В спальном районе Ярославля сбили пешехода. Видео

Утром 19 февраля в Дзержинском районе Ярославля легковушка сбила пешехода. Происшествие попало на запись уличных камер видеонаблюдения.
Судя по опубликованным в соцсетях кадрам с места ДТП, женщина-пешеход переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее на большой скорости сбила легковушка. Очевидцы сообщили, что пострадавшую увезли на скорой.
Как уточнили в пресс-службе полиции, ДТП случилось в районе дома 10/22 на улице Бабича в Брагине.
— В 11:28 мужчина, управляя автомобилем «Мицубиси», совершил наезд на 66-летнюю женщину. Пешеход доставлена в больницу, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.
Ярославцы в соцсетях отмечают, что на этом переходе не в первый раз сбивают пешеходов.
— Дорога достаточно оживленная, гоняют, перед пешеходником не останавливаются. Сбивают тут не первый раз, — пишет в паблике «Подслушано в Ярославле» Елена Разумовская.
— Согласна. Сама там живу и хожу по этому переходу. Да, пропускают единицы, — согласилась с Еленой местная жительница Галина Самарина.