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Происшествия «Улицу заволокло дымом»: в спальном районе Ярославля вспыхнул пожар. Видео

«Улицу заволокло дымом»: в спальном районе Ярославля вспыхнул пожар. Видео

В МЧС рассказали, что случилось на Пятерке

765
2 комментария

В МЧС рассказали, что горело на Пятерке

Источник:

Вечером в понедельник, 30 декабря, в Ленинском районе Ярославля вспыхнул пожар. Дым появился в жилых дворах.

— Горят сараи на Пятерке, пожарные приехали 4 минуты назад. Улицу Чкалова заволокло дымом, — сообщил читатель 76.RU.

По уточнению МЧС, огонь появился в районе дома № 7 по улице Чкалова. В этом месте в микрорайоне стоят четырехэтажные кирпичные дома. Спасатели выехали из-за загорания хозпостройки.

Огонь охватил деревянную постройку во дворе домов на Чкалова

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— Сообщение поступило в 18:26, ликвидация открытого горения в 18:50, — прокомментировали порталу 76.RU в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области.

Обстоятельства пожара устанавливаются.

Очевидцы прислали в редакцию кадры с места ЧП. На записи видно, что черный дым заволакивает улицу Чкалова. Спасатели в это время пытаются попасть в деревянную постройку.

Огонь появился в районе 7 вечера

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Комментарии
2
Гость
1 час
пока русские бухают - недруги зажигают !!
Гость
37 минут
полюбому сам байден поджигал.
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