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Происшествия Священники устроили потасовку с силовиками в Армении: что известно о конфликте церкви и власти

Священники устроили потасовку с силовиками в Армении: что известно о конфликте церкви и власти

Премьер-министр заявил об угрозе переворота

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1 комментарий
Путь в монастырь пытались преградить | Источник: Radio Sputnik Armenia / Telegram Путь в монастырь пытались преградить | Источник: Radio Sputnik Armenia / Telegram

Путь в монастырь пытались преградить

Источник:

Radio Sputnik Armenia / Telegram

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине, резиденции католикоса всех армян Гарегина II, произошла потасовка между священниками и сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. На улице собралась разъяренная толпа. Рассказываем о беспорядках и их причинах.

Силовики попытались проникнуть в резиденцию католикоса. Однако священнослужители не позволили им этого сделать и преградили путь. Началась драка. 

Потасовка между священниками и силовиками

Источник:

Armenia Today / YouTube

Сотрудники армянской Службы нацбезопасности приехали задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна. Утром его искали в его резиденции, но там Аджапахяна уже не было, поэтому они направились в монастырь Эчмиадзин. 

В итоге архиепископ вышел к правоохранителям во избежание столкновений и заявил, что готов проследовать за ними. По его словам, он не является угрозой.

Гарегин II попытался успокоить собравшихся

Источник:

Armnationalfront / Telegram

Католикос созвал экстренное совещание священнослужителей, чтобы обсудить дальнейшие действия. В это время началась стычка с силовиками у ворот Эчмиадзина. К ним вышел католикос всех армян (глава Армянской апостольской церкви) Гарегин II, чтобы прекратить беспорядки.

Верующие и часть священников перекрыли выход из резиденции и не давали Аджапахяну выйти. Однако его всё же удалось увезти.

На улице собралась толпа

Источник:

Radio Sputnik Armenia / Telegram

Ранее в Ширакской епархии, возглавляемой архиепископом Аджапахяном, прошли обыски после возбуждения против него уголовного дела о призывах к насильственному свержению власти. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Отношения между Армянской апостольской церковью и премьер-министром Армении Николой Пашиняном обострились. Политик обвинил католикоса всех армян Гарегина II в нарушении обета безбрачия и потребовал его отставки. Церковь заявила, что Пашинян начал «очередную кампанию» против нее.

25 июня прошло более более 90 обысков в домах сторонников оппозиционного движения «Священная борьба» (ранее — «Тавуш во имя Родины»), в том числе у его лидера, архиепископа ААЦ Баграта Галстаняна. Это движение возникло в 2024 году на фоне передачи Азербайджану нескольких поселений в Тавушской области. Галстанян и его сторонники призывали к отставке правительства Пашиняна. 26 июня он был арестован.

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Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Священник Армения Никол Пашинян Переворот Церковь
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Комментарии
1
Инженер1
1 час
Крестами против дубинок. Результат неопределен.
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