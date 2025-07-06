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Происшествия В Забайкальском крае у самолета отказал двигатель, пострадавшие в тяжелом состоянии — кадры

В Забайкальском крае у самолета отказал двигатель, пострадавшие в тяжелом состоянии — кадры

Рассказываем, что известно о происшествии

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2 комментария
Самолет сильно пострадал при посадке | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU Самолет сильно пострадал при посадке | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Самолет сильно пострадал при посадке

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Забайкальском крае самолет Ан-2 совершил жесткую посадку около села Смоленка Читинского округа. Об этом CHITA.RU сообщили очевидцы. Рассказываем всё, что известно об инциденте к этому часу. 

«Легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ „Топограф“ через 16 минут после взлета», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Самолет выглядит полностью разрушенным

Источник:

Олег Фёдоров / Telegram

На борту было девять парашютистов, один выпускающий и один летчик. Пострадали 9 человек. По данным Минздрава, из них трое находятся в тяжелом состоянии, шесть — в состоянии средней степени тяжести. К счастью, все выжили. 

Пострадавших эвакуируют с места происшествия

Источник:

МЧС Забайкальского края / Telegram

Для их спасения на место выезжали четыре бригады скорой медицинской помощи. Ситуация находится на контроле у губернатора Забайкальского края Александра Осипова. Как уточнил глава региона, жители Смоленки не пострадали. 

Читинская транспортная прокуратура начала проверку инцидента. По предварительным данным, самолет Ан-2, принадлежащий Читинскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России (Чита), через 10 минут после взлета совершил жесткую посадку на аэродроме Каштак города Читы. 

По информации корреспондента CHITA.RU, самолет рухнул примерно в 200 метрах от домов. При снижении он срубил деревья.

По словам начальника читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ Аскольда Волошина, это был плановый полет, во время которого встал двигатель, поэтому летчик принял решение о посадке.

Что о происшествии сказал начальник читинского авиационно-спортивного клуба

Источник:

Артем Стромилов / CHITA.RU

Подробнее о ситуации можно почитать в онлайн-трансляции. Наши коллеги из CHITA.RU находятся на месте происшествия.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Самолет Ан-2 Отказ двигателя Состояние пострадавших
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Комментарии
2
Инженер1
1 час
Всё Ютуб проклятый! Во всём виноват! И иноагенты тож...
Гость
42 минуты
надо летать на военных, они все новые и их выпускают беспрерывно
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