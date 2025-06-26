В Подмосковье нашли мертвыми пропавших студентов — они погибли при странных обстоятельствах

Пропавших студентов из СВАО нашли мертвыми Источник: Соцсети погибших

В Подмосковье прекратили поиски студентов столичного вуза. Как сообщают наши коллеги из MSK1.RU, 19-летнего Филиппа Ут. и 18-летнего Всеволода Р. нашли мертвыми в Ивантеевке спустя четыре дня после пропажи в Северо-Восточном административном округе столицы. По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», их искали с 21 июня.

Отец Всеволода подтвердил корреспонденту MSK1.RU, что молодые люди погибли, но не стал уточнять подробности.

«Дети погибли. Если не возражаете, пока не буду разговаривать», — сказал мужчина.

По предварительной версии, Филипп и Всеволод скончались от асфиксии, сообщил MSK1.RU источник в экстренных службах.

Пропавших студентов из СВАО нашли мертвыми Источник: «ЛизаАлерт»

Филипп родом из Ростовской области. По данным из открытых источников, он учился в Московском государственном строительном университете по направлению гидротехнического и энергетического строительства ИГЭС.

Всеволод родом из Петрозаводска Республики Карелия. Юноша неоднократно оставлял отзывы на страницах заведений общепита на Ярославском шоссе у здания МГСУ. Вполне вероятно, что парни учились вместе. Его отец — вице-премьер правительства Карелии. Раньше он был министром ЖКХ республики.

Сейчас отец Всеволода с матерью Филиппа находятся в Москве.