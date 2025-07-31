Есть пострадавшие: в Ярославской области самокатчик попал в ДТП

В Ярославской области сбили несовершеннолетнего Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

30 июля в Переславле-Залесском Ярославской области на улице Кардовского случилось ДТП с пострадавшими. Авария произошла в районе одиннадцати часов вечера.



«По предварительной информации, молодой человек, управляя электросамокатом, произвел столкновение с питбайком, под управлением несовершеннолетнего», — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Электросамокатом управлял 20-летний парень, за рулем питбайка был 17-летний житель. По информации полиции, в результате ДТП оба водителя госпитализированы. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Полиция обращает внимание на то, что „Питбайк“ является спортивным инвентарем и не предназначен для движения по дорогам общего пользования. Использовать данное транспортное средство возможно только на специальных площадках», — уточнили в УМВД по Ярославской области.

Также в полиции обратились к родителям с просьбой останавливать детей, которые ездят за рулем без водительских прав.