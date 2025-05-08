В Ярославле вспыхнул пожар в старинной заброшке. Фото и видео с места ЧП

В ночь с 7 на 8 мая во Фрунзенском районе Ярославля вспыхнул исторический дом. Пожар случился в заброшке на Златоустинской улице, 12. Зарево от огня было видно в разных частях Коровников и в других районах города. По данным МЧС, сообщение о загорании в расселенном многоквартирном доме спасателям поступило в 23:35 7 мая.

«К тушению привлечены 54 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС — 40 человек и 12 единиц техники. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Ярославцы этот дом на Златоустинской улице называют кораблем. На самом деле это здание паровой мельницы. Его построили в поселке Коровники более века назад. По официальным данным, дом начали эксплуатировать в 1917 году. Изначально разрабатывался проект мукомольной мельницы, который утвердил император Николай I. Однако в итоге в здание заселились люди.

Дом хотели снести, но не вышло — его внесли в список выявленных объектов культурного наследия. Здание состоит из нескольких корпусов: в четырехэтажной части заселены несколько квартир, а в шестиэтажном — разруха. Ранее мы публиковали большой фоторепортаж изнутри заброшки.