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Происшествия По США прошла серия торнадо. Тысячи домов разрушены, погибли люди: видео

По США прошла серия торнадо. Тысячи домов разрушены, погибли люди: видео

Шторм унес жизни 27 человек

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На видео собраны разрушения от торнадо

Источник:

AccuWeather.com

15–16 мая по ряду штатов США прошла серия торнадо. Она убила не менее 27 человек, ранила десятки других и разрушила множество домов. Об этом сообщает The New York Times.

В штате Кентукки торнадо обрушился на два города и повредил здание аэропорта. Шторм убил по меньшей мере 18 человек, и это число может еще возрасти. Губернатор Энди Бешир сказал, что «там может быть целый квартал, где все мертвы».

«Я надеюсь, что это не так, но вы видите пять домов в ряд, они просто полностью исчезли», — сказал он на пресс-конференции.

Последствия шторма с высоты | Источник: WXChasing / YouTube.comПоследствия шторма с высоты | Источник: WXChasing / YouTube.com

Последствия шторма с высоты

Источник:

WXChasing / YouTube.com

Источник: WXChasing / YouTube.comИсточник: WXChasing / YouTube.com
Источник:

WXChasing / YouTube.com

Источник: WXChasing / YouTube.comИсточник: WXChasing / YouTube.com
Источник:

WXChasing / YouTube.com

Без света остались сотни тысяч человек. Особенно пострадали штаты Миссури, Кентукки и Вирджиния.

Эта серия торнадо стала одной из самых разрушительных в 2025 году. По данным Национальной метеорологической службы США, торнадо «родились» в Кентукки из так называемых суперъячеек. Так называют опасные высокоорганизованные шторма.

«Разрушения действительно душераздирающие», — сказала мэр Сент-Луиса Кара Спенсер. Она охарактеризовала шторм как «один из самых страшных» в истории города.

На видео мужчина чудом увернулся от упавшего дерева во время торнадо в Сент-Луисе

Источник:

«Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы» / Telegram

По предварительным оценкам, только в Сент-Луисе около 5000 зданий получили повреждения.

Последствия торнадо | Источник: Bryan Birks / The New York TimesПоследствия торнадо | Источник: Bryan Birks / The New York Times

Последствия торнадо

Источник:

Bryan Birks / The New York Times

Многие соседи спасали друг друга | Источник: Bryan Birks / The New York TimesМногие соседи спасали друг друга | Источник: Bryan Birks / The New York Times

Многие соседи спасали друг друга

Источник:

Bryan Birks / The New York Times

Источник: Bryan Birks / The New York TimesИсточник: Bryan Birks / The New York Times
Источник:

Bryan Birks / The New York Times

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