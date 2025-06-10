Беспилотник разбомбил заправку в Белгороде: здание полностью разрушено, под завалами оказались люди — кадры

Беспилотник ВСУ атаковал здание заправки в Белгороде. Подробности в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Выехал на место. До последнего надеялись на лучшее… Но, к большому горю, погиб один мирный житель, четверо получили ранения», — сообщил губернатор.
Во время удара беспилотника здание заправки обрушилось. Площадь обрушения составила 50 кв. метров. В этот момент там находились двое продавцов и трое покупателей. Спасатели МЧС извлекли из-под завалов тело женщины.
На месте работали 50 спасателей и 23 единицы техники.
По информации Гладкова, трех женщин и мужчину в состоянии средней степени тяжести бригады скорой помощи доставили в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Глава региона предупредил об угрозе удара второго беспилотника. В настоящее время на месте работают только оперативные службы и самооборона: перекрывают движение, разбирают завалы.
Губернатор сообщил, что за сутки Белгородскую область атаковали более 80 беспилотников ВСУ, а по населенным пунктам региона было выпущено порядка 110 различных боеприпасов.