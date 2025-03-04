Расстрелял бывший подчиненный. Всё, что известно об убийстве главы района на Алтае к этому часу

Чиновника застрели, когда он выходил из кафе Источник: СУ СК по Алтайскому краю











Днем 4 марта в Алтайском крае был убит 51-летний глава Завьяловского района Николай Онищенко. По данным источников, в него стрелял из ружья его бывший подчиненный Анатолий Фенин. Наши коллеги из NGS22.RU выяснили, что могло стать причиной жестокой расправы.

Прятался между машин

Фенин открыл огонь, когда глава района выходил из кафе. Чиновник успел заметить стрелка и попытался спрятаться между машин и лег там, однако это не помогло. Нападавший подбежал к нему и выстрелил. Момент убийства сняла камера видеонаблюдения.

Чиновник видит человека с ружьем и бросается в промежуток между машинами Источник: соцсети

После расправы Фенин уехал, а затем пытался покончить с собой, но остался в живых. Сейчас он в критическом состоянии находится в больнице. Допросить Фенина не могут, потому что он пока не пришел в себя.

Глава, к которому были вопросы

Николай Онищенко руководил Завьяловским районом с осени 2022 года. За это время к нему несколько раз возникали вопросы у прокуратуры.

Онищенко возглавлял район с 2022 года Источник: https://t.me/onishhenko_na











Например, внимание СМИ привлекла попытка местной администрации согласовать покупку автомобиля Nissan Terrano за 3,19 млн рублей. Тогда журналисты предполагали, что из-за высокой цены власти хотят приобрести более дорогую машину — Nissan X-Trail. Вскоре после огласки закупку отменили.

Кроме того, были подозрения в использовании служебного автомобиля в нерабочее время и другие вопросы, однако Николай Онищенко продолжил занимать пост главы Завьяловского района.

Местные жители рассказали NGS22.RU, что до этого стелу в райцентре Завьялово расписали оскорблениями в адрес главы. Одна из надписей гласила: «Анищенко, уходи».

Вот что известно о погибшем главе района. Ему 51 год, он родился 8 августа 1973 года в селе Гилев-Лог Романовского района Алтайского края. Образование — высшее — окончил в 1999 году Барнаульский юридический институт МВД России, юрист по специальности «юриспруденция». Почти всю жизнь проработал в милиции, а потом — в полиции. В 1998 году переведен на должность начальника отделения уголовного розыска ОВД Завьяловского района Алтайского края. С 2004 по 2011 г. занимал должность начальника ОВД Завьяловского района Алтайского края, с 2011 был назначен начальником межмуниципального отдела МВД России «Кулундинский». С 2017 по 2022 г. возглавлял межмуниципальный отдел МВД России «Завьяловский». В октябре 2022 года Собранием депутатов Завьяловского района Алтайского края избран главой Завьяловского района. У Онищенко остались жена и дочь.

Спортсмен и охотник

Подозреваемый в убийстве — 45-летний Анатолий Фенин, бывший подчиненный Онищенко, отец двоих детей. Как известно, в Завьялово он приехал из Тольятти в качестве тренера, чтобы обучать детей боксу, позже возглавил отдел администрации Завьяловского района по физической культуре, спорту и делам молодежи, а потом был назначен директором лечебно-оздоровительного комплекса, однако покинул пост.

Анатолий Фенин любил играть в теннис Источник: администрация Завьяловского района











В краевом следкоме отметили, что поводом для расправы как раз и мог стать конфликт из-за отстранения Фенина от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса. Предположительно, у чиновников якобы был давний спор, который они не могли решить.

Так, по одной из версий, Фенину якобы не нравилось, как с ним обращался Онищенко, поэтому он, по слухам, затаил злобу на бывшего руководителя.