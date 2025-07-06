В Забайкальском крае у самолета отказал двигатель, пострадавшие в тяжелом состоянии — кадры

Самолет сильно пострадал при посадке Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Забайкальском крае самолет Ан-2 совершил жесткую посадку около села Смоленка Читинского округа. Об этом CHITA.RU сообщили очевидцы. Рассказываем всё, что известно об инциденте к этому часу.

«Легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ „Топограф“ через 16 минут после взлета», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Самолет выглядит полностью разрушенным Источник: Олег Фёдоров / Telegram

На борту было девять парашютистов, один выпускающий и один летчик. Пострадали 9 человек. По данным Минздрава, из них трое находятся в тяжелом состоянии, шесть — в состоянии средней степени тяжести. К счастью, все выжили.

Пострадавших эвакуируют с места происшествия Источник: МЧС Забайкальского края / Telegram

Для их спасения на место выезжали четыре бригады скорой медицинской помощи. Ситуация находится на контроле у губернатора Забайкальского края Александра Осипова. Как уточнил глава региона, жители Смоленки не пострадали.

Читинская транспортная прокуратура начала проверку инцидента. По предварительным данным, самолет Ан-2, принадлежащий Читинскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России (Чита), через 10 минут после взлета совершил жесткую посадку на аэродроме Каштак города Читы.

По информации корреспондента CHITA.RU, самолет рухнул примерно в 200 метрах от домов. При снижении он срубил деревья.

По словам начальника читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ Аскольда Волошина, это был плановый полет, во время которого встал двигатель, поэтому летчик принял решение о посадке.

Что о происшествии сказал начальник читинского авиационно-спортивного клуба Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU