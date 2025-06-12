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Происшествия «Есть пострадавшие»: в Ярославской области фура влетела в жилой дом. Видео

«Есть пострадавшие»: в Ярославской области фура влетела в жилой дом. Видео

Публикуем первые кадры с места аварии

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Стали известны подробности аварии с фурой на М-8 в Ярославской области | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramСтали известны подробности аварии с фурой на М-8 в Ярославской области | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Стали известны подробности аварии с фурой на М-8 в Ярославской области

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

Днем 12 июня в Даниловском районе Ярославской области фура врезалась в жилой дом на трассе М-8 «Холмогоры». Кадры с места аварии завирусились в соцсетях.

«Фура въехала в жилой дом в результате ДТП в деревне Слобода Даниловского района. На месте работает реанимация и полиция. Подробности уточняются», — указали в группе «Жесть Ярославль».

Судя по кадрам в соцсетях, грузовик влетел в деревянный домик у дороги. В нескольких метрах от места аварии также виднелась разбитая легковушка.

Фура врезалась в жилой дом на трассе М-8 «Холмогоры» в Даниловском районе

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

По данным ярославского управления МЧС, в аварии пострадали люди. Предварительно, на трассе столкнулись Volvo и Toyota RAV4.

«В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие четыре человека личного состава и одна единица техники. Есть пострадавшие», — указали в МЧС.

На трассе М-8 столкнулись фура и иномарка | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramНа трассе М-8 столкнулись фура и иномарка | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

На трассе М-8 столкнулись фура и иномарка

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

После ДТП фура вылетела в дом | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramПосле ДТП фура вылетела в дом | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

После ДТП фура вылетела в дом

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

Мы запросили данные по аварии в полиции. Комментарий опубликуем.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Авария с фурой Машина влетела в дом ДТП с иномаркой Даниловский район Трасса М-8
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Комментарии
1
Гость
2 минуты
если трёх этажный каменный с забором в три метра и коваными воротами то это на дотационном если лачуга покосившаяся то точно мы
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