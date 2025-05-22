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Происшествия Атака беспилотников Больше 100 беспилотников, и почти половина из них — на Москву: как прошла массированная атака дронов по России

Больше 100 беспилотников, и почти половина из них — на Москву: как прошла массированная атака дронов по России

Во многих регионах сохраняется опасность

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2 комментария
Последствия атаки на Белгородскую область | Источник: Настоящий Гладков / Telegram Последствия атаки на Белгородскую область | Источник: Настоящий Гладков / Telegram

Последствия атаки на Белгородскую область

Источник:

Настоящий Гладков / Telegram

За ночь над регионами России сбили 105 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 00:00 до 05:30 (мск) дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Московская область 

На протяжении всей ночи мэр Москвы публиковал в своем Telegram-канале сообщения о сбитых дронах. Всего над Московской областью уничтожили 35 БПЛА.

Из-за атаки БПЛА на Подмосковье в столичных аэропортах задержали десятки рейсов, пишет MSK1.RU. Несколько часов воздушные гавани не принимали и не отправляли самолеты. Некоторые самолеты уходили на запасные аэродромы или возвращались в пункт вылета.

Белгородская область 

Над регионом сбили 10 беспилотников. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаке.

«Город Алексеевка атакован вражеским беспилотником. Пострадавших нет. От удара беспилотника на территории частного домовладения загорелась надворная постройка — пожарные расчеты на месте занимаются ликвидацией огня», — сообщил Гладков.

Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте, отметил глава региона.

Тульская область 

Регион подвергся нескольким волнам атак. Там уничтожили 10 дронов. Глава региона Дмитрий Миляев, сообщил о массированных ударах. 

«Дежурные средства ПВО Минобороны России отражают уже десятую волну воздушной атаки. Один из беспилотников врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе города Тулы. Также в результате падения обломков БПЛА повреждения получили жилые и нежилые здания еще по ряду адресов в областной столице», — сказал Миляев.

Воронежская область 

В регионе уничтожили семь беспилотников. Информацию об атаке подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в отдельных районах Воронежской области и пригороде Воронежа были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев у себя в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Он напомнил, что жители могут столкнуться с временными ограничениями работы мобильного интернета на отдельных территориях. Это нужно для повышения эффективности защиты нашего региона от БПЛА. 

Смоленская область 

Три дрона обнаружили над Смоленской областью. На месте работают оперативные службы.

«Уважаемые смоляне, убедительно прошу вас соблюдать правила безопасности, при обнаружении обломков сбитых БПЛА не приближаться к ним. Об их местоположении необходимо сразу же информировать экстренные службы по телефону 112», — обратился к жителям глава региона Василий Анохин.

Калужская область 

В Калужской области сбили девять БПЛА. Глава региона Владислав Шапша рассказал, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Однако на месте продолжают работать оперативные службы. 

Брянская область 

Над регионом уничтожили один дрон. Согласно данным от главы региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах.

Липецкая область 

В регионе обнаружили три дрона. Сейчас сохраняется желтый уровень «Воздушная опасность», предупредил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Орловская область

14 беспилотников уничтожили над территорией региона. Губернатор Андрей Клычков писал об атаках 21 мая и говорил об усилении активности со стороны украинских дронов. Новой информации от него не поступало. 

Курская область 

Над регионом сбили 14 дронов. Информации от властей об ударах и последствиях на земле нет.

Ростовская область 

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь также рассказал об атаке.

«Силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — сообщил Слюсарь.

Днем ранее также прошла крупная атака. Над регионами РФ уничтожили 127 беспилотников. Подробнее — в материале.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотников Минобороны РФ Последствия атаки БПЛА
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Комментарии
2
Гость
22 мая, 11:12
ПВО как всегда 5+ Наркоман в недоумении
Гость
22 мая, 09:59
До переговоров как то по спокойнее было.
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