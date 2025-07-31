НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

0 м/c,

 751мм 74%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,83
EUR 94,95
Обзор цен на общежития при университетах
Куда поехать на электричке
Землю могут отдать под застройку
Ушел главврач
Нарушения в магазинах
Популярные имена
Теплоход миллиардера
Строят поликлинику
Мошенничество с квартирой
Происшествия Атаки БПЛА Горит предприятие, десятки домов остались без газа: что известно об атаке беспилотников на российские регионы

Горит предприятие, десятки домов остались без газа: что известно об атаке беспилотников на российские регионы

Над страной сбили 32 дрона

649
Написать комментарий
Из-за атаки задерживаются несколько поездов | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUИз-за атаки задерживаются несколько поездов | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Из-за атаки задерживаются несколько поездов

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

За ночь над Россией уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Атака привела к нескольким пожарам, проблемам с газоснабжением и перебоями в работе транспорта.

По данным военного ведомства, 11 беспилотников сбили над территорией Волгоградской области, семь — над Республикой Крым, по пять — над территорией Воронежской и Белгородской областей и по два — над Тамбовской и Ростовской областями. Расскажем подробнее о ситуации в каждом регионе.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе. Там обломки привели к проблемам с газом и осложнили движение поездов.

«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Пострадавших нет. Зафиксированы возгорания сухой травы в Суровикинском районе, которые оперативно устраняются пожарными службами. В Котельниковском районе нарушено газоснабжение порядка 65 частных домовладений, специалисты ликвидируют последствия», — рассказал Бочаров. 

Из-за падения обломков на ж/д инфраструктуру приостановлено движение на участке Котельниково — Канальная, сообщили в РЖД. Задерживаются два пассажирских поезда дальнего следования и один пригородный. По данным губернатора, повреждений путей нет. На месте работают саперы. 

Глава Воронежской области Александр Гусев написал в своем telegram-канале, что пострадавших и разрушений нет. В регионе несколько раз за ночь объявляли режим опасности БПЛА.

Об опасности предупреждал и губернатор Белгородской области. О повреждениях и жертвах он не сообщил.

В Ростовской области загорелась лесопосадка возле М-4 «Дон». Ландшафтный пожар начался возле поселка Каменка и у хутора Семичный. Огонь уже потушили. Никто не пострадал.

Есть пострадавшие регионы, которые не были отмечены в сводке Минобороны. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил об атаке на одно из промышленных предприятий. 

«Жертв и разрушений нет. Есть возгорание на территории предприятия, которое сейчас устраняют. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования. В целях безопасности на территории области действуют временные ограничения мобильного интернета. Эта необходимая мера помогает нашим военнослужащим подавлять БПЛА противника», — предупредил Мельниченко. 

Также в Росавиации сообщили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова. Местные власти не отчитывались о беспилотниках. 

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотников РЖД Пожар ГАЗ Минобороны России
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Однажды убирала квартиру с мертвыми голубями. Учитель музыки открыла клининговое агентство и преуспела
Яна Станкова
Мнение
Возможен даже инфаркт. Что будет с сердцем, если неправильно чистить зубы
Альберт Ищенко
Мнение
Что посмотреть в Абхазии и как там на самом деле относятся к отдыхающим? Туристка — об отпуске в Сухуме
Дарья Воронина
Мнение
«Люди думают, что я наркоманка». Блогер рассказала, как 25 лет живет с сахарным диабетом
Ольга Чиги
Мнение
«Кажется, что это не наша жизнь, а реалити-шоу». Папа в декрете — о том, как управляться с двумя детьми и не сойти с ума
Николай Летанин
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление