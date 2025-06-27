Самолет упал в жилом районе во Франции — погибли люди. Кадры с места

Район оцепили Источник: «Апдейт» / Telegram

В Центральной Франции небольшой самолет потерпел крушение. Это случилось недалеко от города Шартр. Три человека погибли, сообщает газета Le Parisien. Воздушное судно упало в жилом районе, уточняет издание.

Среди жертв — двое мужчин и одна женщина. Полицейские оцепили район и проводят расследование.

Источник: «Апдейт» / Telegram

Источник: «Апдейт» / Telegram

12 июня в аэропорту индийского города Ахмадабад разбился самолет Boeing 787 Dreamliner. На борту находилось 242 человека. Мы публиковали рассказ выжившего о катастрофе.

Вскоре самолет рухнул на парковку посреди города в штате Пенсильвания. И, наконец, вертолет упал в реку и разбился в Нью-Йорке. В этой трагедии погибли глава филиала Siemens и его семья.