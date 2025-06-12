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Происшествия 1,5-годовалая девочка погибла в аварии с фурой на трассе М-8 в Ярославской области. Видео

1,5-годовалая девочка погибла в аварии с фурой на трассе М-8 в Ярославской области. Видео

В прокуратуре озвучили причину ДТП в Даниловском районе

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16 комментариев
В аварии с фурой в Даниловском районе погиб ребенок | Источник: прокуратура Ярославской областиВ аварии с фурой в Даниловском районе погиб ребенок | Источник: прокуратура Ярославской области

В аварии с фурой в Даниловском районе погиб ребенок

Источник:

прокуратура Ярославской области

Днем 12 июня в аварии с фурой на трассе М-8 в Даниловском районе Ярославской области погиб ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«По предварительной информации, 41-летняя жительница Московской области, управляя автомобилем „Тойота РАВ-4“ выехала на полосу встречного движения и произвела столкновение с грузовым автомобилем „Вольво“», — указали в пресс-службе ведомства.

По данным источника 76.RU, погибшей девочке было 1,5 года. В момент ДТП малышка была в автолюльке.

Напомним, иномарка и фура столкнулись около 16:00 в районе деревни Слобода на 343-м километре трассы «Холмогоры». После ДТП большегруз врезался в дом у дороги.

Фура врезалась в жилой дом на трассе М-8 «Холмогоры» в Даниловском районе

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

На месте работает прокурор Даниловского района Станислав Лоскуткин. Ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП поставлены прокуратурой на контроль.

Мы запросили уточняющую информацию об аварии в управлении МВД России по Ярославской области. Ответ опубликуем.

После столкновения фура улетела в дом | Источник: прокуратура Ярославской областиПосле столкновения фура улетела в дом | Источник: прокуратура Ярославской области
Фура двигалась с прицепом | Источник: прокуратура Ярославской областиФура двигалась с прицепом | Источник: прокуратура Ярославской области
прокуратура Ярославской областипрокуратура Ярославской области
Информация о других пострадавших уточняется | Источник: прокуратура Ярославской областиИнформация о других пострадавших уточняется | Источник: прокуратура Ярославской области
Иномарку разворотило от удара | Источник: прокуратура Ярославской областиИномарку разворотило от удара | Источник: прокуратура Ярославской области
На месте работает прокурор Даниловского района Станислав Лоскутин | Источник: прокуратура Ярославской областиНа месте работает прокурор Даниловского района Станислав Лоскутин | Источник: прокуратура Ярославской области

Обновление на 22:00 12 июня.

По информации УМВД России по Ярославской области, в аварии получили травмы 41-летняя женщина, которая была за рулем «Тойоты», а также ее 14-летняя пассажирка.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Ребенок погиб в ДТП Смертельная авария Прокуратура Даниловский район
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Комментарии
16
Гость
2 часа
В последнее время в области авария за аварией и все со смертельным исходом.
Гость
2 часа
Я проезжала мимо этого страшного дтп. Мать в истерике, в машине мертвый изуродованный ребенок... Просто ужасно, не подобрать слова как. Не могу перестать о них думать.
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