«Есть пострадавшие»: в Ярославской области фура влетела в жилой дом. Видео

Днем 12 июня в Даниловском районе Ярославской области фура врезалась в жилой дом на трассе М-8 «Холмогоры». Кадры с места аварии завирусились в соцсетях.
«Фура въехала в жилой дом в результате ДТП в деревне Слобода Даниловского района. На месте работает реанимация и полиция. Подробности уточняются», — указали в группе «Жесть Ярославль».
Судя по кадрам в соцсетях, грузовик влетел в деревянный домик у дороги. В нескольких метрах от места аварии также виднелась разбитая легковушка.
По данным ярославского управления МЧС, в аварии пострадали люди. Предварительно, на трассе столкнулись Volvo и Toyota RAV4.
«В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие четыре человека личного состава и одна единица техники. Есть пострадавшие», — указали в МЧС.
Мы запросили данные по аварии в полиции. Комментарий опубликуем.