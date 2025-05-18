По США прошла серия торнадо. Тысячи домов разрушены, погибли люди: видео

15–16 мая по ряду штатов США прошла серия торнадо. Она убила не менее 27 человек, ранила десятки других и разрушила множество домов. Об этом сообщает The New York Times.
В штате Кентукки торнадо обрушился на два города и повредил здание аэропорта. Шторм убил по меньшей мере 18 человек, и это число может еще возрасти. Губернатор Энди Бешир сказал, что «там может быть целый квартал, где все мертвы».
«Я надеюсь, что это не так, но вы видите пять домов в ряд, они просто полностью исчезли», — сказал он на пресс-конференции.
Без света остались сотни тысяч человек. Особенно пострадали штаты Миссури, Кентукки и Вирджиния.
Эта серия торнадо стала одной из самых разрушительных в 2025 году. По данным Национальной метеорологической службы США, торнадо «родились» в Кентукки из так называемых суперъячеек. Так называют опасные высокоорганизованные шторма.
«Разрушения действительно душераздирающие», — сказала мэр Сент-Луиса Кара Спенсер. Она охарактеризовала шторм как «один из самых страшных» в истории города.
По предварительным оценкам, только в Сент-Луисе около 5000 зданий получили повреждения.