Все снимали — никто не помог. Пропавший пожилой человек погиб, хотя спасти его могли многие. История от волонтера «ЛизаАлерт»

Каждый день десятки водителей несутся так, будто спешат на тот свет, или велосипедисты вылетают на дорогу с такой скоростью, будто у них девять жизней. Мы возмущаемся, но тут же забываем о них. А вот растерянный, одиноко идущий вдоль дороги пожилой человек — редкость на дороге. Увидев такого, мы думаем: «Какой чудак!». И далеко не сразу приходит в голову мысль о том, что дедушке угрожает смертельная опасность, а его жизнь можно спасти одним телефонным звонком.
Одной из таких историй поделилась с 72.RU представитель пресс-службы «ЛизаАлерт» Мария Кондратенко. Далее — авторская колонка, рассказ от первого лица.
Бездействие может привести к беде, особенно когда речь идет о своевременной помощи. Каждый должен осознавать ответственность и быть готовым действовать в экстренных ситуациях.
Отчет информационных координаторов Марии (позывной Марёна) и Натальи (позывной Ёлка) по поиску Бормина Ивана Максимовича. В ночь на 11 апреля 2025 года в 22:33 поступила заявка на поиск Ивана Максимовича, 87 лет. Ситуация была тревожной. У дедушки наблюдались симптомы деменции — он страдал от потери памяти, был дезориентирован и имел множество других серьезных проблем со здоровьем. Также выяснилось, что он пропал еще днем.
Сразу был объявлен сбор добровольцев отряда на поиск. В то же время информационные координаторы плотно занимались выяснением обстоятельств пропажи и другой необходимой информации. Группа коротких прозвонов уже начала мониторинг медицинских учреждений.
Экипажам и родственникам пропавшего были поставлены задачи патрулировать район пропажи, опрашивать прохожих и собирать все возможные свидетельства. Тем временем группа репостов занималась оповещением населения о пропаже в социальных сетях.
Первая ночь поисков оказалась особенно сложной из-за бушевавшей на улице метели, сильного снегопада и значительного понижения температуры. Людей на улице не было, и найти какие-либо свидетельства также не представлялось возможным.
Несмотря на сложные погодные условия, ребята шаг за шагом обследовали район пропажи и патрулировали улицы, но все их усилия оказались напрасными.
Утром 12 апреля 2025 года инфорги получили первое свидетельство о том, что накануне вечером на трассе видели пожилого мужчину, похожего на Ивана Максимовича. К сожалению, не удалось подтвердить эту информацию наглядно, но по описанию было похоже, что это именно тот, кого искали.
Далее мы поставили задачи на трассе «Московский тракт» до границы со Свердловской областью. Необходимо было оповестить все населенные пункты о пропаже, опросить прохожих и разместить ориентировки на местах большого скопления людей, проверить кемпинги, придорожные кафе, АЗС и другие места, где мог бы оказаться Иван Максимович.
Группа репостов начала распространять обращение к автомобилистам с просьбой просмотреть записи видеорегистраторов, которые могли зафиксировать нашего дедушку на трассе Р-351 «Московский тракт» с 11 апреля 2025 года мимо населенных пунктов Дударева, Дербыши, Падерина, поселка Московского, Посохова, Гусево, Зубарева, Перевалово, Ушакова, Успенка и далее в направлении Свердловской области.
Параллельно мы подключили отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области для прозвона медицинских учреждений и оповещения населения в социальных сетях на случай, если дедушку кто-то подвез.
Близился вечер, а ребятам так и не удалось найти нужную нам информацию. Но работа не прекращалась, мы шаг за шагом оповещали населенные пункты. И наша работа не прошла зря. На горячую линию отряда и в личные сообщения инфоргам начали поступать свидетельства, которые были очень похожи на те, что мы искали.
Нам присылали видео, на которых наш пропавший шел посередине трассы. Люди сообщали, что видели похожего человека, который полз по Московскому тракту. Некоторые даже останавливались и спрашивали, не нужна ли ему помощь, фотографировали, снимали видео и уезжали.
На основании собранных свидетельств мы предположили, что Иван Максимович направился в поселок Московский. К поиску подключился координатор Сергей (позывной Дед). Наши ребята всю ночь обследовали этот район: осматривали овраги и канавы, собирали новые свидетельства и информировали население.
Утром 13 апреля 2025 года в поселке был развернут штаб «ЛизаАлерт». Вместе с родственниками пропавшего добровольцы шаг за шагом осматривали каждую улицу, тропинку и закоулок. И вот поступил звонок. Свидетель сообщил, что нашел тело человека в овраге.
К сожалению, доступ у наших ребят туда был ограничен, так как это частная территория. Координатор немедленно прибыл на место, вызвал следственную группу и дождался родственников, которые опознали нашего дедушку. Бормин Иван Максимович был найден погибшим.
Поиск пожилых людей с признаками деменции сложен. Эти люди идут в никуда. Они могут заблудиться даже в своем дворе, где прожили много лет. Они не осознают, что находятся в опасности, и не обращаются за помощью. Их поведение трудно предугадать и просчитать.
Поиск людей с потерей памяти требует кропотливой и сложной работы. Эмоционально это тоже непросто, потому что понимаешь, что эти беззащитные люди одни и им некому помочь.
Когда узнаешь, что те, кто мог бы им помочь, не сделали этого, внутри что-то обрывается. Мы постоянно напоминаем, что нельзя оставаться равнодушными к чужой беде и бездействовать.
Мы призываем вас быть внимательными и протягивать руку помощи тем, кто нуждается. Возможно, именно вы сможете предотвратить беду и спасти чью-то жизнь. Помочь просто: нужно лишь остаться вместе с человеком и позвонить в 112 и отряд «ЛизаАлерт». Второй вариант проще всего, потому что мы максимально быстро отправляем экипажи на контроль, а людей отпускаем.
Если ваш близкий человек пропал, не медлите, звоните на горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 и по номеру 112.
Деменция — это не просто забывчивость, а прогрессирующее заболевание, которое меняет поведение, восприятие реальности и способность человека ориентироваться в пространстве. Из-за этого поиск пропавших людей с таким диагнозом превращается в крайне трудную задачу. Поэтому, если вы встретили дезориентированного пожилого человека, лучше передать его в руки специалистам.