«Пап, всё окей»: репортаж из поселка, где при загадочных обстоятельствах погибли мальчики трех и семи лет

Мальчишки навсегда останутся на фото на фоне цветущих деревьев Источник: Сергей Петунин / 164.RU

Новость, которая облетела все федеральные СМИ, вызывала больше вопросов, чем ответов. «В поселке Ровное Саратовской области произошла трагедия: двое маленьких братьев, 3 и 7 лет, погибли после употребления ягод. Их 9-летняя сестра в реанимации. Их мать, беременная шестым ребенком, — в роддоме», — так звучало сообщение без имен, фамилий и понятного описания, что случилось, кто виноват и что делать, чего опасаться. Позже появилось уточнение, что дети отравились ягодами тутовника, которые абсолютно не ядовитые. Но как? Журналисты 164.RU решили, что есть один вариант узнать подробности — ехать в Ровное на место происшествия и выяснять, что же произошло на самом деле. Приехали уже к могилам…

Ровное — поселок городского типа в Саратовской области с населением в 4500 человек. Кладбище здесь только одно, но уже делится на старое и новое. И это была единственная могила на двоих со свежими цветами и фотографией улыбающихся светловолосых мальчишек. Мы не успели застать похоронную процессию и двинулись дальше.

Ветхая часовня на ровенском кладбище. Это старая часть погоста. Детей похоронили на новой Источник: Сергей Петунин / 164.RU

По традиции младшему принесли игрушки на могилу Источник: Сергей Петунин / 164.RU

По городку бегала ребятня, мальчишки катались на велосипедах. Казалось странным, что какой-то тутовник с его безобидными ягодами мог отнять две детские жизни. Мы приблизились к маленькому кафе с вывеской: «Пирожки» и «Поминальные обеды». Рядом стояло много машин и желтый микроавтобус с надписью «Дети». Оттуда уже разъезжались люди.

— Сегодня были похороны двух мальчиков, которые якобы отравились тутой, здесь поминки? — спросили у мужчины, который ждал кого-то в автомобиле.

— Да. И их мать тоже приехала, зашла 10 минут назад, — ответил он.

В Ровное на похороны приехали люди и из других городов Источник: Сергей Петунин / 164.RU

Мы подошли к входу. Там стояло несколько женщин и мужчин.

— Вы могли бы рассказать, что случилось? Неужели дети и правда отравились тутой? — спросили мы, представившись.

— Да, пошли на улицу играть, там это дерево за углом растет. Еще малой мне горсть принес, но я есть не стал, был занят — курей кормил, — начал один из мужчин, который оказался отцом погибших мальчиков. — И потом дочь, она же и в больнице была в состоянии говорить, сказала, что они тютину ели. Сейчас будет экспертиза, результаты только через месяц. Следователи приезжали, всё фотографировали, изъяли из холодильника все продукты.

Шелковица, также ту́то́вник, тутовое дерево, тютина — род растений семейства тутовых, состоящий из 17 видов листопадных деревьев, распространенных в теплом умеренном и субтропическом поясах Евразии, Африки и Северной Америки. Из ее ягод часто готовят варенье и начинки для выпечки, добавляют в соусы для горячих блюд, используют при приготовлении алкогольных напитков — вин и настоек. Также употребляют в пищу самостоятельно.

— А может, эти деревья чем-то опыляли от вредителей? Все же едят туту, и ничего страшного? — уточняем мы.

— Да какое опыление, у нас сезон дождей, — ответила одна из женщин. — И не делали этого никогда. Во дворах полно ягод: деревьев, кустарников — рви не хочу.

Вместе с другом отца мы едем к тому тутовнику. Любой желающий может пройти мимо и сорвать спелую ягоду: тут даже взрослый не удержится. Земля под деревом была усыпана плодами шелковицы. На одном из них сидела зеленая муха.

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— Они ее рвали, может, с земли собирали, — говорит друг и коллега отца Валерий. — Следователи тоже всю оборвали, но а смысл — дождь уже прошел.

Мы едем обратно к кафе, и Валера рассказывает, что после публикации новости появилось много слухов и сплетен.

— Что только ни писали, и что семья неблагополучная, что неудивительно. Но Владимир — отличный отец, работяга, не пьет. Дети к нему тянулись, с деньгами никогда проблем не было, он всё им покупал.

Сам Владимир рассказывает, что они прожили с женой в браке 10 лет, родили троих детей. Ему 40 лет, бывшей супруге 35. У Юлии уже были дети от первого брака, он их принял как родных. Но, в конце концов, их судьбы все-таки разошлись. Сейчас у нее новый муж, и она родила ему ребенка в день гибели своего 3-летнего малыша — 26 июня. Во время учебного года дети жили с матерью в Волгоградской области, но часто приезжали к отцу в Ровное. С бывшей женой Владимир остался в хороших отношениях, поэтому их общие дети и в этот раз были у него на каникулах.

Владимиру тяжело вспоминать события тех дней, когда один за другим умерли его дети Источник: Сергей Петунин / 164.RU

— Они вернулись домой, и к вечеру их стало подташнивать, — рассказывает отец. — Потом рвало желчью, чем-то зеленым, как бывает, когда в желудке ничего нет. Утром вызвал скорую. Она, как обычно, опаздывала. Всех забрали в местную больницу, там скончался самый маленький. Позже прилетел вертолет, забрал сына и дочь в Саратов.

В Саратове умер средний сын.

Весь день Владимир провел в больнице с сыном, но врачи не смогли спасти мальчика Источник: Виктория Федорова / 164.RU

— Меня на борт не взяли, сказали, мест нет, я своим ходом ехал в больницу, — рассказывает Владимир. — Я с ним весь день в больнице просидел. Сын еще сказал: «Пап, всё окей», а в 23 часа умер.

Дочь уже перевели из реанимации в общую палату. Мы едем с Владимиром к нему в гости, он показывает, как жил вместе с ребятишками. Сейчас он живет на два дома: у него остался один дом с хозяйством, купленный на материнский капитал, и один дом, полученный от работы на льготных условиях. Он работает в фермерском хозяйстве на току. И получить дом от работодателя можно, только если человек хорошо работает и не пьет. Хозяйство у Владимира большое: ухоженный огород, куры, свиньи, есть ягненок.

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Те самые куры, которых кормил отец детей, отказавшись от ягод Источник: Сергей Петунин / 164.RU

По просьбе дочери Владимир подарил ей ягненка Источник: Виктория Федорова / 164.RU

— Дочка просила, купил ей, — говорит он.

В комнате, куда мы прошли, еще остались стулья, на которых всю ночь стояли маленькие гробы.

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов:



— Конечно, может быть и отравление тутовником, так может действовать на организм токсин. Бывает, что дети едят с куста, в том числе и «волчью ягоду», потом бывают сильные отравления, вплоть до таких исходов. Сколько детей ни предупреждай, они всё равно едят с кустов, и подобные случаи происходят. Чтобы достоверно сказать, надо точно понимать, какие были симптомы: судороги, зрачки и так далее. Также врачи предупреждают, что ягода может вызвать отравление, если ее есть на голодный желудок, и она опасна для аллергиков.

— Когда малой умер, мы обратились в похоронное агентство, — говорит коллега Валера. — Выходим, из больницы звонят — второй сын умер. Мы возвращаемся. Потом еще раз позвонили из местной больницы, сказали, что и дочь умерла. Мы опять вернулись в похоронное агентство… Но это оказалась ложью.

Для работников местных организаций в Ровном построили целую улицу новых коттеджей Источник: Сергей Петунин / 164.RU

Владимир показывает нам и новый дом. Он его только начал обустраивать для жизни, закупил новую мебель. В детской для мальчишек аж четыре кровати: не только для своих детей, но и для детей бывшей жены от первого брака. В комнате у дочки большая кровать, где она любила валяться, шкаф. Планировался телевизор, стол для учебы. Все — для нового учебного года.

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Мы благодарим мужчин и уходим в молчании.

— Спасибо, что приехали развеять сплетни, сами всё увидели своими глазами, — говорит нам Валерий.