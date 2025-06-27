Священники устроили потасовку с силовиками в Армении: что известно о конфликте церкви и власти

Путь в монастырь пытались преградить Источник: Radio Sputnik Armenia / Telegram

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине, резиденции католикоса всех армян Гарегина II, произошла потасовка между священниками и сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. На улице собралась разъяренная толпа. Рассказываем о беспорядках и их причинах.

Силовики попытались проникнуть в резиденцию католикоса. Однако священнослужители не позволили им этого сделать и преградили путь. Началась драка.

Потасовка между священниками и силовиками Источник: Armenia Today / YouTube

Сотрудники армянской Службы нацбезопасности приехали задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна. Утром его искали в его резиденции, но там Аджапахяна уже не было, поэтому они направились в монастырь Эчмиадзин.

В итоге архиепископ вышел к правоохранителям во избежание столкновений и заявил, что готов проследовать за ними. По его словам, он не является угрозой.

Гарегин II попытался успокоить собравшихся Источник: Armnationalfront / Telegram

Католикос созвал экстренное совещание священнослужителей, чтобы обсудить дальнейшие действия. В это время началась стычка с силовиками у ворот Эчмиадзина. К ним вышел католикос всех армян (глава Армянской апостольской церкви) Гарегин II, чтобы прекратить беспорядки.

Верующие и часть священников перекрыли выход из резиденции и не давали Аджапахяну выйти. Однако его всё же удалось увезти.

На улице собралась толпа Источник: Radio Sputnik Armenia / Telegram

Ранее в Ширакской епархии, возглавляемой архиепископом Аджапахяном, прошли обыски после возбуждения против него уголовного дела о призывах к насильственному свержению власти. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Отношения между Армянской апостольской церковью и премьер-министром Армении Николой Пашиняном обострились. Политик обвинил католикоса всех армян Гарегина II в нарушении обета безбрачия и потребовал его отставки. Церковь заявила, что Пашинян начал «очередную кампанию» против нее.