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Происшествия В Ярославле вспыхнул пожар в старинной заброшке. Фото и видео с места ЧП

В Ярославле вспыхнул пожар в старинной заброшке. Фото и видео с места ЧП

Происшествие случилось в ночь на 8 мая

1 858
6 комментариев
Случился пожар в Коровниках | Источник: читатель 76.RU, «Подслушано в Ярославле!» / TelegramСлучился пожар в Коровниках | Источник: читатель 76.RU, «Подслушано в Ярославле!» / Telegram

Случился пожар в Коровниках

Источник:

читатель 76.RU, «Подслушано в Ярославле!» / Telegram

В ночь с 7 на 8 мая во Фрунзенском районе Ярославля вспыхнул исторический дом. Пожар случился в заброшке на Златоустинской улице, 12. Зарево от огня было видно в разных частях Коровников и в других районах города. По данным МЧС, сообщение о загорании в расселенном многоквартирном доме спасателям поступило в 23:35 7 мая.

«К тушению привлечены 54 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС — 40 человек и 12 единиц техники. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

В этом материале собраны кадры пожара, который зафиксировали местные жители.

Пламя и дым от огня были видны издалека | Источник: читатель 76.RUПламя и дым от огня были видны издалека | Источник: читатель 76.RU

Пламя и дым от огня были видны издалека

Источник:

читатель 76.RU

Ярославцы этот дом на Златоустинской улице называют кораблем. На самом деле это здание паровой мельницы. Его построили в поселке Коровники более века назад. По официальным данным, дом начали эксплуатировать в 1917 году. Изначально разрабатывался проект мукомольной мельницы, который утвердил император Николай I. Однако в итоге в здание заселились люди.

Дом хотели снести, но не вышло — его внесли в список выявленных объектов культурного наследия. Здание состоит из нескольких корпусов: в четырехэтажной части заселены несколько квартир, а в шестиэтажном — разруха. Ранее мы публиковали большой фоторепортаж изнутри заброшки.

С Фрунзе даже виднелся пожар

Источник:

«Подслушано в Ярославле!» / Telegram

На месте работали спасатели МЧС | Источник: «Жесть по-ярославски!» / TelegramНа месте работали спасатели МЧС | Источник: «Жесть по-ярославски!» / Telegram

На месте работали спасатели МЧС

Источник:

«Жесть по-ярославски!» / Telegram

В доме на Златоустинской улице, 12, никто не жил

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Telegram

Местные жители из разных районов города заметили дым в районе Коровников

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

Пламя охватило всё здание

Источник:

«Ярославль с огоньком» / Telegram

В пожаре никто не пострадал

Источник:

«Подслушано в Ярославле!» / Telegram

Дом ранее был расселен

Источник:

«Подслушано в Ярославле!» / Telegram

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пожар ЧП МЧС
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Комментарии
6
Гость
1 час
Застройщики пошалили? Как памятник в интересном месте,так горит...или кое-кто нашел что ещё можно продать в Ярославле под застройку...
Гость
1 час
Грустно всё это. "Культурное наследие" алчных коммерсантов не интересует!
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