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Столб черного дыма поднялся над Ярославлем: что известно о ЧП. Видео

Публикуем подробности

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20 комментариев
В Ярославле горели покрышки | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramВ Ярославле горели покрышки | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В Ярославле горели покрышки

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

28 мая стало известно о пожаре в Дзержинском районе Ярославля. Оказалось, что горели покрышки. На месте работали пожарные.

«Покрышки 20 метров. Ликвидировано», — сообщили 76.RU в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Огонь поднимался высоко

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

На тушение пожара собралась посмотреть молодежь. На месте собралось достаточно людей. Судя во видео от очевидцев, пламя было сильное и поднималось высоко. Покрышки лежат кучами, возгоранию подверглась их часть.

На месте работали пожарные

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

Ранее стало известно о чрезвычайном происшествии, которое произошло в Ярославской области. В Ростове Великом при демонтаже аварийного дома экскаватор завалило кирпичами и обломками стены. Стали известны подробности происшествия.

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Комментарии
20
с++
12 часов
А как вообще образовалась такая помойка в черте города?
Гость
11 часов
Прям под носом администрации такой склад покрышек ), у рынка , который не тск давно горел. Где полиция? Где охрана рынка? Бардак во всем и кругом. В нете есть видео , где малолетка кидает что то горящее , а люди стоят смотрят. В подчлушно в ярославле
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