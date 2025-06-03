Залез на плечи, матерился, бил князя: вандал устроил дебош на памятнике в Ярославской области. Видео

В ночь на 1 июня в Ростове Великом Ярославской области парень устроил «шоу» на памятнике князю Василько у стен кремля. Судя по кадрам, снятым очевидцами, дебошир залез на плечи скульптуры, затем начал бить ее руками и ногами, после чего повис на мече. Нарушитель периодически выкрикивал ненормативную лексику.

Видео быстро завирусилось в соцсетях. Днем 3 июня сообщество «Русская община» объявило, что нарушитель найден. К посту было прикреплено видео, на котором молодой человек признается, что совершил «плохие действия», а затем извиняется. Вандалом оказался 17-летний парень.

Князь Василько (Василий) — потомок Юрия Долгорукого и внук князя Всеволода VI Большое Гнездо. Василий родился в 1208 году в семье князя Константина Всеволодовича. В 8 лет он стал князем Ростовским. Его имя часто упоминается в летописях в связи с важнейшими политическими событиями. Князь Василько участвовал в решающей битве с татарским войском в 1238 году, попал в плен к Батыю. Татары принуждали его отказаться от христианской веры, однако он отверг это предложение. Князь был убит. Тело Василия вернули в Ростов Великий, он погребен в Успенском соборе. Причислен к лику святых.

Памятник князю установили у стен кремля в Ростове Великом в мае 2024 года, в год 815-летия со дня его рождения.