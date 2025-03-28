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Происшествия Машина скорой врезалась в остановку в Москве. Есть пострадавшие

Машина скорой врезалась в остановку в Москве. Есть пострадавшие

На место прибыли медики

381
4 комментария
Кадры с места аварии | Источник: «Осторожно, Москва» / TelegramКадры с места аварии | Источник: «Осторожно, Москва» / Telegram

Кадры с места аварии

Источник:

«Осторожно, Москва» / Telegram

В Москве машина скорой помощи влетела в остановку. ДТП случилось в районе Чертаново на Кировградской улице. На место приехали шесть бригад скорой, одна из них — реанимационная.

Источник:

msk1_news / Telegram

На данный момент известно о трех пострадавших, сообщает MSK1.RU. Один человек находился на остановке, а еще два — в скорой помощи. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что прохожие залезали в машину, чтобы помочь пострадавшим.

Источник:

Чертаново / Telegram

ДТП случилось, когда машина скорой уходила от столкновения, передает телеграм-канал «Осторожно, Москва», эту версию рассматривают в качестве основной. По данным источника РЕН ТВ, машина ехала по встречной полосе с включенными мигалками.

Источник: msk1_news / TelegramИсточник: msk1_news / Telegram
Источник:

msk1_news / Telegram

Обновлено 21:16 (мск)

Число пострадавших в ДТП возросло до четырех, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Утром 24 марта на Евпаторийском шоссе в пригороде Симферополя столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В момент аварии в автобусе находились 32 пассажира, 22 из них пострадали, включая восьмерых детей.

Прочитайте несколько полезных инструкций от E1.RU. В них мы рассказываем, как помочь пострадавшему в ДТП и не навредить при этом еще больше, как реанимировать человека и как достать пассажира или водителя из разбитой машины.

Проверьте в тесте, сможете ли вы правильно оказать помощь людям, пострадавшим в ДТП.

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Ночной корреспондент
Авария ДТП Скорая Авария со скорой Врезался в остановку
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Комментарии
4
Гость
2 часа
у нас на аварию едут часами, а в масквабаде примчались сразу и шесть машин, чувствуется что денег у них по плану Таврического МОРЕ
Гость
2 часа
на место маленькой аварии приехали ШЕСТЬ машин скорой!!!! да у нас на весь город столько!!! а в нищей Костроме ещё меньше
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