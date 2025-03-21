НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -5

2 м/c,

сев.

 762мм 63%
Подробнее
0 Пробки
USD 84,64
EUR 91,43
«Остров-призрак»
Где можно оформить льготную ипотеку
Причал показался из-под воды
Сбили женщину с коляской
Новый способ записи к врачам
Куда ездят лечиться россияне
Глава центра — о проблемах жителей
Пропали «Якарты»
Что с группой «Крем Сода» после трагедии
Крупный банк переедет в Ярославль
Происшествия Спецоперация на Украине Дрон врезался в многоэтажку в Ростове-на-Дону. Произошел взрыв: видео

Дрон врезался в многоэтажку в Ростове-на-Дону. Произошел взрыв: видео

Есть пострадавшие

283
Написать комментарий

Момент падения БПЛА попал на видео

Источник:

Ростов-на-Дону подвергся атаке беспилотников. Один из БПЛА врезался в многоэтажный дом на улице Горсоветской, произошел взрыв, сообщают наши коллеги из 161.RU. Информацию о произошедшем подтвердил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«На место выехали оперативные службы. Информация уточняется», — написал глава Ростовской области в своем телеграм-канале.

Взрыв прогремел на уровне 17-го этажа. По предварительным данным, погибших нет, пострадали два человека.

Двор усыпан обломками | Источник: читатель 161.RUДвор усыпан обломками | Источник: читатель 161.RU

Двор усыпан обломками

Источник:

Жителей эвакуировали, дом окружили оперативные службы

Источник:

Средства ПВО продолжают отражать беспилотную атаку над Ростовской областью.

ПО ТЕМЕ
Беспилотники Атака БПЛА Ростов-на-Дону Взрыв
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Мнение
«Сетевые магазины убили нашу торговлю»: злая колонка фермера, бизнес которого оказался на грани закрытия
Владимир Тырышкин
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление