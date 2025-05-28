Столб черного дыма поднялся над Ярославлем: что известно о ЧП. Видео

28 мая стало известно о пожаре в Дзержинском районе Ярославля. Оказалось, что горели покрышки. На месте работали пожарные.
«Покрышки 20 метров. Ликвидировано», — сообщили 76.RU в пресс-службе МЧС по Ярославской области.
На тушение пожара собралась посмотреть молодежь. На месте собралось достаточно людей. Судя во видео от очевидцев, пламя было сильное и поднималось высоко. Покрышки лежат кучами, возгоранию подверглась их часть.
Ранее стало известно о чрезвычайном происшествии, которое произошло в Ярославской области. В Ростове Великом при демонтаже аварийного дома экскаватор завалило кирпичами и обломками стены. Стали известны подробности происшествия.