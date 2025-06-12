1,5-годовалая девочка погибла в аварии с фурой на трассе М-8 в Ярославской области. Видео

В аварии с фурой в Даниловском районе погиб ребенок Источник: прокуратура Ярославской области











Днем 12 июня в аварии с фурой на трассе М-8 в Даниловском районе Ярославской области погиб ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«По предварительной информации, 41-летняя жительница Московской области, управляя автомобилем „Тойота РАВ-4“ выехала на полосу встречного движения и произвела столкновение с грузовым автомобилем „Вольво“», — указали в пресс-службе ведомства.

По данным источника 76.RU, погибшей девочке было 1,5 года. В момент ДТП малышка была в автолюльке.

Напомним, иномарка и фура столкнулись около 16:00 в районе деревни Слобода на 343-м километре трассы «Холмогоры». После ДТП большегруз врезался в дом у дороги.

Фура врезалась в жилой дом на трассе М-8 «Холмогоры» в Даниловском районе Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

На месте работает прокурор Даниловского района Станислав Лоскуткин. Ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП поставлены прокуратурой на контроль.

Мы запросили уточняющую информацию об аварии в управлении МВД России по Ярославской области. Ответ опубликуем.

Обновление на 22:00 12 июня.