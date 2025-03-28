Машина скорой врезалась в остановку в Москве. Есть пострадавшие

Кадры с места аварии Источник: «Осторожно, Москва» / Telegram











В Москве машина скорой помощи влетела в остановку. ДТП случилось в районе Чертаново на Кировградской улице. На место приехали шесть бригад скорой, одна из них — реанимационная.

Источник: msk1_news / Telegram

На данный момент известно о трех пострадавших, сообщает MSK1.RU. Один человек находился на остановке, а еще два — в скорой помощи. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что прохожие залезали в машину, чтобы помочь пострадавшим.

Источник: Чертаново / Telegram

ДТП случилось, когда машина скорой уходила от столкновения, передает телеграм-канал «Осторожно, Москва», эту версию рассматривают в качестве основной. По данным источника РЕН ТВ, машина ехала по встречной полосе с включенными мигалками.

Источник: msk1_news / Telegram

Обновлено 21:16 (мск)

Число пострадавших в ДТП возросло до четырех, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Утром 24 марта на Евпаторийском шоссе в пригороде Симферополя столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В момент аварии в автобусе находились 32 пассажира, 22 из них пострадали, включая восьмерых детей.