1,5-годовалая девочка погибла в аварии с фурой на трассе М-8 в Ярославской области. Видео

Днем 12 июня в аварии с фурой на трассе М-8 в Даниловском районе Ярославской области погиб ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«По предварительной информации, 41-летняя жительница Московской области, управляя автомобилем „Тойота РАВ-4“ выехала на полосу встречного движения и произвела столкновение с грузовым автомобилем „Вольво“», — указали в пресс-службе ведомства.
По данным источника 76.RU, погибшей девочке было 1,5 года. В момент ДТП малышка была в автолюльке.
Напомним, иномарка и фура столкнулись около 16:00 в районе деревни Слобода на 343-м километре трассы «Холмогоры». После ДТП большегруз врезался в дом у дороги.
На месте работает прокурор Даниловского района Станислав Лоскуткин. Ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП поставлены прокуратурой на контроль.
Мы запросили уточняющую информацию об аварии в управлении МВД России по Ярославской области. Ответ опубликуем.
Обновление на 22:00 12 июня.
По информации УМВД России по Ярославской области, в аварии получили травмы 41-летняя женщина, которая была за рулем «Тойоты», а также ее 14-летняя пассажирка.