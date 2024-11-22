«Накрыли простынкой»: под Ярославлем легковушка снесла двух пешеходов на «зебре». Видео

Очевидцы показали последствия аварии Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com











Вечером 21 ноября в Ярославском районе произошло ДТП с участием двух пешеходов. Около половины девятого на первом километре дороги Лесная Поляна — Ярославль 69-летний водитель «Ниссана» сбил 70-летних мужчину и женщину.

— Сбили человека на том же месте, где недавно была авария. По дороге на Резинотехнику. Накрыли простынкой, — написала подписчица группы «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «ВКонтакте».

К посту ярославна приложила видео. На записи видно, что несколько человек столпились на тротуаре в районе пешеходного перехода. В полиции после аварии уточнили, что в момент ДТП пенсионеры переходили дорогу по нерегулируемой «зебре».

Проезжавшие мимо автомобилисты сняли на видео последствия аварии Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

К счастью, оба пострадавших выжили. С травмами их доставили в больницу приехавшие на место медики скорой помощи.

В тот же день еще одна авария с участием пешехода произошла в Переславле-Залесском на улице Строителей в районе дома № 38. Там 20-летний водитель за рулем «Пежо» сбил 45-летнюю женщину. Ее тоже госпитализировали.

— По фактам произошедшего сотрудниками полиции проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельств, — уточнили в управлении МВД по Ярославской области.