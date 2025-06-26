НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

6 м/c,

зап.

 738мм 64%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,20
EUR 91,06
«Эксперименты» с Кубком Гагарина
Обзор на парк
Умерли в поезде
Объединят учреждения допобразования
Как провести лето в Ярославле
Как проходит выпускной бал
Новый образовательный комплекс
Похолодание в Ярославле
Хоккеисты — об уходе Никитина
Что взять в летний лагерь
Происшествия Эксклюзив В Подмосковье нашли мертвыми пропавших студентов — они погибли при странных обстоятельствах

В Подмосковье нашли мертвыми пропавших студентов — они погибли при странных обстоятельствах

Парней искали четыре дня

1 041
3 комментария
Пропавших студентов из СВАО нашли мертвыми | Источник: Соцсети погибшихПропавших студентов из СВАО нашли мертвыми | Источник: Соцсети погибших

Пропавших студентов из СВАО нашли мертвыми

Источник:

Соцсети погибших

В Подмосковье прекратили поиски студентов столичного вуза. Как сообщают наши коллеги из MSK1.RU, 19-летнего Филиппа Ут. и 18-летнего Всеволода Р. нашли мертвыми в Ивантеевке спустя четыре дня после пропажи в Северо-Восточном административном округе столицы. По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», их искали с 21 июня.

Отец Всеволода подтвердил корреспонденту MSK1.RU, что молодые люди погибли, но не стал уточнять подробности.

«Дети погибли. Если не возражаете, пока не буду разговаривать», — сказал мужчина.

По предварительной версии, Филипп и Всеволод скончались от асфиксии, сообщил MSK1.RU источник в экстренных службах.

Пропавших студентов из СВАО нашли мертвыми | Источник: «ЛизаАлерт»Пропавших студентов из СВАО нашли мертвыми | Источник: «ЛизаАлерт»

Пропавших студентов из СВАО нашли мертвыми

Источник:

«ЛизаАлерт»

Филипп родом из Ростовской области. По данным из открытых источников, он учился в Московском государственном строительном университете по направлению гидротехнического и энергетического строительства ИГЭС.

Всеволод родом из Петрозаводска Республики Карелия. Юноша неоднократно оставлял отзывы на страницах заведений общепита на Ярославском шоссе у здания МГСУ. Вполне вероятно, что парни учились вместе. Его отец — вице-премьер правительства Карелии. Раньше он был министром ЖКХ республики.

Сейчас отец Всеволода с матерью Филиппа находятся в Москве.

Как рассказала мама одного из молодых людей, парни собирались доехать до Ярославля.

ПО ТЕМЕ
Андрей КузнецовАндрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
Иван БогдановИван Богданов
Иван Богданов
журналист MSK1.RU
Смерть Пропажа Гибель Поиски людей Подмосковье
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Это те зацеперы, которых в грузовом вагоне арматура придавила?
Гость
2 часа
🤦‍♀️
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Самое сложное — общаться с родителями. Учитель рассказала о работе в современной школе
Анонимный автор
Мнение
«За две недели вышло больше, чем на госслужбе за месяц»: курьер рассказала о работе в доставке
Анонимный автор
Мнение
Видели ракеты из иллюминатора. Россиянка попала под обстрел между Израилем и Ираном и едва не погибла
Анонимный автор
Мнение
В три раза дешевле Турции! Туристка рискнула испытать арабский all inclusive: что из этого вышло
Ольга Чиги
Мнение
«Просто „Лады“ будут стоить под три миллиона». В чем главная проблема нового «Азимута»
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление