Пламя охватило здание: названа предварительная причина пожара в заброшке-гиганте в Ярославле

Пожар в заброшке в Коровниках Источник: МЧС Ярославской области / Telegram











Стала известна предварительная причина пожара во Фрунзенском районе Ярославля. Напомним, в ночь с 7 на 8 мая на Златоустинской улице, 12, вспыхнул огонь. В доме никто не жил, он был расселен.

По данным МЧС, возгорание произошло на шестом этаже здания.

«К ликвидации пожара на площади 900 квадратных метров привлекался 51 пожарный и 16 единицы техники. Пострадавших нет. В результате пожара уничтожена кровля здания по всей площади, а также седьмой этаж. Повреждено перекрытие между шестым и седьмым этажами», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

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На месте возгорания был развернут оперативный штаб МЧС России для координации работы. По данным спасателей, ликвидация пожара была усложнена отсутствием лестничных маршей, наличием сгораемых несущих конструкций чердака и захламленностью помещений.

«Предварительная причина — поджог», — уточнили спасатели МЧС.

По факту произошедшего проводится проверка.

Пламя охватило верхний этаж здания Источник: «Подслушано в Ярославле!» / Telegram

Ярославцы этот дом на Златоустинской улице называют кораблем. На самом деле это здание паровой мельницы. По официальным данным, дом начали эксплуатировать больше века назад, в 1917 году. Здание признано объектом культурного наследия. Сам дом состоит из нескольких корпусов: в четырехэтажной части заселены несколько квартир, а в шестиэтажном — разруха, там никто не живет. Ранее мы публиковали большой фоторепортаж изнутри заброшки.