«Улицу заволокло дымом»: в спальном районе Ярославля вспыхнул пожар. Видео

Вечером в понедельник, 30 декабря, в Ленинском районе Ярославля вспыхнул пожар. Дым появился в жилых дворах.
— Горят сараи на Пятерке, пожарные приехали 4 минуты назад. Улицу Чкалова заволокло дымом, — сообщил читатель 76.RU.
По уточнению МЧС, огонь появился в районе дома № 7 по улице Чкалова. В этом месте в микрорайоне стоят четырехэтажные кирпичные дома. Спасатели выехали из-за загорания хозпостройки.
— Сообщение поступило в 18:26, ликвидация открытого горения в 18:50, — прокомментировали порталу 76.RU в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области.
Обстоятельства пожара устанавливаются.
Очевидцы прислали в редакцию кадры с места ЧП. На записи видно, что черный дым заволакивает улицу Чкалова. Спасатели в это время пытаются попасть в деревянную постройку.