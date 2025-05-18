По США прошла серия торнадо. Тысячи домов разрушены, погибли люди: видео

На видео собраны разрушения от торнадо Источник: AccuWeather.com

15–16 мая по ряду штатов США прошла серия торнадо. Она убила не менее 27 человек, ранила десятки других и разрушила множество домов. Об этом сообщает The New York Times.

В штате Кентукки торнадо обрушился на два города и повредил здание аэропорта. Шторм убил по меньшей мере 18 человек, и это число может еще возрасти. Губернатор Энди Бешир сказал, что «там может быть целый квартал, где все мертвы».

«Я надеюсь, что это не так, но вы видите пять домов в ряд, они просто полностью исчезли», — сказал он на пресс-конференции.

Последствия шторма с высоты Источник: WXChasing / YouTube.com











Источник: WXChasing / YouTube.com











Источник: WXChasing / YouTube.com











Без света остались сотни тысяч человек. Особенно пострадали штаты Миссури, Кентукки и Вирджиния.

Эта серия торнадо стала одной из самых разрушительных в 2025 году. По данным Национальной метеорологической службы США, торнадо «родились» в Кентукки из так называемых суперъячеек. Так называют опасные высокоорганизованные шторма.

«Разрушения действительно душераздирающие», — сказала мэр Сент-Луиса Кара Спенсер. Она охарактеризовала шторм как «один из самых страшных» в истории города.

На видео мужчина чудом увернулся от упавшего дерева во время торнадо в Сент-Луисе Источник: «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы» / Telegram

По предварительным оценкам, только в Сент-Луисе около 5000 зданий получили повреждения.

Последствия торнадо Источник: Bryan Birks / The New York Times











Многие соседи спасали друг друга Источник: Bryan Birks / The New York Times









