Горит предприятие, десятки домов остались без газа: что известно об атаке беспилотников на российские регионы

Из-за атаки задерживаются несколько поездов Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

За ночь над Россией уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Атака привела к нескольким пожарам, проблемам с газоснабжением и перебоями в работе транспорта.

По данным военного ведомства, 11 беспилотников сбили над территорией Волгоградской области, семь — над Республикой Крым, по пять — над территорией Воронежской и Белгородской областей и по два — над Тамбовской и Ростовской областями. Расскажем подробнее о ситуации в каждом регионе.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе. Там обломки привели к проблемам с газом и осложнили движение поездов.

«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Пострадавших нет. Зафиксированы возгорания сухой травы в Суровикинском районе, которые оперативно устраняются пожарными службами. В Котельниковском районе нарушено газоснабжение порядка 65 частных домовладений, специалисты ликвидируют последствия», — рассказал Бочаров.

Из-за падения обломков на ж/д инфраструктуру приостановлено движение на участке Котельниково — Канальная, сообщили в РЖД. Задерживаются два пассажирских поезда дальнего следования и один пригородный. По данным губернатора, повреждений путей нет. На месте работают саперы.

Глава Воронежской области Александр Гусев написал в своем telegram-канале, что пострадавших и разрушений нет. В регионе несколько раз за ночь объявляли режим опасности БПЛА.

Об опасности предупреждал и губернатор Белгородской области. О повреждениях и жертвах он не сообщил.

В Ростовской области загорелась лесопосадка возле М-4 «Дон». Ландшафтный пожар начался возле поселка Каменка и у хутора Семичный. Огонь уже потушили. Никто не пострадал.

Есть пострадавшие регионы, которые не были отмечены в сводке Минобороны. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил об атаке на одно из промышленных предприятий.

«Жертв и разрушений нет. Есть возгорание на территории предприятия, которое сейчас устраняют. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования. В целях безопасности на территории области действуют временные ограничения мобильного интернета. Эта необходимая мера помогает нашим военнослужащим подавлять БПЛА противника», — предупредил Мельниченко.