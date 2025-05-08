Пламя охватило здание: названа предварительная причина пожара в заброшке-гиганте в Ярославле

Стала известна предварительная причина пожара во Фрунзенском районе Ярославля. Напомним, в ночь с 7 на 8 мая на Златоустинской улице, 12, вспыхнул огонь. В доме никто не жил, он был расселен.
По данным МЧС, возгорание произошло на шестом этаже здания.
«К ликвидации пожара на площади 900 квадратных метров привлекался 51 пожарный и 16 единицы техники. Пострадавших нет. В результате пожара уничтожена кровля здания по всей площади, а также седьмой этаж. Повреждено перекрытие между шестым и седьмым этажами», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.
На месте возгорания был развернут оперативный штаб МЧС России для координации работы. По данным спасателей, ликвидация пожара была усложнена отсутствием лестничных маршей, наличием сгораемых несущих конструкций чердака и захламленностью помещений.
«Предварительная причина — поджог», — уточнили спасатели МЧС.
По факту произошедшего проводится проверка.
Ярославцы этот дом на Златоустинской улице называют кораблем. На самом деле это здание паровой мельницы. По официальным данным, дом начали эксплуатировать больше века назад, в 1917 году. Здание признано объектом культурного наследия. Сам дом состоит из нескольких корпусов: в четырехэтажной части заселены несколько квартир, а в шестиэтажном — разруха, там никто не живет. Ранее мы публиковали большой фоторепортаж изнутри заброшки.
Больше кадров с места ЧП опубликовали в этом материале.