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Залез на плечи, матерился, бил князя: вандал устроил дебош на памятнике в Ярославской области. Видео

Как он объяснил свои действия

1 879
4 комментария
В Ростове Великом на памятник залез вандал | Источник: «Русская община Ростов Великий» / Vk.com, «Подслушано Ростов Великий [ПРВ]» / Vk.comВ Ростове Великом на памятник залез вандал | Источник: «Русская община Ростов Великий» / Vk.com, «Подслушано Ростов Великий [ПРВ]» / Vk.com

В Ростове Великом на памятник залез вандал

Источник:

«Русская община Ростов Великий» / Vk.com, «Подслушано Ростов Великий [ПРВ]» / Vk.com

В ночь на 1 июня в Ростове Великом Ярославской области парень устроил «шоу» на памятнике князю Василько у стен кремля. Судя по кадрам, снятым очевидцами, дебошир залез на плечи скульптуры, затем начал бить ее руками и ногами, после чего повис на мече. Нарушитель периодически выкрикивал ненормативную лексику.

«Это прям ужас», — говорят на видео шокированные очевидцы.

Видео быстро завирусилось в соцсетях. Днем 3 июня сообщество «Русская община» объявило, что нарушитель найден. К посту было прикреплено видео, на котором молодой человек признается, что совершил «плохие действия», а затем извиняется. Вандалом оказался 17-летний парень.

Князь Василько (Василий) — потомок Юрия Долгорукого и внук князя Всеволода VI Большое Гнездо. Василий родился в 1208 году в семье князя Константина Всеволодовича. В 8 лет он стал князем Ростовским. Его имя часто упоминается в летописях в связи с важнейшими политическими событиями. Князь Василько участвовал в решающей битве с татарским войском в 1238 году, попал в плен к Батыю. Татары принуждали его отказаться от христианской веры, однако он отверг это предложение. Князь был убит. Тело Василия вернули в Ростов Великий, он погребен в Успенском соборе. Причислен к лику святых.

Памятник князю установили у стен кремля в Ростове Великом в мае 2024 года, в год 815-летия со дня его рождения.

Молодой человек залез на памятник князю Василько в Ростове

Источник:

«Подслушано Ростов Великий [ПРВ]» / Vk.com

«Я совершил плохие действия 31 мая 2025 года в 00:00, залез на памятник в Ростове Великом. Готов понести полностью за это ответственность, извиняюсь перед Ярославской областью за то, что совершил такие действия. К сотрудникам полиции ничего не имею», — комментирует произошедшее он.

Как сообщили в полиции, был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Нарушитель сознался в содеянном

Источник:

«Русская община Ростов Великий» / Vk.com

«Сотрудниками ОМВД России „Ростовский“ при содействии общественников установлена личность 17-летнего молодого человека. По имеющимся данным, в ночное время гражданин залез на постамент в сквере и демонстративно высказывал нецензурные фразы. Несовершеннолетний объяснил свои действия тем, что поспорил с друзьями», — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Ранее вечером 31 мая ярославцы устроили драку во время празднования Дня города.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Памятник Вандал Нарушение Ростов Великий
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Комментарии
4
Гость
2 часа
За что хоть князя то избил? Разве так можно?
Гость
45 минут
Видать приревновал к кому то
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