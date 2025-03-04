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Происшествия Депутат попала в ДТП в Рыбинске Прокуратура утвердила обвинение по делу об аварии с депутатом Ярославской облдумы. Что ей грозит

Прокуратура утвердила обвинение по делу об аварии с депутатом Ярославской облдумы. Что ей грозит

Появились подробности ДТП с автобусом в Рыбинске

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Депутат и владелица крупного фермерского хозяйства в Ярославской области стала участницей аварии с автобусом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Авто Новости Рыбинск / Vk.comДепутат и владелица крупного фермерского хозяйства в Ярославской области стала участницей аварии с автобусом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Авто Новости Рыбинск / Vk.com

Депутат и владелица крупного фермерского хозяйства в Ярославской области стала участницей аварии с автобусом

Источник:

Прокуратура утвердила обвинение по делу об аварии с участием депутата Ярославской областной думы, предпринимательницы Марины Степановой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 4 марта.

— По версии следствия, <…> на нерегулируемом перекрестке с улицей Луначарского в нарушение правил дорожного движения она не уступила проезд двигавшемуся по главной дороге рейсовому автобусу и совершила с ним столкновение, — сообщили в прокуратуре.

Марину Степанову обвиняют по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Пострадавшими признаны водитель и пассажир автобуса.

По части 1 статьи 264 УК РФ может грозить ограничение свободы до трех лет, либо принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с аналогичным условием касательно деятельности.

От удара автобус улетел в здание | Источник: Авто Новости Рыбинск / Vk.comОт удара автобус улетел в здание | Источник: Авто Новости Рыбинск / Vk.com
У китайской иномарки разворотило переднюю часть | Источник: Авто Новости Рыбинск / Vk.comУ китайской иномарки разворотило переднюю часть | Источник: Авто Новости Рыбинск / Vk.com
Из автобуса в больницу увезли водителя и пассажиров | Источник: Авто Новости Рыбинск / Vk.comИз автобуса в больницу увезли водителя и пассажиров | Источник: Авто Новости Рыбинск / Vk.com
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Марину Степанову также госпитализировали | Источник: прокуратура Ярославской области / T.meМарину Степанову также госпитализировали | Источник: прокуратура Ярославской области / T.me
Прокуратура проверит ход проверки ДТП | Источник: прокуратура Ярославской области / T.meПрокуратура проверит ход проверки ДТП | Источник: прокуратура Ярославской области / T.me

Момент аварии попал на видео. Мы публиковали кадры в нашем Telegram-канале.

Напомним, авария с общественным транспортом произошла утром 5 сентября 2024 года на нерегулируемом перекрестке в центре Рыбинска. Депутат Ярославской областной думы, владелица фермерского хозяйства Марина Степанова врезалась в рейсовый ПАЗ на белом TANK.

Марина Степанова родом из Новосибирской области. Сейчас живет в Рыбинске. Ей 49 лет. Она окончила Коломенский педагогический институт по специальности «педагогика и методика начального обучения». Но стала не педагогом, а индивидуальным предпринимателем. Она возглавляет собственное фермерское хозяйство в Рыбинске, которое торгует мясом, салом, голубцами, пельменями, колбасами и другими продуктами. Также Степанова — депутат муниципального совета Рыбинска.

В аварии, по уточненным данным Минздрава, пострадали десять человек, в том числе один ребенок. Однако помощь медиков потребовалась лишь семерым, их состояние оценивали как средней тяжести. С места ДТП в больницу № 2 им. Пирогова увезли водителя и пассажиров автобуса, а также и саму Марину Степанову.

Уголовное дело направлено в Рыбинский городской суд для рассмотрения по существу. 

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