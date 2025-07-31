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Лето Фоторепортаж Опустевшие пляжи и улицы: показываем обстановку в Сочи в пик июльской жары

Опустевшие пляжи и улицы: показываем обстановку в Сочи в пик июльской жары

Курорт впал в непредвиденное оцепенение

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2 комментария
Чтобы туристы не пользовались тенью бесплатно, над невыкупленными лежаками складывают зонты | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUЧтобы туристы не пользовались тенью бесплатно, над невыкупленными лежаками складывают зонты | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Чтобы туристы не пользовались тенью бесплатно, над невыкупленными лежаками складывают зонты

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Туристы, путешествующие по жарким странам, знают, что там в дневные часы на улицах всегда пусто. Жизнь начинается ближе к 6 вечера и бурлит всю ночь. Сочи пережил нечто похожее. 29 июля на всём юге России установилась критически жаркая погода, а в Сочи температура воздуха приближалась к отметке 40. Корреспондент SOCHI1.RU отправилась в город, ожидая увидеть толпы отдыхающих на пляжах, спасающихся от зноя у воды. Огромные пробки на дорогах из-за закипевших машин, очереди за мороженым и квасом. Но в итоге обнаружила почти пустые пляжи и улицы. Посмотрите фото

Кто нажал кнопку «пауза»?

Пляж «Ривьера», где огромные скопления отдыхающих были уже в июне, когда вода была холодная, как в проруби, — сейчас почти пустой. Только дети резвятся у воды. Свободные шезлонги, молчаливые кафе — будто кто-то нажал кнопку «пауза» на бурлящем курорте.

Пляжный термометр показывает +36 °C, вода&nbsp;— +28 °C | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUПляжный термометр показывает +36 °C, вода&nbsp;— +28 °C | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Пляжный термометр показывает +36 °C, вода — +28 °C

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Море&nbsp;— единственное место, где можно было увидеть туристов | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUМоре&nbsp;— единственное место, где можно было увидеть туристов | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Море — единственное место, где можно было увидеть туристов

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

 — Давно такого не было, — качает головой загорелый молодой спасатель, лениво наблюдая за парой смельчаков в море. — Сюда в основном местные приходят. Но зачем им сейчас на солнцепеке жариться? Вот туристы — другое дело, заплатили за отпуск, билеты, отель, будут купаться хоть в кипятке. Многим через пару дней уезжать, вот и торопятся, но людей мало, сами видите, — добавляет парень.

Людей в самый жаркий день лета было мало | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUЛюдей в самый жаркий день лета было мало | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Людей в самый жаркий день лета было мало

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Бунгало вообще пустовали | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUБунгало вообще пустовали | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Бунгало вообще пустовали

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

В центре города картина не лучше. Редкие прохожие буквально перебегают от тени к тени, как солдаты на минном поле. Таксисты, обычно осаждающие каждый свободный метр, сегодня, похоже, предпочли отсиживаться дома.

На дорогах в центре, на удивление, почти не было машин | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUНа дорогах в центре, на удивление, почти не было машин | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

На дорогах в центре, на удивление, почти не было машин

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Выбилась из общей картины группа туристов, которые шагают за экскурсоводом с флажком.

 — Довольна, да? По такой жаре сейчас тут будем разгуливать. Говорил, давай в номере останемся под кондиционером, — выговаривает своей спутнице мужчина, идущий в конце группы. Женщина молчит, опустив глаза.

Бедные туристы, решившиеся в такой зной на экскурсию. Лица у них были недовольные | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUБедные туристы, решившиеся в такой зной на экскурсию. Лица у них были недовольные | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Бедные туристы, решившиеся в такой зной на экскурсию. Лица у них были недовольные

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Бизнес в режиме ожидания

На причале морского порта тех, кто предлагает морские прогулки, больше, чем самих туристов.

 — Что за день сегодня порожняковый! Никого нет. Где все люди? Думал, будет столько желающих сходить в море, где нет жары. А тут никого, — делится мужчина-зазывала с продавщицей кваса.

 — У меня тоже сегодня выручки почти ноль. Но еще не вечер. Может, после заката повыходят? — качает головой пожилая женщина.

Зазывалы используют свои буклеты в качестве веера, спасаясь от жары | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUЗазывалы используют свои буклеты в качестве веера, спасаясь от жары | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Зазывалы используют свои буклеты в качестве веера, спасаясь от жары

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Термометры по всему городу сошли с ума, показывая немыслимые цифры. Официально метеорологи зафиксировали +35… +36 °C. Но соцсети наводнили фото «местных рекордов». В телеграм-канале «Сочи онлайн (18+)» пользователи даже устроили состязание, у кого больше.

  • +38 °C — на балконе в Хосте;

  • +42 °C — на парковке у торгового центра;

  • вовсе фантастические +55 °C — столько показывал термометр в селе Нижняя Шиловка Адлерского района.

Понятно, что датчик термометра просто перегрелся на солнце. Но ведь перегреться мог не только он | Источник: Сочи онлайн / TelegramПонятно, что датчик термометра просто перегрелся на солнце. Но ведь перегреться мог не только он | Источник: Сочи онлайн / Telegram

Понятно, что датчик термометра просто перегрелся на солнце. Но ведь перегреться мог не только он

Источник:

Сочи онлайн / Telegram

Спасительное похолодание на горизонте

Ближайшие прогнозы синоптиков вселяют осторожный оптимизм — обещают грозы и небольшое понижение температуры воздуха. Дожди будут лить вплоть до понедельника. МЧС разослало предупреждение о смерчах, но даже они уже не так страшны после раскаленного до предела города. Температура воздуха вернется в пределы +29… +30 °C градусов. Что, по сути, во влажном климате не очень-то и приятно. Спасение — ласковое море, реки, водопады. Ну или кондиционер.

Среди пешеходов тут же появились полуголые туристы | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUСреди пешеходов тут же появились полуголые туристы | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Среди пешеходов тут же появились полуголые туристы

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Девушки в розовом пошли в море на фотосессию | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUДевушки в розовом пошли в море на фотосессию | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Девушки в розовом пошли в море на фотосессию

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Половина людей на этом фото&nbsp;— продавцы морских прогулок | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUПоловина людей на этом фото&nbsp;— продавцы морских прогулок | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Половина людей на этом фото — продавцы морских прогулок

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Еще один турист, которому жарко в одежде | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUЕще один турист, которому жарко в одежде | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Еще один турист, которому жарко в одежде

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Фото не передают зной и духоту раскаленного курорта | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUФото не передают зной и духоту раскаленного курорта | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Фото не передают зной и духоту раскаленного курорта

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Ранее мы также показывали обстановку на пляжах Геленджика и Адлера в разгар сезона.

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Оксана Витязь
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Комментарии
2
Гость
1 час
Бедняжки))))
Гость
13 минут
И у нас жарень, но моря нет
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