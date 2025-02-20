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Происшествия В Ярославской области в тройном ДТП погиб человек. Видео

В Ярославской области в тройном ДТП погиб человек. Видео

Стали известны подробности

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1 комментарий
Авария произошла ночью | Источник: читатель 76.RU Авария произошла ночью | Источник: читатель 76.RU

Авария произошла ночью

Источник:

19 февраля в Ярославской области произошло ДТП. В Переславском районе «Опель-Астра» выехал на встречную полосу и врезался в «Крайслер», после этого в него въехал третий автомобиль — «Шевроле-Круз». В результате аварии погиб один человек, есть пострадавшие.

Кадры с места ДТП

Источник:

— Произвел [водитель «Опель-Астра»] столкновение с автомобилем «Крайслер», который от удара отбросило в правый по ходу движения кювет, после чего движущийся позади автомобиля «Крайслер» автомобиль «Шевроле-Круз» произвел столкновение с автомобилем «Опель-Астра», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

Части машин разбросало по трассе

Источник:

Водитель «Опеля» скончался на месте, еще до приезда скорой помощи. По данным Госавтоинспекции, это был 21-летний гражданин Таджикистана. Кроме него в «Опеле» ехали еще два пассажира, их, а также 52-летнего водителя «Крайслера» и 30-летнего водителя «Шевроле» госпитализировали в больницу.

Стали известны подробности ДТП

Источник:

По предварительным данным, водитель «Опель-Астра» ехал в сторону Москвы из Ярославля. Столкновение произошло вне населенного пункта в темное время суток. Участок дороги не был освещен.

Ранее стало известно, как на бешеной скорости легковушка сбила женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Комментарии
2
Гость
19 минут
"По данным Госавтоинспекции, это был 21-летний гражданин Таджикистана. " И все документы у него в порядке? Легально в России живет? И на авто документы в порядке?
Гость
1 минута
таджикам в России не место ! Визовый режим надо было делать после Крокуса ! Сколько людей загубили .
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