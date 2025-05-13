Трехлетняя девочка из Петербурга съела картофель фри и умерла: новости 13 мая

Ребенку стало плохо уже к вечеру Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 13 мая.

Россиян могут начать пускать в ночные клубы по биометрии

В России могут начать использовать биометрию для прохода в ночные клубы. Это станет возможным, если отрасль проявит интерес и решение будет добровольным. Подробности рассказали в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ).

Там отметили, что ЦБТ не получал предложений о внедрении сервиса для подтверждения возраста, но готов рассмотреть это при интересе со стороны отрасли. Биометрия может использоваться на любых площадках с надежной системой управления доступом.

Также на завершающей стадии разработки находится сервис подтверждения возраста для офлайн-магазинов, который планируется внедрить в этом году на кассах самообслуживания крупной торговой сети. Рассматривается возможность использования биометрии для покупки энергетических напитков в вендинговых аппаратах.

Граждане смогут выбрать, как подтвердить личность — по паспорту или биометрическим данным, передают РИА «Новости».

В России могут ужесточить правила открытия банковских карт для подростков

Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий несовершеннолетним от 14 до 18 лет открывать банковские счета и получать карты без согласия родителей. Об этом сообщил Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Сейчас подростки с 14 лет могут открывать счета и карты самостоятельно. Ежегодно количество таких клиентов растет на 20–25%. А в 2023 году их было 2 миллиона.

Однако мошенники активно используют эту возможность, убеждая подростков открывать карты для перевода украденных средств. Родители узнают о таких операциях слишком поздно.

Законопроект ограничит заключение договоров с несовершеннолетними без письменного согласия родителей или опекунов, что предотвратит вовлечение детей в преступления и защитит их от необдуманных поступков.

Стало известно, каких животных запретили держать дома

В России вступил в силу запрет на содержание дома некоторых экзотических животных. Теперь в соответствии с постановлением правительства с 1 сентября 2025 года в течение шести лет будет действовать запрет на содержание в домашних условиях 121 вида животных.

В список вошли различные виды змей, такие как кобры и питоны, а также черепахи. Под запретом оказались тигры, львы, гиены и различные виды приматов. Еще в перечень включены пингвины и ядовитые пауки, включая все виды тарантулов, передает ТАСС.

В США посетитель зоопарка решил сразиться с кенгуру и погиб

В американском штате Южная Каролина проводится расследование обстоятельств гибели мужчины, который вступил в драку с кенгуру в вольере детского зоопарка. Об этом сообщает The Guardian.

По информации, полученной от WPDE News, 52-летний Эрик Слейт получил множественные травмы в результате неравной схватки с животным. Мужчину без признаков жизни обнаружили в вольере, где содержались валлаби и кенгуру разных возрастов.

Там же находились и другие животные. В ходе проверки было установлено, что они не представляют опасности для людей.

Известно, что у погибшего был брат по имени Роберт, который владеет зоопарком под названием «Пятизвездочная Ферма». Эрик часто посещал это место и любил играть с животными, в том числе с кенгуру по имени Джек, с которым он устраивал шуточные поединки.

Владельцы зоопарка утверждают, что кенгуру никогда не покидал свой вольер и что их организация обеспечивает безопасные и комфортные условия как для животных, так и для посетителей. Полиция округа Хорри продолжает расследование обстоятельств гибели мужчины.

Трехлетняя девочка съела картофель фри и умерла

В Ленинградской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после смерти трехлетней девочки.

Наши коллеги с «Фонтанки» сообщили, что в День Победы в кафе «Зира» на улице Гагарина в Лодейном Поле отец с дочерью пришли в кафе на обед. Девочка съела картофель фри, после чего ей стало плохо. Вечером у нее началась рвота, жидкий стул, а температура тела поднялась до 40 градусов.

Мать ребенка вызвала скорую помощь около полуночи, но отказалась от госпитализации, так как в семье есть еще один маленький ребенок. На следующий день мать девочки снова вызвала скорую помощь. На этот раз ребенка доставили в Лодейнопольскую больницу, а затем в Волховскую. Врачи оценили его состояние как тяжелое и решили доставить в детскую больницу имени Филатова в Санкт-Петербурге с помощью санавиации. Однако в 18:15 у девочки остановилось сердце, и через 45 минут реанимационных действий она умерла.