НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

облачно, без осадков

ощущается как -5

0 м/c,

 742мм 80%
Подробнее
3 Пробки
USD 100,68
EUR 106,08
Реконструкция аэропорта
Кто строит новую Россию
Концерт SHAMAN'a
Продают фабрику за 1 рубль
Грибной сезон продолжается
Ярославец выиграл 25 млн в лотерею
Три человека утонули в Волге. Видео
Как живет деревня после гибели девочки
Манеж вместо поликлиники
Происшествия «Накрыли простынкой»: под Ярославлем легковушка снесла двух пешеходов на «зебре». Видео

«Накрыли простынкой»: под Ярославлем легковушка снесла двух пешеходов на «зебре». Видео

Что известно о случившемся

1 463
14 комментариев

Очевидцы показали последствия аварии

Вечером 21 ноября в Ярославском районе произошло ДТП с участием двух пешеходов. Около половины девятого на первом километре дороги Лесная Поляна — Ярославль 69-летний водитель «Ниссана» сбил 70-летних мужчину и женщину.

— Сбили человека на том же месте, где недавно была авария. По дороге на Резинотехнику. Накрыли простынкой, — написала подписчица группы «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «ВКонтакте».

К посту ярославна приложила видео. На записи видно, что несколько человек столпились на тротуаре в районе пешеходного перехода. В полиции после аварии уточнили, что в момент ДТП пенсионеры переходили дорогу по нерегулируемой «зебре».

Проезжавшие мимо автомобилисты сняли на видео последствия аварии

К счастью, оба пострадавших выжили. С травмами их доставили в больницу приехавшие на место медики скорой помощи.

В тот же день еще одна авария с участием пешехода произошла в Переславле-Залесском на улице Строителей в районе дома № 38. Там 20-летний водитель за рулем «Пежо» сбил 45-летнюю женщину. Ее тоже госпитализировали.

— По фактам произошедшего сотрудниками полиции проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельств, — уточнили в управлении МВД по Ярославской области.

Правоохранители уточнили, что за сутки в регионе произошло 7 аварий с участием пешеходов.

ПО ТЕМЕ
ДТП полиция Сбил пешехода
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Гость
1 час
На этом участке дороги от Лесных Полян в сторону Резинотехники уже два страшных ДТП за два дня. ДТП происходили и раньше. Машины несутся под сотню и за сотню км/час. Деревья висят над дорогой и уже падали поперек проезжей части. Вместо нормального светофора на пешеходном переходе остановка Буторево, поставили неригулирующий, а просто мигающий объект. Необходимо ограничение скорости до 50 км/час.! Неоднократные обращения граждан, жителей прилегающих территорий, игнорируются !
Гость
1 час
Гоняют,куда то все торопяться,2 х человек разом угробить,
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: россиянка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление