В Ярославской области прекратили уголовное дело из-за ДТП с депутатом

Депутат Мария Степанова попала в ДТП с автобусом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Авто Новости Рыбинск / Vk.com











В Ярославской области прекратили уголовное дело из-за ДТП, участником которого стала депутат Ярославской областной думы Марина Степанова. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда 14 мая.

Напомним, что авария произошла 5 сентября 2024 года в Рыбинске. Депутат на внедорожнике въехала в автобус на улице Карякинской.

«На нерегулируемом перекрестке с улицей Луначарского в нарушение правил дорожного движения она не уступила проезд двигавшемуся по главной дороге рейсовому автобусу и совершила с ним столкновение. В результате ДТП водителю и пассажиру автобуса причинен тяжкий вред здоровью», — сообщают в областном суде.

Во время судебного заседания потерпевшие заявили ходатайство о прекращении уголовного дела, указав на то, что они примирились с подсудимой Мариной Степановой.

«Согласно положениям закона, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести», — уточняют в Ярославском областном суде.

14 мая 2025 года Рыбинский городской суд Ярославской области прекратил уголовное дело по обвинению депутата Марины Степановой в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, в связи с примирением сторон.