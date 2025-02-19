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Происшествия В спальном районе Ярославля сбили пешехода. Видео

В спальном районе Ярославля сбили пешехода. Видео

Первые подробности о ДТП

765
5 комментариев
В Брагине сбили пешехода | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.comВ Брагине сбили пешехода | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com

В Брагине сбили пешехода

Источник:

Утром 19 февраля в Дзержинском районе Ярославля легковушка сбила пешехода. Происшествие попало на запись уличных камер видеонаблюдения.

Судя по опубликованным в соцсетях кадрам с места ДТП, женщина-пешеход переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее на большой скорости сбила легковушка. Очевидцы сообщили, что пострадавшую увезли на скорой.

Кадры с места ДТП

Источник:

Как уточнили в пресс-службе полиции, ДТП случилось в районе дома 10/22 на улице Бабича в Брагине.

— В 11:28 мужчина, управляя автомобилем «Мицубиси», совершил наезд на 66-летнюю женщину. Пешеход доставлена в больницу, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.

Судя по фото, пострадавшую откинуло на несколько метров от пешеходного перехода | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.comСудя по фото, пострадавшую откинуло на несколько метров от пешеходного перехода | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com

Судя по фото, пострадавшую откинуло на несколько метров от пешеходного перехода

Источник:

Ярославцы в соцсетях отмечают, что на этом переходе не в первый раз сбивают пешеходов.

— Дорога достаточно оживленная, гоняют, перед пешеходником не останавливаются. Сбивают тут не первый раз, — пишет в паблике «Подслушано в Ярославле» Елена Разумовская.

— Согласна. Сама там живу и хожу по этому переходу. Да, пропускают единицы, — согласилась с Еленой местная жительница Галина Самарина.

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Комментарии
5
Гость
53 минуты
на светофор денег нет на нас это непозволительная росскошь а скорая помощь через сколько часов приехала?
Гость
24 минуты
В этом месте нужен светофор,опасный переход.
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