В Ярославском районе произошла смертельная авария

2 февраля в Ярославском районе на федеральной автодороге «Золотое кольцо» произошла смертельная авария. Около 9 вечера «Тойота» выехала на встречную полосу и врезалась в автобус ПАЗ.
— В результате ДТП 49-летний водитель автомобиля «Тойота» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
ДТП случилось на неосвещенном участке дороги. Водитель направлялся в сторону Ярославля вне населенного пункта.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее стало известно, что днем 2 марта произошло смертельное ДТП, в котором погиб ребенок.