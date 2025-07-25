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Происшествия Атаки БПЛА На Кубани обломки дрона упали на пассажирский поезд. Что известно о массовой атаке БПЛА на Россию

На Кубани обломки дрона упали на пассажирский поезд. Что известно о массовой атаке БПЛА на Россию

Уже восемь аэропортов приостановили работу

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4 комментария
В регионах объявили план «Ковер» | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUВ регионах объявили план «Ковер» | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

В регионах объявили план «Ковер»

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

Российские регионы атаковали беспилотники. Восемь аэропортов временно приостановили прием и отправку рейсов. Ограничения коснулись Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова, сообщили в Росавиации. Задерживаются почти 30 рейсов.

В Северной Осетии и других регионах СКФО введен план «Ковер», сообщил глава республики Сергей Меняйло.

В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на территорию вокзала и повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. По данным губернатора Вениамина Кондратьева, легкие травмы получили два человека.

«Один из них от госпитализации отказался, другого доставили в районную больницу. После оказания первой помощи и осмотра медиками пассажира по его просьбе вернули на ж/д станцию. В настоящий момент состав продолжил следование по маршруту», — отметил Кондратьев.

Вокзал Тимашевска остался без электричества, но его уже успели восстановить. Повреждения дорожного полотна и возгораний не обнаружили.

Также в нескольких районах Кубани оказались повреждены частные дома.

Ситуация в Таганроге: жители слышат взрывы и работу ПВО

Источник:

SHOT / Telegram

На Крымском мосту приостановили проезд машин, передают в телеграм-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

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Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
БПЛА Массовая атака БПЛА Кубань Дроны Поезд Задержки рейсов
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Комментарии
4
Гость
1 час
Может дедушка задумается, наконец? Надо сворачивать движуху.
Гость
1 час
Четвёртый год. Ради чего?
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