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Происшествия Есть пострадавшие: в Ярославской области самокатчик попал в ДТП

Есть пострадавшие: в Ярославской области самокатчик попал в ДТП

В полиции прокомментировали аварию

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5 комментариев
В Ярославской области сбили несовершеннолетнего | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU В Ярославской области сбили несовершеннолетнего | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области сбили несовершеннолетнего

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

30 июля в Переславле-Залесском Ярославской области на улице Кардовского случилось ДТП с пострадавшими. Авария произошла в районе одиннадцати часов вечера.

«По предварительной информации, молодой человек, управляя электросамокатом, произвел столкновение с питбайком, под управлением несовершеннолетнего», — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Электросамокатом управлял 20-летний парень, за рулем питбайка был 17-летний житель. По информации полиции, в результате ДТП оба водителя госпитализированы. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Полиция обращает внимание на то, что „Питбайк“ является спортивным инвентарем и не предназначен для движения по дорогам общего пользования. Использовать данное транспортное средство возможно только на специальных площадках», — уточнили в УМВД по Ярославской области.

Также в полиции обратились к родителям с просьбой останавливать детей, которые ездят за рулем без водительских прав.

Ранее в Ярославской области подросток на питбайке сбил пешехода.

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Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
ДТП с питбайком ДТП с самокатом
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Комментарии
5
Гость
1 час
Минус 2-а. Дорога стала безопаснее.
Гость
29 минут
постоянно наблюдают как на скутерах и мотиках прям по тротуарам гоняют , а самокаты давно пара запрещать , не могут наши люди на них ездить, рано видно ещё , всё с выпендрёжем
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