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Происшествия Пламя охватило здание: названа предварительная причина пожара в заброшке-гиганте в Ярославле

Пламя охватило здание: названа предварительная причина пожара в заброшке-гиганте в Ярославле

Подробности ночного происшествия

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2 комментария
Пожар в заброшке в Коровниках | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramПожар в заброшке в Коровниках | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

Пожар в заброшке в Коровниках

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

Стала известна предварительная причина пожара во Фрунзенском районе Ярославля. Напомним, в ночь с 7 на 8 мая на Златоустинской улице, 12, вспыхнул огонь. В доме никто не жил, он был расселен.

По данным МЧС, возгорание произошло на шестом этаже здания.

«К ликвидации пожара на площади 900 квадратных метров привлекался 51 пожарный и 16 единицы техники. Пострадавших нет. В результате пожара уничтожена кровля здания по всей площади, а также седьмой этаж. Повреждено перекрытие между шестым и седьмым этажами», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

По данным МЧС, сообщение о загорании в расселенном многоквартирном доме спасателям поступило в 23:35&nbsp;7 мая | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramПо данным МЧС, сообщение о загорании в расселенном многоквартирном доме спасателям поступило в 23:35&nbsp;7 мая | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram
К ликвидации пожара на площади 900 квадратных метров привлекался 51 пожарный и 16 единицы техники | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramК ликвидации пожара на площади 900 квадратных метров привлекался 51 пожарный и 16 единицы техники | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram
В пожаре никто не пострадал | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramВ пожаре никто не пострадал | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram
+2
В доме никто не жил, он был расселен | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramВ доме никто не жил, он был расселен | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram
Зарево от огня было видно издалека | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramЗарево от огня было видно издалека | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

На месте возгорания был развернут оперативный штаб МЧС России для координации работы. По данным спасателей, ликвидация пожара была усложнена отсутствием лестничных маршей, наличием сгораемых несущих конструкций чердака и захламленностью помещений.

«Предварительная причина — поджог», — уточнили спасатели МЧС.

По факту произошедшего проводится проверка.

Пламя охватило верхний этаж здания

Источник:

«Подслушано в Ярославле!» / Telegram

Ярославцы этот дом на Златоустинской улице называют кораблем. На самом деле это здание паровой мельницы. По официальным данным, дом начали эксплуатировать больше века назад, в 1917 году. Здание признано объектом культурного наследия. Сам дом состоит из нескольких корпусов: в четырехэтажной части заселены несколько квартир, а в шестиэтажном — разруха, там никто не живет. Ранее мы публиковали большой фоторепортаж изнутри заброшки.

Больше кадров с места ЧП опубликовали в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пожар ЧП МЧС Поджог
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Комментарии
2
Гость
19 минут
Достаточно посмотреть на пейзаж вокруг, чтобы понять. Не почему, а для чего
Гость
6 минут
на татарстане горит завод "камаз"
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