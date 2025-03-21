Дрон врезался в многоэтажку в Ростове-на-Дону. Произошел взрыв: видео

Ростов-на-Дону подвергся атаке беспилотников. Один из БПЛА врезался в многоэтажный дом на улице Горсоветской, произошел взрыв, сообщают наши коллеги из 161.RU. Информацию о произошедшем подтвердил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«На место выехали оперативные службы. Информация уточняется», — написал глава Ростовской области в своем телеграм-канале.
Взрыв прогремел на уровне 17-го этажа. По предварительным данным, погибших нет, пострадали два человека.
Средства ПВО продолжают отражать беспилотную атаку над Ростовской областью.