или брали в долг, сдавали квартиру или хранили оружие, но не состояли в террористической организации.

«Солиев Мустаким участие в террористической организации не признал, пистолет признал. Исмаилов виновным себя не признавал. Хамидов — частично. Факт перевода денежных средств признал, для чего — не знал. Думал, бедным детям-сиротам», — озвучила адвокат позиции некоторых обвиняемых.

Заседание закрыли от посетителей и СМИ, хотя Людмила Айвар просила придерживаться принципа гласности, а закрыть лишь в части доказательств.

В Москве стартовало первое слушание по делу о теракте в «Крокусе» Источник: Виталий Смольников / MSK1.RU

Адвокат одной из потерпевших Елена Астафьева сообщила СМИ, что защита настаивает на пожизненном заключении .

«Там масса статей. Основное — это участие в террористическом акте, пособничество в терроризме, ну и так далее», — сказала Астафьева.

В суд пришли некоторые из потерпевших. Екатерина, выжившая при теракте, рассказала журналистам, что пострадавшие поддерживают связь и очень сильно переживают. Она призналась, что теперь на автомате ищет все выходы из концертных залов, когда ходит на выступления.

Суд продлил арест исполнителям и соучастникам теракта на полгода, потерпевших сегодня не допрашивали. Следующие слушания пройдут 5 и 7 августа.

Адвокат Людмила Айвар предположила, что некоторых подсудимых могут оправдать, если они правда не знали, что связались с террористами, и не нарушили закон.

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