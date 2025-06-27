Самолет упал в жилом районе во Франции — погибли люди. Кадры с места

В Центральной Франции небольшой самолет потерпел крушение. Это случилось недалеко от города Шартр. Три человека погибли, сообщает газета Le Parisien. Воздушное судно упало в жилом районе, уточняет издание.
Среди жертв — двое мужчин и одна женщина. Полицейские оцепили район и проводят расследование.
12 июня в аэропорту индийского города Ахмадабад разбился самолет Boeing 787 Dreamliner. На борту находилось 242 человека. Мы публиковали рассказ выжившего о катастрофе.
За предыдущие месяцы в США один самолет упал на здание в Калифорнии, другой, пассажирский самолет, рухнул в реку, а третий упал и протаранил жилые дома. Во всех трех ЧП погибли люди.
Вскоре самолет рухнул на парковку посреди города в штате Пенсильвания. И, наконец, вертолет упал в реку и разбился в Нью-Йорке. В этой трагедии погибли глава филиала Siemens и его семья.
Другой самолет упал на машину и взорвался. В этом ЧП также были погибшие.Посмотрите также на самолет, которых рухнул на парковку посреди города. И да, это тоже случилось в США.