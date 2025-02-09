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Происшествия обзор Оползень похоронил десятки человек в Китае, сотни людей эвакуировали: новости 9 февраля

Оползень похоронил десятки человек в Китае, сотни людей эвакуировали: новости 9 февраля

Что произошло за сутки

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2 комментария
Местные жители предупреждали власти о возможной опасности, но чиновники игнорировали эти сообщения | Источник: Jiang Hongjing/EPA-EFE/Местные жители предупреждали власти о возможной опасности, но чиновники игнорировали эти сообщения | Источник: Jiang Hongjing/EPA-EFE/

Местные жители предупреждали власти о возможной опасности, но чиновники игнорировали эти сообщения

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Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 февраля.

Десятки людей пропали из-за оползня в китайской провинции

В Китае в провинции Сычуань произошел оползень. Десятки людей погребены под завалами, а еще около 30 человек числятся пропавшими без вести. Разрушены 10 жилых домов, эвакуированы сотни жителей.

Жители деревни ранее предупреждали власти о возможной опасности, но чиновники игнорировали их. Геологи тоже были уверены, что «гора не обрушится».

— Из-за продолжающихся дождей и геологических условий оползень превратился в селевые потоки, которые, по предварительной оценке, привели к скоплению крошек протяженностью около 1,2 километра и общим объемом более 100 тысяч кубометров, — передает агентство Xinhua.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал принять все возможные меры для спасения людей. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Точное число пропавших без вести людей уточняется.

Последствия оползня в провинции Сычуань

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Умер самый старый заключенный в России

В исправительном учреждении в Алтайском крае обнаружили тело 84-летнего заключенного Александра Анискина. У пенсионера обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и отек головного мозга, а также обширную гематому.

Подробности этой истории опубликованы в Telegram-канале SHOT. По одной из версий, мужчина мог стать жертвой нападения со стороны других заключенных.

Пенсионер был осужден на восемь лет за убийство своего знакомого, с которым поругался в коридоре многоквартирного дома в июле 2019 года в Бийске. В тюрьму мужчину отправили в 2020 году.

Сам пенсионер свою вину не признавал и не извинился перед родственниками погибшего. В 2022 году суд обязал Анискина выплатить брату убитого 420 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Колесо отлетело у служебного авто Вучича на полной скорости

Во время движения у автомобиля президента Сербии на полной скорости отлетело колесо. В момент происшествия сербский лидер находился внутри. После этого Вучич заявил, что произошедшее будет тщательно расследовано соответствующими службами.

Президент пересел в другой автомобиль и отправился Мокрин. Вучич также отметил, что редко использует ротацию автомобилей и доверяет своей охране, передает «Информер ТВ».

Сербский криминолог Добривое Радованович считает, что инцидент с автомобилем Вучича был случайностью, основанием для его вывода служит анализ видеозаписи инцидента, рассказал он в интервью агентству Kurir.

У автомобиля кортежа Вучича отвалилось колесо

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Однако советник премьер-министра по национальной безопасности Мирослав Бьегович подозревает, что дело все-таки в покушении и следует серьезно задуматься о безопасности президента. Он привел в пример аналогичный инцидент, который произошел 20 дней назад с министром Сербии Милошем Вучевичем. Тогда его кортеж столкнулся с неожиданным препятствием — упавшим деревом на дороге.

Полуголый житель Уфы проехал по городу в прицепе с ванной

Житель Уфы установил в прицеп ванну, наполнив ее пеной, и прокатился по городу. Жителей города такая инсталляция удивила, а вот сотрудники ГИБДД перформанс не оценили.

Всех участников «пенной вечеринки» задержали, а водителя привлекли к административной ответственности за нарушение перевозки пассажиров и за тонировку автомобиля, сообщили в пресс-службе ГИБДД Республики Башкортостан.

Также не повезло несовершеннолетней пассажирке, которая получила штраф за непристегнутый ремень. Хозяин ванны признался, что понимал, какую ответственность понесет, и попросил строго его не судить.

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Крупный пожар в автосервисе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на улице Кислородной, 7л, вспыхнул крупный пожар. Очевидцы сообщили, что на улице горит автосервис, который находится рядом с заправкой. Столб дыма было видно даже с Пионерского района.

Нашим коллегам с E1.RU в пресс-службе МЧС подтвердили, что на Кислородной горит здание автосервиса. Площадь пожара уточняется. Информации о пострадавших не поступало.

Кадры с пожара на улице Кислородной

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Облако едкого дыма во время пожара на улице Кислородной

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Два иностранных танкера с нефтепродуктами потерпели крушение у российских берегов

Крушение двух иностранных танкеров случилось в нескольких регионах России. У берегов Сахалина на мель сел китайский сухогруз «Анг Янг-2», а в порту Ленинградской области произошло крушение танкера Koala, который ходит под флагом Антигуа и Барбуды (одни из самых маленьких стран Карибского бассейна). Сейчас последствия двух инцидентов уточняются.

Подробности о крушении китайского судна у берегов Сахалина

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Кадры крушения китайского танкера

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Источник: RTИсточник: RT
Источник: RTИсточник: RT

Власти видят экологическую угрозу, но продолжают с ней бороться. В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что ни у берегов Сахалина, ни в порту Ленинградской области разлива мазута и утечки нефтепродуктов не обнаружили. Ситуация находится под контролем.

Скончался Олег Стриженов

Народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на помощницу артиста.

По данным издания StarHit, вчера, 8 февраля, Олег Стриженов проходил в больнице плановое обследование. Об этом рассказала его жена Лионелла Стриженова. Актриса отмечала, что артист чувствовал себя хорошо.

Стриженов снимался в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Пиковая дама» и других. Был награжден премией «Золотой орел» за вклад в киноискусство.

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Комментарии
2
Гость
28 минут
Срочно собираем гуманитарную помощь и деньги братскому Китаю Таврический выразит соболезнования конечно
Гость
26 минут
Клемтоман развращённый и опьянённый безнаказанностью, угораздило существовать в это время 👎
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