Священники устроили потасовку с силовиками в Армении: что известно о конфликте церкви и власти

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине, резиденции католикоса всех армян Гарегина II, произошла потасовка между священниками и сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. На улице собралась разъяренная толпа. Рассказываем о беспорядках и их причинах.
Силовики попытались проникнуть в резиденцию католикоса. Однако священнослужители не позволили им этого сделать и преградили путь. Началась драка.
Сотрудники армянской Службы нацбезопасности приехали задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна. Утром его искали в его резиденции, но там Аджапахяна уже не было, поэтому они направились в монастырь Эчмиадзин.
В итоге архиепископ вышел к правоохранителям во избежание столкновений и заявил, что готов проследовать за ними. По его словам, он не является угрозой.
Католикос созвал экстренное совещание священнослужителей, чтобы обсудить дальнейшие действия. В это время началась стычка с силовиками у ворот Эчмиадзина. К ним вышел католикос всех армян (глава Армянской апостольской церкви) Гарегин II, чтобы прекратить беспорядки.
Верующие и часть священников перекрыли выход из резиденции и не давали Аджапахяну выйти. Однако его всё же удалось увезти.
Ранее в Ширакской епархии, возглавляемой архиепископом Аджапахяном, прошли обыски после возбуждения против него уголовного дела о призывах к насильственному свержению власти. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.
Отношения между Армянской апостольской церковью и премьер-министром Армении Николой Пашиняном обострились. Политик обвинил католикоса всех армян Гарегина II в нарушении обета безбрачия и потребовал его отставки. Церковь заявила, что Пашинян начал «очередную кампанию» против нее.
25 июня прошло более более 90 обысков в домах сторонников оппозиционного движения «Священная борьба» (ранее — «Тавуш во имя Родины»), в том числе у его лидера, архиепископа ААЦ Баграта Галстаняна. Это движение возникло в 2024 году на фоне передачи Азербайджану нескольких поселений в Тавушской области. Галстанян и его сторонники призывали к отставке правительства Пашиняна. 26 июня он был арестован.