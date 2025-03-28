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Происшествия «Вытолкали детей». Как и почему в Египте утонул батискаф, полный туристов из России

«Вытолкали детей». Как и почему в Египте утонул батискаф, полный туристов из России

В трагедии погибли шестеро человек

1 248
2 комментария
Египетские власти запретили все погружения на батискафах сразу после трагедии | Источник: BAZA / T.meЕгипетские власти запретили все погружения на батискафах сразу после трагедии | Источник: BAZA / T.me

Египетские власти запретили все погружения на батискафах сразу после трагедии

Источник:

BAZA / T.me

27 марта в Хургаде утонул батискаф с туристами из России. Погибли шестеро человек, пострадали — 23. Это последние данные от генкосульства РФ и Минздрава Египта. Собрали главное о трагедии.

Что случилось

На подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа на прогулочном батискафе «Синдбад» отправились 45 туристов. Судно должно было погрузиться на глубину 25 метров, но произошла авария. Одна из версий — столкновение с рифом. Другая — халатность персонала. Туристка, которая отправилась на эту экскурсию, рассказала Telegram-каналу Baza, что сотрудники не закрыли на батискафе люки.

Батискаф был популярен у семей с детьми | Источник: BAZA / TelegramБатискаф был популярен у семей с детьми | Источник: BAZA / Telegram

Батискаф был популярен у семей с детьми

Источник:

BAZA / Telegram

По ее словам, судно начало погружение, когда на него еще шла посадка пассажиров. Все двери и люки в этот момент были открыты. Женщина уверена, что избежать большого числа жертв удалось лишь благодаря тому, что не все успели войти внутрь.

«Египтянин начал кричать „Стоп! стоп!“ Но, естественно, внутри его уже никто не слышал. Мы вытолкали детей. Я понимала, что на сам понтон уже не смогу взобраться, и постаралась отплыть дальше», — объяснила туристка. Официальной информации о причинах аварии пока нет.

Собрали всё, что известно о трагедии

Источник:

Городские медиа

При этом батискаф имел действующую лицензию, а его капитан обладал необходимой квалификацией. Об этом заявил губернатор провинции Красное Море Амр Ханафи.

Батискаф всё еще не достали из воды. Судьба восьми человек остается неизвестной. ТАСС пишет, что самым младшим пассажирам батискафа было по 3 года, самым старшим — 62 года. У многих из списка пассажиров совпадают фамилии.

Городские медиа обратились за комментарием к туроператору. Мы ожидаем ответа, чтобы дополнить новость.

Что известно о погибших

В течение дня информация о раненых и погибших менялась. Разные источники сообщали о 5, 6 и даже 9 погибших. По ошибке погибшими признали пару из Татарстана — в суматохе их фамилии внесли не в тот список. Речь о Кристине и Равиле Валиуллиных. Но потом появилась информация, что супругам удалось выжить.

Супруги&nbsp;— врачи, они спаслись | Источник: Кристина Валиуллина / ВКСупруги&nbsp;— врачи, они спаслись | Источник: Кристина Валиуллина / ВК

Супруги — врачи, они спаслись

Источник:

Кристина Валиуллина / ВК

К моменту написания этой новости официальная цифра — шестеро погибших, в том числе двое детей. Еще семь человек в больнице, среди них пятеро детей.

Батискаф пока остается в воде | Источник: BAZA / TelegramБатискаф пока остается в воде | Источник: BAZA / Telegram

Батискаф пока остается в воде

Источник:

BAZA / Telegram

Что дальше

В тот же день все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады экстренно запретили. Экскурсии и продажу билетов на них приостановили.

На месте работают российские дипломаты. На связи с ними находится уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. Губернатор провинции Красное Море Амр Ханафи лично посетил в больнице пострадавших российских туристов.

— На демонстрируемых кадрах видно, что глава провинции осведомился у пострадавших, как они себя чувствуют, и распорядился оказать им всю необходимую медицинскую помощь. Пресс-служба также опубликовала заявление Ханафи, в котором он сообщил, что в больницы поступили 29 пострадавших. Они получили травмы различной степени тяжести от ссадин и ушибов до открытых ран, — пишет ТАСС.

Расследовать трагедию будут и российские специалисты. СК РФ возбудил уголовное дело.

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Египет Хургада Батискаф Туристы Погибли
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Комментарии
2
Гость
59 минут
Как у людей хватает ума тащить еще и детей на батискаф. С пофигизмом местных. Мы, взрослые, не рискнули. В Турции осматривали морской мир под водой, но там само судно не опускается на дно, только часть, где иллюминаторы.
Гость
48 минут
"...туристы из России сообщали о проблемах с «Синдбадом» еще в 2024 году. Как пишет телеграм-канал, туристы жаловались на то, что батискаф был «обшарпан», вентиляция «практически не работала», а капитан пускал за штурвал туристку из Азии." Сейчас вроде интернет у всех есть можно было и отзывы почитать. "Батискаф рассчитан на 44 пассажира и двух членов экипажа". По факту 45 пассажиров и 5 членов экипажа.
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