В Ярославской области в тройном ДТП погиб человек. Видео

Авария произошла ночью Источник: читатель 76.RU











19 февраля в Ярославской области произошло ДТП. В Переславском районе «Опель-Астра» выехал на встречную полосу и врезался в «Крайслер», после этого в него въехал третий автомобиль — «Шевроле-Круз». В результате аварии погиб один человек, есть пострадавшие.

Кадры с места ДТП Источник: читатель 76.RU

— Произвел [водитель «Опель-Астра»] столкновение с автомобилем «Крайслер», который от удара отбросило в правый по ходу движения кювет, после чего движущийся позади автомобиля «Крайслер» автомобиль «Шевроле-Круз» произвел столкновение с автомобилем «Опель-Астра», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

Части машин разбросало по трассе Источник: «Переславль LIVE» / Telegram

Водитель «Опеля» скончался на месте, еще до приезда скорой помощи. По данным Госавтоинспекции, это был 21-летний гражданин Таджикистана. Кроме него в «Опеле» ехали еще два пассажира, их, а также 52-летнего водителя «Крайслера» и 30-летнего водителя «Шевроле» госпитализировали в больницу.

Стали известны подробности ДТП Источник: Госавтоинспекция Ярославской области

По предварительным данным, водитель «Опель-Астра» ехал в сторону Москвы из Ярославля. Столкновение произошло вне населенного пункта в темное время суток. Участок дороги не был освещен.