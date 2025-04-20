Все снимали — никто не помог. Пропавший пожилой человек погиб, хотя спасти его могли многие. История от волонтера «ЛизаАлерт»

Один звонок мог спасти Ивана Максимовича Источник: «ЛизаАлерт» / Vk.com











Каждый день десятки водителей несутся так, будто спешат на тот свет, или велосипедисты вылетают на дорогу с такой скоростью, будто у них девять жизней. Мы возмущаемся, но тут же забываем о них. А вот растерянный, одиноко идущий вдоль дороги пожилой человек — редкость на дороге. Увидев такого, мы думаем: «Какой чудак!». И далеко не сразу приходит в голову мысль о том, что дедушке угрожает смертельная опасность, а его жизнь можно спасти одним телефонным звонком.

Одной из таких историй поделилась с 72.RU представитель пресс-службы «ЛизаАлерт» Мария Кондратенко. Далее — авторская колонка, рассказ от первого лица.

Мария Кондратенко Автор мнения

Бездействие может привести к беде, особенно когда речь идет о своевременной помощи. Каждый должен осознавать ответственность и быть готовым действовать в экстренных ситуациях.

Отчет информационных координаторов Марии (позывной Марёна) и Натальи (позывной Ёлка) по поиску Бормина Ивана Максимовича. В ночь на 11 апреля 2025 года в 22:33 поступила заявка на поиск Ивана Максимовича, 87 лет. Ситуация была тревожной. У дедушки наблюдались симптомы деменции — он страдал от потери памяти, был дезориентирован и имел множество других серьезных проблем со здоровьем. Также выяснилось, что он пропал еще днем.

Сразу был объявлен сбор добровольцев отряда на поиск. В то же время информационные координаторы плотно занимались выяснением обстоятельств пропажи и другой необходимой информации. Группа коротких прозвонов уже начала мониторинг медицинских учреждений.

Поисковики объехали множество сел и деревень Источник: «ЛизаАлерт» / Vk.com











Экипажам и родственникам пропавшего были поставлены задачи патрулировать район пропажи, опрашивать прохожих и собирать все возможные свидетельства. Тем временем группа репостов занималась оповещением населения о пропаже в социальных сетях.

Первая ночь поисков оказалась особенно сложной из-за бушевавшей на улице метели, сильного снегопада и значительного понижения температуры. Людей на улице не было, и найти какие-либо свидетельства также не представлялось возможным.

Несмотря на сложные погодные условия, ребята шаг за шагом обследовали район пропажи и патрулировали улицы, но все их усилия оказались напрасными.

Утром 12 апреля 2025 года инфорги получили первое свидетельство о том, что накануне вечером на трассе видели пожилого мужчину, похожего на Ивана Максимовича. К сожалению, не удалось подтвердить эту информацию наглядно, но по описанию было похоже, что это именно тот, кого искали.

Волонтеры прочесывали местность и расклеивали ориентировки Источник: «ЛизаАлерт» / Vk.com











Далее мы поставили задачи на трассе «Московский тракт» до границы со Свердловской областью. Необходимо было оповестить все населенные пункты о пропаже, опросить прохожих и разместить ориентировки на местах большого скопления людей, проверить кемпинги, придорожные кафе, АЗС и другие места, где мог бы оказаться Иван Максимович.

Группа репостов начала распространять обращение к автомобилистам с просьбой просмотреть записи видеорегистраторов, которые могли зафиксировать нашего дедушку на трассе Р-351 «Московский тракт» с 11 апреля 2025 года мимо населенных пунктов Дударева, Дербыши, Падерина, поселка Московского, Посохова, Гусево, Зубарева, Перевалово, Ушакова, Успенка и далее в направлении Свердловской области.

Параллельно мы подключили отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области для прозвона медицинских учреждений и оповещения населения в социальных сетях на случай, если дедушку кто-то подвез.

Близился вечер, а ребятам так и не удалось найти нужную нам информацию. Но работа не прекращалась, мы шаг за шагом оповещали населенные пункты. И наша работа не прошла зря. На горячую линию отряда и в личные сообщения инфоргам начали поступать свидетельства, которые были очень похожи на те, что мы искали.

К вечеру в районе поисков высыпал снег Источник: «ЛизаАлерт» / Vk.com

Нам присылали видео, на которых наш пропавший шел посередине трассы. Люди сообщали, что видели похожего человека, который полз по Московскому тракту. Некоторые даже останавливались и спрашивали, не нужна ли ему помощь, фотографировали, снимали видео и уезжали.

Оказалось, что дедушку видело множество людей, но никто не позвонил в 112 Источник: читатель 72.RU

На основании собранных свидетельств мы предположили, что Иван Максимович направился в поселок Московский. К поиску подключился координатор Сергей (позывной Дед). Наши ребята всю ночь обследовали этот район: осматривали овраги и канавы, собирали новые свидетельства и информировали население.

Утром 13 апреля 2025 года в поселке был развернут штаб «ЛизаАлерт». Вместе с родственниками пропавшего добровольцы шаг за шагом осматривали каждую улицу, тропинку и закоулок. И вот поступил звонок. Свидетель сообщил, что нашел тело человека в овраге.

К сожалению, доступ у наших ребят туда был ограничен, так как это частная территория. Координатор немедленно прибыл на место, вызвал следственную группу и дождался родственников, которые опознали нашего дедушку. Бормин Иван Максимович был найден погибшим.

К сожалению, Ивана Максимовича нашли слишком поздно Источник: «ЛизаАлерт» / Vk.com











Поиск пожилых людей с признаками деменции сложен. Эти люди идут в никуда. Они могут заблудиться даже в своем дворе, где прожили много лет. Они не осознают, что находятся в опасности, и не обращаются за помощью. Их поведение трудно предугадать и просчитать.

Поиск людей с потерей памяти требует кропотливой и сложной работы. Эмоционально это тоже непросто, потому что понимаешь, что эти беззащитные люди одни и им некому помочь.

Когда узнаешь, что те, кто мог бы им помочь, не сделали этого, внутри что-то обрывается. Мы постоянно напоминаем, что нельзя оставаться равнодушными к чужой беде и бездействовать.

Мы призываем вас быть внимательными и протягивать руку помощи тем, кто нуждается. Возможно, именно вы сможете предотвратить беду и спасти чью-то жизнь. Помочь просто: нужно лишь остаться вместе с человеком и позвонить в 112 и отряд «ЛизаАлерт». Второй вариант проще всего, потому что мы максимально быстро отправляем экипажи на контроль, а людей отпускаем.

Если ваш близкий человек пропал, не медлите, звоните на горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 и по номеру 112.