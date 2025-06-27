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Происшествия Самолет упал в жилом районе во Франции — погибли люди. Кадры с места

Самолет упал в жилом районе во Франции — погибли люди. Кадры с места

На месте работает полиция

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2 комментария
Район оцепили | Источник: «Апдейт» / TelegramРайон оцепили | Источник: «Апдейт» / Telegram

Район оцепили

Источник:

«Апдейт» / Telegram

В Центральной Франции небольшой самолет потерпел крушение. Это случилось недалеко от города Шартр. Три человека погибли, сообщает газета Le Parisien. Воздушное судно упало в жилом районе, уточняет издание.

Среди жертв — двое мужчин и одна женщина. Полицейские оцепили район и проводят расследование.

Источник:

«Апдейт» / Telegram

Источник:

«Апдейт» / Telegram

12 июня в аэропорту индийского города Ахмадабад разбился самолет Boeing 787 Dreamliner. На борту находилось 242 человека. Мы публиковали рассказ выжившего о катастрофе.

За предыдущие месяцы в США один самолет упал на здание в Калифорнии, другой, пассажирский самолет, рухнул в реку, а третий упал и протаранил жилые дома. Во всех трех ЧП погибли люди.

Вскоре самолет рухнул на парковку посреди города в штате Пенсильвания. И, наконец, вертолет упал в реку и разбился в Нью-Йорке. В этой трагедии погибли глава филиала Siemens и его семья.

Другой самолет упал на машину и взорвался. В этом ЧП также были погибшие.Посмотрите также на самолет, которых рухнул на парковку посреди города. И да, это тоже случилось в США.

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Комментарии
2
Гость
20 минут
Догадываюсь где бурная радость
Гость
9 минут
Судьба врагов французов нам безразлична!
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