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Происшествия В Ярославском районе произошла смертельная авария

В Ярославском районе произошла смертельная авария

Первые данные о ДТП

629
1 комментарий
«Тойота» врезалась в автобус | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области«Тойота» врезалась в автобус | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области

«Тойота» врезалась в автобус

Источник:

2 февраля в Ярославском районе на федеральной автодороге «Золотое кольцо» произошла смертельная авария. Около 9 вечера «Тойота» выехала на встречную полосу и врезалась в автобус ПАЗ.

— В результате ДТП 49-летний водитель автомобиля «Тойота» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

ДТП случилось на неосвещенном участке дороги. Водитель направлялся в сторону Ярославля вне населенного пункта.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Стали известны подробности ДТП

Источник:

Ранее стало известно, что днем 2 марта произошло смертельное ДТП, в котором погиб ребенок.

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Комментарии
1
Гость
44 минуты
Где находится 1542 км трассы "Золотое кольцо"? Содержательно!
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