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«Собирались доехать до Ярославля»: в поезде в Подмосковье нашли мертвыми двух студентов. Подробности

Мать погибшего рассказала, что случилось

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11 комментариев
Мать одного из погибших студентов МГСУ рассказала о гибели молодых людей в товарном поезде в Подмосковье | Источник: соцсети погибшихМать одного из погибших студентов МГСУ рассказала о гибели молодых людей в товарном поезде в Подмосковье | Источник: соцсети погибших

Мать одного из погибших студентов МГСУ рассказала о гибели молодых людей в товарном поезде в Подмосковье

Источник:

соцсети погибших

Пропавших в Москве студентов  — 19-летнего Филиппа из Ростова-на-Дону и 18-летнего Всеволода из Петрозаводска — нашли мертвыми в товарном вагоне в Подмосковье. Они ехали в Ярославль. Как выяснилось, молодые люди могли стать жертвами опасной субкультуры «хобо» — так называют себя любители экстремальных путешествий «зайцем» в товарных поездах. Об этом нашим коллегам из MSK1.RU сообщила мать одного из молодых людей.

«Вот эти „хобо“ рассказывают ребятам, как сесть в товарняк и поехать зайцами. Прикол такой, знаете, у них. Вот они и собрались доехать так зайцами [в товарном поезде] до Ярославля. Ну по крайней мере, замысел такой был. Сели в товарняк, в вагон. Вагон был гружен арматурой», — рассказала MSK1.RU мама 19-летнего Филиппа.

Предварительно, во время движения состава произошел несчастный случай, и студентов придавило тяжелыми металлоконструкциями.

«Сели и поехали, поезд дернулся. А там арматуры 60 тонн было в вагоне. Можете себе представить? Их просто задавило», — добавила в разговоре с MSK1.RU мама погибшего.

Мама Филиппа рассказала, что у сына не было вредных привычек, он учился и подрабатывал.

«Он был абсолютно положительным мальчиком, абсолютно. У меня вообще никогда к нему не было ни одной претензии», — добавила она.

Он не пил, не курил, он учился, математику преподавал, он абсолютно положительный мальчик. Это какая-то нелепость, детская нелепость.

мама погибшего 19-летнего Филиппа

Тела парней нашли только при разгрузке вагона в Ивантеевке. Родители, уже четыре дня искавшие сыновей с помощью «ЛизаАлерт», опознали их на месте. Родители приехали в Москву еще 21 июня, чтобы участвовать в поиске.

«У нас была надежда до последнего, что мы их найдем живыми. Что они сидят где-нибудь в полиции», — рассказала убитая горем мама студента.

Как предполагает женщина, они погибли гораздо раньше обнаружения: вероятно, сразу, как сели в вагон с целью устроить необычное путешествие. Поэтому и не выходили на связь несколько дней.

Он лежал, у него кровь изо рта [была]. Может быть, брюшную полость пробило [арматурой], я не знаю.

мама погибшего 19-летнего Филиппа

Источники MSK1.RU в экстренных службах подтвердили, что в Ивантеевке студентов нашли с признаками удушения и что смерть носила ненасильственный характер.

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Анастасия ХаритоноваАнастасия Харитонова
Анастасия Харитонова
Корреспондент MSK1.RU
Пропажа Гибель Товарный поезд ЛизаАлерт
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Комментарии
11
Гость
1 час
Исходя из логики сложившегося в последнее время тренда на запреты всего, после этого трагического происшествия, следует на всей территории РФ запретить товарные железнодорожные перевозки и арматуру.
Гость
1 час
Хобо и кукуха улетает. Надо было учиться на стропальщика, тогда и живы были. Ну или физику в школе, про инерцию и массу.
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