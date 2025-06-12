«Есть пострадавшие»: в Ярославской области фура влетела в жилой дом. Видео

Стали известны подробности аварии с фурой на М-8 в Ярославской области Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram











Днем 12 июня в Даниловском районе Ярославской области фура врезалась в жилой дом на трассе М-8 «Холмогоры». Кадры с места аварии завирусились в соцсетях.

«Фура въехала в жилой дом в результате ДТП в деревне Слобода Даниловского района. На месте работает реанимация и полиция. Подробности уточняются», — указали в группе «Жесть Ярославль».

Судя по кадрам в соцсетях, грузовик влетел в деревянный домик у дороги. В нескольких метрах от места аварии также виднелась разбитая легковушка.

Фура врезалась в жилой дом на трассе М-8 «Холмогоры» в Даниловском районе Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

По данным ярославского управления МЧС, в аварии пострадали люди. Предварительно, на трассе столкнулись Volvo и Toyota RAV4.

«В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие четыре человека личного состава и одна единица техники. Есть пострадавшие», — указали в МЧС.

На трассе М-8 столкнулись фура и иномарка Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram











После ДТП фура вылетела в дом Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram









