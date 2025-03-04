Мужчина открыл стрельбу из окна дома в Санкт-Петербурге. На место съехались полиция и Росгвардия: кадры

Инцидент случился на Васильевском острове Источник: Илья Выдревич / «Фонтанка.ру»











В Санкт-Петербурге неадекватный мужчина устроил стрельбу в одном из дворов. На место ЧП съехались полиция и Росгвардия, силовики перекрыли дорогу. Об этом сообщают наши коллеги из «Фонтанки».

Источник: Илья Выдревич / «Фонтанка.ру»

— Стрелял из травматического пистолета психически неуравновешенный мужчина, на данный момент он нейтрализован и, скорее всего, отправится в психиатрическую больницу. Пострадавших в результате его действий нет, — сообщает «Фонтанка».

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Мужчина стрелял из окна дома, передает ТАСС со ссылкой на правоохранителей. Очевидцы сообщают, что слышали минимум четыре выстрела.

Источник: Илья Выдревич / «Фонтанка.ру»

До этого в Подмосковье посетитель устроил стрельбу в ТЦ. По информации очевидцев, в зоне фуд-корта раздались выстрелы, после этого люди начали быстро покидать здание. Как сообщили в МВД, пострадали четыре человека.

Один из очевидцев рассказал MSK1.RU, что у напавшего с собой была сумка курьера, из-за которой его и не пустили в здание. Мужчине это не понравилось, и между ним и охраной произошел конфликт, который перерос в стрельбу.