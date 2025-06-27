Узнал о приговоре перед смертью: в Японии казнили «убийцу из Твиттера». Новости 27 июня

Убийства были особенно жестокими Источник: Kyodo / Reuters

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 27 июня.

Россию накроют погодные катаклизмы

В июле 2025 года в России ожидается ряд серьезных погодных аномалий и катаклизмов. В Сибири и на Дальнем Востоке прогнозируются мощные лесные пожары: весной начался ежегодный сезон возгорание, пишут «Известия». Уже к маю площадь пожаров превысила 600 тысяч га. В некоторых регионах, включая Забайкалье и Бурятию, введен режим чрезвычайной ситуации.

В июле дым от пожаров может достигнуть крупных городов, что приведет к ухудшению качества воздуха и появлению токсично го смога. В европейской части России и на юге, в частности в Черноземье, Краснодарском и Ставропольском краях, прогнозируется засушливый июль с дефицитом осадков и высокими температурами. В этих регионах лето может стать одним из самых сухих и жарких за последние десятилетия.

Россиян ждет прибавка к пенсии

В июле некоторые категории пенсионеров получат значительную прибавку. У россиян, которым исполнилось 80 лет, фиксированная выплата вырастет в два раза и составит почти 17 500 рублей. Повышение коснется и тех, кто в получил инвалидность первой группы.

Обратите внимание, что она удваивается лишь один раз. Если пенсионер уже достиг 80-летия, то при получении I группы инвалидности его пенсия повышена не будет.

Пенсии традиционно перечисляют до 25 числа каждого месяца. Конкретная дата зависит от вашего региона и способа получения денег. Если она выпадает на выходной, выплата поступить заранее, в предшествующий рабочий день. Значит, те, кто обычно получает пенсию 5 июля, заберут ее уже 4 числа.

В Москве задержали участника скандальных видео с домогательствами

В Москве полиция задержала участника провокационных видео с оскорбительными действиями в отношении женщин. Молодой человек действовал по заданию «коуча». Об этом 27 июня сообщает представитель МВД Ирина Волк.

«Недавно возмущение пользователей Интернета вызвала видеозапись с обращением так называемого тренера личностного роста, который призывал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин. Мои коллеги из столичной полиции задержали одного из молодых людей, которые по совету псевдокоуча приняли участие в съемках скандальных видеороликов. Им оказался уроженец Тульской области 1993 года рождения», — отметила Волк.

Массовые обращения женщин в полицию начались несколько дней назад. Сразу несколько москвичек пожаловались на домогательства в центре города: они сообщили, что мужчины приставали к ним, пока их друзья снимали всё это на видео.

Выяснилось, что как минимум несколько мужчин, которые домогались девушек на улице — последователи автора пикап-курсов Алекса Лесли. В своих видео он призывает к агрессивным методам знакомств с девушками. После широкого общественного резонанса о массовых домогательствах на улицах столицы, Лесли и вовсе заявил ученикам: причина такой реакции женщин в том, что его последователи «не довели дело до конца».

В Армении начались потасовки между верующими и силовиками

Между представителями армянского духовенства, верующими и сотрудниками правоохранительных органов Армении произошла потасовка на территории резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине. Сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли туда, чтобы задержать главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаеля Аджапахяна за призывы якобы к захвату власти в стране.

Однако священнослужители не позволяли им этого сделать и преградили путь. Произошла драка.

Гарегин II попытался успокоить собравшихся Источник: Armnationalfront / Telegram

Армянская оппозиция призвала своих сторонников собраться в Эчмиадзине, чтоб не допустить задержания силовиками священнослужителей. Следственный комитет Армении завел уголовное дело по факту препятствия гражданами задержанию главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаеля Аджапахяна. Подробнее об обострении отношений между властями и церковью рассказали в отдельном материале.

Адам Кадыров женится

Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила о предстоящей женитьбе своего 17-летнего брата Адама Кадырова, третьего сына главы Чечни. Перед этим Айшат Кадырова публиковала кадры с подготовки к мероприятию.

Торжество пройдет в родительском доме в Ахмат-Юрте. Дата свадьбы и имя невесты пока не называли. Айшат сказала, что вряд-ли сможет опубликовать кадры с праздника, поскольку ей будет не до телефона.

Пятилетний ребенок выпал из катера и ушел под воду

Пятилетний ребенок выпал из катера в Подмосковье. Катер боком ударился о каменную стену канала и перевернулся.

Отец и сын упали в воду. Они были без жилетов. Плавать малыш не умел, поэтому сразу ушел под воду, передает МК. Отец не смог его вытащить. Тело обнаружили через несколько часов.

«На канале им. Москвы в квартале Терехово городского округа Химки произошло происшествие с участием маломерного судна. Капитан при совершении маневра не справился с управлением, в результате чего из судна выпал 5-летний ребенок», — рассказали ТАСС в МЧС.

Некоторые СМИ сообщили, что катер столкнулся с другим судном. Однако эту информацию опровергли.

В Японии казнили «убийцу из Твиттера»

В Японии впервые с 2022 года казнили преступника. Им стал «убийца из Твиттера» Такахиро Сираиси, сообщает Reuters.

В 2017 году он задушил и расчленил восемь женщин и одного мужчину в своей квартире в городе Зама в Канагаве, недалеко от Токио. Свое прозвище Такахиро Сираиси получил, потому что общался с жертвами в этой соцсети.

Министр юстиции Кейсуке Судзуки принял решение о казни, принимая во внимание «крайне эгоистичные» мотивы совершения осужденным преступлений, которые «вызвали большой шок и волнения в обществе».